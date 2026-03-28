SLOVENIA. Golob vince le elezioni ma emerge l’interferenza israeliana con “Black Cube”

Le elezioni parlamentari si sono svolte domenica 22 marzo, ma alla vigilia della tornata il dibattito politico interno è stato interamente monopolizzato dal caso “Black Cube”, uno scandalo di spionaggio che ha terremotato gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Il caso si riferisce alla divulgazione di presunte intercettazioni/conversazioni telefoniche che vedrebbero coinvolti diversi funzionari del partito di governo Svoboda e altri personaggi pubblici di spicco: registrazioni pubblicate online anonimamente e che i diretti interessati hanno definito illegali e manipolate, e tuttavia utilizzate dai partiti di opposizione per attaccare duramente il governo e denunciare un “sistema criminale” che sarebbe presente anche all’interno della polizia, delle procure, dei tribunali e delle principali aziende statali.

La vicenda si è ulteriormente ingrandita quando un gruppo di giornalisti investigativi e ricercatori ha presentato un rapporto che collega queste intercettazioni telefoniche direttamente a un’agenzia di intelligence privata israeliana e al principale partito di opposizione, il Partito Democratico Sloveno (SDS), adombrando così l’ipotesi di vere e proprie interferenze straniere nel processo elettorale. Hanno appreso, avvalendosi di fonti anonime e dati come quelli dei sistemi di tracciamento dei voli, che alti rappresentanti di Black Cube, società fondata nel 2010 da ex ufficiali dell’intelligence israeliana, si erano incontrati con il leader dell’SDS Janez Janša lo scorso dicembre, pochi mesi prima che le fughe di notizie scatenassero una vera e propria tempesta politica. Nel dettaglio, un aereo gestito da una delle principali compagnie israeliane di jet privati per il trasporto VIP e operazioni speciali per clienti governativi e privati sarebbe infatti atterrato tre volte all’aeroporto di Lubiana nel corso degli ultimi mesi, secondo quanto riferito da Borut Mekina, giornalista investigativo della rivista settimanale slovena di politica e attualità Mladina. Il rapporto afferma che i cittadini israeliani Dan Zorella, co-fondatore e CEO di Black Cube e Giora Eiland, un alto ufficiale in pensione dell’esercito israeliano e noto consulente dei servizi segreti, erano due delle quattro persone a bordo dell’aereo giunto in Slovenia il 22 dicembre: l’Agenzia slovena per l’intelligence e la sicurezza (SOVA) ha confermato il loro arrivo nel Paese, non potendo tuttavia suffragare il loro incontro con Janša. In seguito, lo stesso Janša ha invece chiarito la sua conoscenza con Eiland, affermando di averci parlato molte volte per discutere della situazione in Medio Oriente, e insistendo sul fatto che non sia un agente segreto israeliano ma solo un generale di divisione in pensione.

Vengono tracciati anche parallelismi tra le recenti fughe di notizie e simili operazioni sotto copertura pre-elettorali in Ungheria, con il rapporto di Mladina che aggiunge che gli agenti di Black Cube sono stati attivi anche nelle operazioni condotte prima delle elezioni ungheresi del 2018 e del 2022. Queste nuove indiscrezioni hanno provocato ulteriori polemiche e duri scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. La Presidente della Repubblica Pirc Musar ha subito dichiarato di aspettarsi un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti, sottolineando l’illegalità delle registrazioni e dicendosi profondamente delusa e indignata per alcune conversazioni e descrizioni di presunte pratiche corruttive, mentre la ministra degli Esteri Tanja Fajon ha denunciato che le attività di Black Cube in Slovenia costituiscono un attacco diretto alla sovranità del Paese. Invece, il premier Robert Golob, aveva annunciato in merito la convocazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale (SNAV) dopo le elezioni, definendo questo caso “il più grande scandalo nella storia della Slovenia”, chiamando direttamente in causa l’opposizione. Golob aveva discusso della questione anche con il direttore del SOVA, Joško Kadivnik. Le presunte interferenze del servizio di intelligence privato Black Cube nelle elezioni in Slovenia sono entrate nel consesso europeo poiché Golob ne ha parlato, a ridosso del voto, con alcuni leader europei a Bruxelles, e ha poi indirizzato una lettera alla Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio europeo, von der Leyen e Costa, chiedendo di indagare e adottare i provvedimenti del caso. Da ultimo, la sessione dello SNAV si è effettivamente tenuta è SOVA ha confermato in modo inequivocabile l’influenza straniera sulle recenti elezioni parlamentari.

Considerando il contesto internazionale, la Slovenia risulta essere tra i Paesi più critici nei confronti di Israele e al contempo più vicini alla causa palestinese: Lubiana ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina nel 2024 e si è più volte spesa nei consessi internazionali per condannare le azioni israeliane successive al 7 ottobre 2023. Tuttavia, la recente proposta di adesione alla causa intentata dal Sudafrica contro Tel Aviv presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja non ha non incontrato il sostegno governativo: scelta contestata in primis dalla Presidente Pirc Musar, convinta che tale decisione costituisca un messaggio sbagliato al mondo riguardo alla coerenza della politica estera slovena, oltre che da numerose ONG, che si sono dette sconcertate, mentre il governo l’ha giustificata asserendo che il procedimento legale è già in corso e pertanto la Corte potrà pronunciarsi anche senza la partecipazione slovena.

I cittadini sloveni, quasi 1,7 milioni di aventi diritto al voto, si sono comunque recati alle urne il 22 marzo con un’affluenza poco sotto il 70% per le elezioni vinte con un leggero margine dal Movimento Svoboda: il partito del premier uscente Golob ha avuto la meglio sul SDS di Janša, ottenendo il 28,6% contro il 27,9%, con una differenza esigua di circa 8 mila voti. Janša ha tuttavia denunciato irregolarità e problemi nel processo elettorale sia nel paese che all’estero, affermando che non possono esservi risultati attendibili finché non saranno completati tutti i procedimenti legali. Accuse che sono state immediatamente respinte dalla Commissione elettorale statale. Ora si apre la partita per la formazione del nuovo esecutivo considerando che l’attuale coalizione -composta da Svoboda, Levica e socialdemocratici- ha ottenuto in totale 40 seggi sui 46 necessari e avrebbe bisogno di un appoggio esterno, mentre l’opposizione di centrodestra -composta da SDS e NSi- si è fermata a 37 seggi, ben lontana dalla maggioranza parlamentare necessaria. Lo stallo istituzionale però aleggia nell’aria se non si dovesse trovare un accordo più ampio nel campo del centrosinistra, che vedrebbe il coinvolgimento dei democratici di Anze Logar.

Paolo Romano e Lorenzo Vannucci

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/