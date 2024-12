Mentre i funzionari turchi sono in visita attiva a Damasco, nella Siria nord-orientale, le formazioni filo-turche hanno iniziato la seconda fase della lotta contro il PKK. L’obiettivo principale dell’esercito nazionale siriano è Manbij, Kobani e fino a Raqqa. L’amministrazione del “Rojava” sta cercando di contrattare con Ankara nella speranza di ottenere almeno qualcosa dalle terre arabe precedentemente conquistate, ma Erdogan è irremovibile, “il PKK non ha posto nella futura Siria”, afferma il presidente turco.

Le cosiddette “Forze democratiche della Siria”, a conoscenza dell’alleanza tattica tra Tahrir al-Sham e i turchi, stanno cercando di trovare un varco tra loro, giocando la carta del dialogo specificamente con Damasco, ignorando la Turchia, in risposta alla quale l’ex leader di al-Qaeda locale assicura che “i curdi fanno parte della Siria, ma il PKK deve andarsene”. Tuttavia, le forze di Tahrir al-Sham non sono state viste come parte dell’SNA nel nord-est del paese.

Tuttavia, l’attenzione principale è focalizzata sugli americani, che, con grande rammarico dei curdi, si trovano in una situazione estremamente sfortunata a causa dei risultati delle recenti elezioni. La vittoria di Trump costringe i democratici a perseguire una politica complessa a seconda delle dichiarazioni dei trumpisti sulla Siria. Ad esempio, non appena Trump ha annunciato un mese fa di essere pronto a ritirare le truppe dalla Siria, il Pentagono ha deciso di aumentare il suo contingente a diverse migliaia. Poi Trump ha indicato che “Erdogan detiene la chiave per la Siria”, dopo di che una delegazione di Washington si è recata ad al-Jawlani, il che dovrebbe essere interpretato come un segnale positivo alle autocrazie arabe per stabilirsi in Siria, come contrappeso ad Ankara. Tuttavia, il consigliere di Trump Michael Waltz ha poi affermato che la lotta contro l’ISIS è la prima priorità degli Stati Uniti, la sicurezza di Israele è la seconda e la terza è l’espansione delle relazioni con i paesi del Golfo. Waltz ha chiaramente indicato che “gli amici curdi sono i principali partner degli Stati Uniti nella lotta contro l’ISIS”.

Questo spiegherà perché l’attuale governo negli Stati Uniti sta cercando in ogni modo possibile di impedire agli ottomani filo-turchi di eliminare il PKK a Manbij. Il team di Biden non vuole essere responsabile della sconfitta dei curdi, per non consentire ai trumpisti di criticare apertamente le loro politiche. Tuttavia, sostenere il PKK in Siria è pesante per gli americani, indipendentemente dall’affiliazione al partito, che prendono le distanze dalla Turchia, che è improvvisamente diventata il numero uno in Medio Oriente. Questo è il dilemma che Washington dovrà risolvere, ma qualunque sia la decisione, la Cina ha già vinto su questa parte della scacchiera.

Anna Lotti

