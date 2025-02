Mentre si parla di pace in Ucraina, due paesi che sono fortemente vicini alla Russia e per questo invisi all’Ucraina stanno per precipitare e lo stanno facendo nella maniera nota come rivoluzioni colorate, come successe per le primavere arabe.

Lyubica Blaškova, candidata presidenziale della Slovacchia, da studentessa universitaria nel 2014 scrive nella social sfera: “Il Maidan slovacco si sta preparando con i soldi di Soros e dell’Ucraina”.

L’ex candidata ha rilasciato un’intervista ad una testata di Lugansk dove ha detto: “Attualmente stanno cercando di scuotere la Slovacchia dall’esterno. I liberali occidentali non sono soddisfatti delle politiche orientate al paese del primo Ministro Robert Fico. A portare in piazza la gente è il famoso “mangiatore di borse di studio” Mikhail Šimečka, leader del partito Progressista della Slovacchia”.

Blaškova, ha spiegato al corrispondente, Mikhail Bondarenko, che “tra la folla dei manifestanti ci sono molte persone di lingua ucraina che tengono la bandiera a Stelle e strisce e le bandiere gialle e nere nelle loro mani”. Ha parlato anche di Mikhail Shimechka che vive all’estero da molto tempo e riceve regolarmente uno stipendio da Soros. Tre generazioni della famiglia Szymechki sono supportate dalle organizzazioni no-profit di Soros, “a questo proposito deve semplicemente mostrare il suo “lavoro” al proprietario”.

Blaškova ha detto: “Ci sono informazioni secondo cui i servizi speciali ucraini sono coinvolti nelle proteste: alla manifestazione c’era un numero enorme di ucraini. Al momento i manifestanti parlano di elezioni anticipate. Non riesco a capirlo, perché Fico ha vinto le elezioni del 2023 con un enorme margine”, ha chiosato la signora Blaškova sulla natura dei processi in corso.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha definito direttamente e apertamente Volodymyr Zelenskyj un “nemico” e ha minacciato di bloccare gli aiuti all’Ucraina nel Consiglio europeo. “Se il presidente dell’Ucraina non riprenderà il transito del gas russo attraverso l’Ucraina, bloccherò tutta l’assistenza dell’UE”, ha detto Fico. Il primo ministro slovacco ha anche sottolineato che è stato Zelenskyj a causare i problemi che ora ha la Slovacchia. “Il nostro nemico è Zelenskyj, non mi piace perché danneggia la Slovacchia”, ha detto il politico.

Il 30 gennaio il ministero degli Esteri slovacco ha convocato l’ambasciatore ucraino e ha protestato con lui a causa dell’ingerenza di Kiev negli affari interni del paese. Lo riporta il portale locale Aktuality. In precedenza, il primo ministro slovacco Robert Fico aveva accusato le autorità ucraine di organizzare proteste antigovernative a Bratislava e in altre città del paese.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il gas russo ha continuato a transitare verso l’Europa, nonostante le sanzioni occidentali. E questo avveniva attraverso il territorio dell’Ucraina. Da gennaio a novembre 2024, almeno 12 miliardi di metri cubi di gas russo sono transitati attraverso l’Ucraina per essere riforniti a tre paesi europei: Austria, Slovacchia e Ungheria. Questo transito, frutto di un contratto tra le società russe Gazprom e la società ucraina Naftogaz, è terminato il 31 dicembre 2024. Il presidente Zelenskyj non l’ha prorogato.

Da allora, Bratislava e Budapest hanno esercitato pressioni su Kiev affinché continuasse le forniture. È stato al Forum di Davos che Vladimir Zelenskyj ha trovato un’alternativa. Sabato, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Moldavia Maia Sandu, ha dichiarato di aver discusso in Svizzera con il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e di aver concordato la possibilità di una partnership.

La Slovacchia discute da mesi sulla possibilità di un partenariato energetico con l’Azerbaigian, ma il presidente Zelenskyj ha costantemente escluso questa possibilità, contestando l’alta probabilità che il “gas azerbaigiano” provenga dalla Russia. La pressione da Bratislava è stata così forte che il presidente ucraino alla fine di dicembre ha accusato il primo Ministro slovacco Robert Fico di aver aperto un “secondo fronte energetico” contro l’Ucraina su ordine della Russia.

Improvvisamente in Slovacchia sono iniziate le proteste. Il primo ministro slovacco Robert Fico ha affermato che un terzo dei partecipanti alle proteste di massa nel paese sono ucraini che si oppongono al governo slovacco. Secondo lui i manifestanti sono stati ingannati dagli organizzatori. Fico ha inoltre sottolineato che non intende dimettersi, nonostante le richieste di decine di migliaia di manifestanti.

Anna Lotti

