SLOVACCHIA. Bratislava darà i suoi MiG a Kiev

La Slovacchia è diventata venerdì il secondo alleato dell’Ucraina a fornire i jet da combattimento MIG-29 che Kyiv ritiene fondamentali per respingere l’invasione russa che dura da un anno.

La Slovacchia si è unita alla Polonia, che ha annunciato la consegna degli aerei giovedì. Entrambi i membri della NATO confinano con l’Ucraina.

La sua flotta di 11 MiG-29 è stata ritirata la scorsa estate e la maggior parte di essi non è in condizioni operative, riporta Reuters. L’Ucraina invierà quelli che sono operativi e gli altri saranno destinati ai pezzi di ricambio.

La Slovacchia fornirà anche parte del suo sistema di difesa aerea KUB, ha dichiarato il Primo Ministro Eduard Heger: «Oggi il governo ha deciso e approvato all’unanimità un accordo internazionale sulla donazione (…) Il processo di consegna di questi caccia è strettamente coordinato con la parte polacca, con l’Ucraina e, naturalmente, con gli altri alleati», ha detto Heger.

La Slovacchia riceverà una compensazione finanziaria dall’Unione Europea. Ha inoltre raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per la fornitura di materiale militare per un valore di circa 700 milioni di dollari, ha dichiarato Heger.

Gli alleati della Nato nell’ex Patto di Varsavia, come la Polonia e la Slovacchia, sono stati sostenitori particolarmente attivi di Kiev da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022. Giovedì la Polonia ha annunciato che nei prossimi giorni invierà all’Ucraina quattro caccia MiG-29, diventando così il primo alleato di Kyiv a fornire tali velivoli.

I Paesi occidentali che hanno fornito armi all’Ucraina hanno finora rifiutato di inviare jet da combattimento. Nel 2018 la Slovacchia ha ordinato agli Stati Uniti dei caccia F-16 per sostituire i MiG-29 ormai obsoleti. I primi aerei di fabbricazione statunitense dovrebbero arrivare nel 2024, con un certo ritardo.

Il governo di Heger sta governando per gli affari ordinari fino alle elezioni anticipate previste per settembre, il che ha fatto sì che l’opposizione e persino alcuni membri della coalizione di governo si chiedessero se il gabinetto fosse autorizzato a decidere su una questione come quella dei MiG.

Heger ha dichiarato che gli esperti di legge consultati dal suo governo hanno tutti affermato che la mossa è legalmente valida.

Luigi Medici