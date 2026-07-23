SIRIA. Storica presenza di al Sharaa a margine del vertice NATO di Ankara, Trump annuncia la rimozione di Damasco dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo

Il vertice NATO di Ankara, tenutosi il 7 e l’8 luglio, ha rappresentato un momento significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Stati Uniti e Siria. Per la prima volta un presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, è stato presente nella capitale turca in occasione di un vertice dell’Alleanza Atlantica, su invito della Turchia, per svolgere colloqui con alcuni dei principali leader occidentali, tra cui il presidente statunitense Donald Trump, nel loro quarto colloquio dal maggio 2025. Al termine dell’incontro, Trump ha annunciato l’intenzione della sua amministrazione di rimuovere la Siria dalla lista statunitense degli Stati sponsor del terrorismo, definendo al Sharaa «un uomo forte e un leader eccezionale». Secondo Reuters, Washington avrebbe già notificato formalmente la decisione al Congresso, dando avvio al periodo di revisione di 45 giorni previsto dalla legge prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Il presidente americano ha inoltre confermato che la revoca delle sanzioni e la rimozione degli ostacoli alla ricostruzione della Siria fanno parte della politica della sua amministrazione, affermando che le aziende statunitensi saranno pronte a investire nel Paese una volta concluso il processo.

Durante un’apparizione congiunta con Ahmed al-Sharaa, rispondendo a una domanda sulla possibilità di revocare tale status, il presidente americano ha affermato: «Penso di sì. Penso che lo farò. E perché no? Ha fatto un ottimo lavoro. Forse lui stesso avrebbe sollevato la questione un po’ più tardi. È una buona domanda. Ci sono problemi? Penso che dovremmo farlo. Sì, lo farò». Anche se prima di questa dichiarazione l’amministrazione statunitense aveva già notificato formalmente al Congresso la propria decisione, come confermato successivamente dal Segretario di Stato Marco Rubio. Il Presidente siriano ha attribuito i risultati raggiunti alla resilienza del popolo siriano, alle riforme interne e al sostegno di Stati Uniti, Turchia e Paesi del Golfo, ringraziando Donald Trump per quella che ha definito una «storica decisione» sulla revoca delle sanzioni e sull’avvio della rimozione della Siria dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo.

Il riavvicinamento tra Washington e Damasco era stato preceduto da un importante sviluppo sul piano della sicurezza. Il 2 luglio il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha guidato a Manama, in Bahrein, un dialogo sulla sicurezza regionale ospitato dalle Forze di Difesa del Bahrein, con la partecipazione di alti ufficiali militari di Bahrein, Egitto, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Colpisce l’assenza dell’Iraq, verosimilmente dovuta al fatto che il primo ministro iracheno Ali al Zaidi non si era ancora recato in visita ufficiale a Washington, dove avrebbe poi avuto colloqui diretti con Trump. Ad ogni modo, durante l’incontro in Bahrein sono stati discussi il rafforzamento della cooperazione militare, la sicurezza regionale, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, il sistema integrato di difesa aerea e missilistica della regione e il nuovo centro di coordinamento per l’intelligence sulle minacce e la risposta alle emergenze istituito a gennaio. La conferenza ha rappresentato la prima occasione in cui i leader militari di Siria e Libano hanno partecipato a una conferenza regionale sulla difesa organizzata dagli Stati Uniti.

Tornando al vertice NATO, durante il colloquio sono stati affrontati anche i temi della sicurezza regionale e del Libano. Trump ha dichiarato: «I siriani possono dare una mano in questa direzione», aggiungendo che «stiamo facendo grandi progressi» senza fornire ulteriori dettagli. Interrogato sull’eventuale assunzione di impegni da parte di Ahmed al-Sharaa durante il colloquio, il presidente americano ha risposto: «Sì, lo ha fatto. Non dirò esattamente cosa ha detto, ma oggi è stato eccellente». Tuttavia, il Presidente siriano ha più volte ribadito che Damasco non intende svolgere alcun ruolo militare in libano, privilegiando stabilità, dialogo e cooperazione con le istituzioni libanesi. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha dichiarato che l’ipotesi di un intervento siriano in Libano non ha ricevuto sostegno né in Libano né in Israele, sostenendo che la soluzione migliore resta il graduale ripristino del pieno controllo del territorio da parte dell’esercito libanese.

