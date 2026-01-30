SIRIA. Tartus e Hmeimim restano operative. Obiettivo russo conseguito

La presenza di basi militari russe in Siria è stata discussa durante i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader siriano Ahmed al-Sharaa a Mosca, ha dichiarato giovedì il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

“Per quanto riguarda le basi militari russe, questo argomento era all’ordine del giorno dei colloqui“, ha affermato. Peskov, riporta Anadolu. Il portavoce del Cremlino ha affermato che le discussioni si sono concentrate principalmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e sul loro futuro sviluppo: ”Il potenziale è piuttosto ampio e l’interesse è reciproco”, ha osservato.

Peskov ha aggiunto che la questione dell’estradizione dell’ex leader siriano Bashar al-Assad non è stata sollevata durante l’incontro.

Sul campo, le forze russe si sono ritirarate dalle posizioni nel nord-est della Siria: la base vicino all’aeroporto di Qamishli è stata evacuata, le forze russe hanno iniziato a evacuare le loro posizioni intorno all’aeroporto cinque o sei giorni fa, ritirando le loro attrezzature tramite un aereo cargo, riporta Asharq al Awsat. Non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della Russia in merito al ritiro delle sue forze da Qamishli.

La Russia ha costruito relazioni con il nuovo governo centrale siriano di Damasco dal dicembre 2024, nonostante Mosca fosse uno stretto alleato di Assad.

L’intervento di Mosca a sostegno di Assad, un decennio fa, ribaltò le sorti della guerra civile siriana dell’epoca, mantenendo Assad al suo posto. La Russia non ha cercato di contrastare l’offensiva dei ribelli alla fine del 2024, ma ha concesso asilo ad Assad dopo la sua fuga dal Paese.

I nuovi governanti di Damasco hanno adottato un approccio pragmatico nei rapporti con Mosca e la Russia ha mantenuto una presenza nelle sue basi aeree e navali sulla costa siriana, riporta il Lansing Institute.

Dopo la caduta di Bashar al-Assad, la nuova leadership siriana a Damasco ha tentato di prendere le distanze dalle alleanze passate, cercando al contempo garanzie di sicurezza. La Russia, avendo perso una parte significativa della sua posizione in Siria, è stata costretta ad adattarsi. La sua presenza militare è stata drasticamente ridotta e la sua libertà di movimento significativamente limitata.

Allo stesso tempo, Iran e Hezbollah sono stati espulsi dalla Siria, creando un vuoto colmato da Stati Uniti, Turchia e Israele.

In questo contesto, Damasco ha iniziato a considerare la Russia come uno strumento per scoraggiare le pressioni esterne. Mosca, a sua volta, ha offerto assistenza umanitaria e sostegno politico. Intensi contatti si sono svolti parallelamente tra le istituzioni militari e diplomatiche russe e siriane.

In particolare, il Cremlino ha cercato di garantire il mantenimento delle sue basi militari a Tartus e Hmeimim. Le discussioni includevano anche il ripristino delle strutture industriali e di difesa siriane con l’assistenza russa.

La Russia sta quindi ricostruendo la propria influenza in Siria attraverso servizi di sicurezza transazionali: coordinamento militare, integrazione dell’intelligence e sostegno economico selettivo, volti a integrare Mosca nei calcoli di sopravvivenza di Damasco.

Per Washington, il rischio principale non è la dimensione delle forze russe, ma il loro “effetto strategico sproporzionato”. Anche una presenza russa limitata può limitare la libertà d’azione di Stati Uniti e Israele ripristinando le capacità russe di difesa aerea, ISR e guerra elettronica.

Damasco quindi non sta ripristinando i legami con la Russia perché si fida di Mosca, ma lo sta facendo perché teme l’isolamento e la coercizione da altri attori.

La governance post-Assad ha bisogno di strumenti concreti per sopravvivere in uno stato frammentato e pertanto, la Russia diventerebbe utile come fornitore di supporto all’addestramento e alla ristrutturazione delle forze armate siriane; come fornitore di sistemi di condivisione di intelligence e tecnici; come copertura diplomatica simbolica.

Da canto suo, la Russia sta ricostruendo la sua influenza utilizzando un modello post-imperiale ed economicamente efficiente: truppe minime, massima resa strategica.

Putin cerca di normalizzare i contatti con la nuova leadership siriana attraverso un dialogo costante, presentandosi come un partner pragmatico piuttosto che come un attore ideologico legato ad Assad. Il suo obiettivo essenziale è legittimare la propria presenza presentandola come una forza stabilizzatrice, uno strumento antiterrorismo, un mediatore per la risoluzione dei conflitti.

La priorità del Cremlino rimane il mantenimento di Tartus e Hmeimim e la riespansione dell’architettura di supporto: nodi di difesa aerea, difesa internazionale e guerra elettronica.

Antonio Albanese