Secondo l’emittente televisiva israeliana Kan, nonostante le dichiarazioni pubbliche della leadership siriana, gli apparati di sicurezza di Damasco starebbero elaborando piani di emergenza per eventuali operazioni contro Hezbollah in Libano qualora la situazione lo rendesse necessario. Una fonte della sicurezza siriana vicina al governo avrebbe affermato che, mentre il governo continua a dichiarare pubblicamente di non voler intraprendere azioni militari contro il gruppo armato libanese, sarebbero in corso preparativi operativi per affrontare tale eventualità e alle forze di sicurezza siriane sarebbe stato ordinato di intervenire contro qualsiasi presenza di Hezbollah sul territorio siriano. Tali sviluppi si inseriscono nel contesto del crescente numero di tentativi di contrabbando di armi verso Hezbollah intercettati lungo la direttrice Siria-Iraq.

Di recente, il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che Hezbollah rappresenta un nemico del governo siriano e sta cercando di indebolirlo. Ha inoltre affermato che le autorità siriane non sono favorevoli a Hezbollah, precisando che gli Stati Uniti sono concentrati soprattutto sulle sfide interne della Siria, in particolare sulla costruzione di uno Stato nazionale. Rubio ha osservato che il Paese continua ad affrontare significative minacce interne, ricordando la lunga tradizione siriana di convivenza tra comunità diverse. Ha quindi ribadito che Washington riconosce Hezbollah come una minaccia per il nuovo governo siriano e ha sostenuto che una delle misure più importanti per garantire il futuro della Siria consiste nel mettere in sicurezza il confine con il Libano, impedendo il continuo passaggio di armi e munizioni destinate a destabilizzare il Paese.

Secondo Axios, dopo il vertice Trump avrebbe inoltre chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di avviare un graduale ritiro delle forze israeliane dal sud della Siria, nell’ambito degli sforzi dell’amministrazione statunitense per raggiungere un accordo di sicurezza tra Tel Aviv e Damasco. Il processo di dialogo, tuttavia, è ormai in stallo da diversi mesi a causa delle posizioni divergenti sulla questione delle Alture del Golan. Secondo funzionari statunitensi citati dal sito, Trump avrebbe avvertito che la presenza militare israeliana nelle aree meridionali del paese sta aumentando le tensioni e rischia di provocare un’ulteriore escalation. Netanyahu avrebbe invece ribadito la necessità di mantenere zone di sicurezza lungo i confini israeliani.

Il vertice di Ankara ha rappresentato un momento senza precedenti nei rapporti tra la leadership siriana e alcuni Paesi occidentali, con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa presente nella capitale turca per una serie di incontri diplomatici a margine dell’evento NATO. Sebbene la Siria non figurasse nell’agenda ufficiale dei lavori, la presenza di al-Sharaa ha offerto a Damasco l’opportunità di consolidare i rapporti con gli Stati membri dell’Alleanza e di discutere il futuro delle relazioni con l’Occidente. Nel corso degli incontri, il presidente siriano ha inoltre cercato di rafforzare il dialogo con i partner regionali e internazionali presenti al vertice. Questi incontri hanno trasformato il futuro delle relazioni tra Damasco e l’Occidente in uno dei principali temi del dibattito diplomatico collegato al vertice. Trump si è attribuito parte del merito di questo sviluppo, sostenendo che l’ascesa di al Sharaa alla presidenza del governo di transizione è avvenuta grazie al suo diretto sostegno e a quello del presidente turco.

Cristina Uccello

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