SIRIA. Sharia fondamento della nuova polizia siriana

Le nuove autorità siriane stanno usando gli insegnamenti islamici per addestrare le nuove forze di polizia per instillare un senso di moralità dopo aver smantellato le forze di sicurezza notoriamente corrotte e brutali del Baath.

La polizia che hanno portato a Damasco dalla loro ex enclave ribelle nella regione nord-occidentale di Idlib sta chiedendo ai candidati le loro convinzioni e si sta concentrando sulla legge islamica della sharia nella breve formazione che offrono alle reclute, secondo Reuters.

Garantire la stabilità e conquistare la fiducia delle persone in tutta la Siria sarà fondamentale per gli islamisti musulmani sunniti per consolidare il loro governo. Ma la mossa di mettere la religione al centro della polizia rischia di seminare nuove fratture in un paese eterogeneo inondato di armi dopo 13 anni di guerra civile e di alienazione dei governi stranieri che hanno cercato di corteggiare.

Le fondamenta religiose dell’addestramento della polizia stanno anche facendo sì che i governi occidentali si chiedano quanto grande possa essere il ruolo dell’Islam nella costituzione siriana ore che HTS è al potere.

Il leader de facto della Siria, Ahmed al-Sharaa, ha cercato di rassicurare gli occidentali e i governi mediorientali preoccupati per i loro stessi movimenti islamisti che la sua fazione ha rinunciato ai suoi precedenti legami con al Qaeda e governerà con moderazione, inclusa la protezione delle minoranze.

Il Ministero degli Interni siriano, che supervisiona la polizia, e il Ministero dell’Informazione non hanno ancora detto quale ruolo avrà la religione nel reclutamento e nell’addestramento della polizia, o se ci sono piani per incorporare la legge islamica nel codice legale.

Per ora l’intenzione non sarebbe quella di imporlo alla popolazione generale, ma piuttosto di insegnare alle reclute un comportamento etico.

Le innumerevoli forze di sicurezza di Assad erano ampiamente temute per il comportamento tirannico e predatorio, che andava dagli arresti di dissidenti che finivano torturati o uccisi alle richieste di tangenti per risolvere infrazioni minori.

La portata della rabbia pubblica nei loro confronti era evidente nei giorni successivi alla caduta di Assad l’8 dicembre. La maggior parte delle stazioni di polizia della capitale sono state saccheggiate. La polizia ha affermato che metà delle circa 20 stazioni sono state riaperte, ma ciascuna è gestita da circa 10 agenti, per lo più provenienti da Idlib, invece dei precedenti 100-150 agenti.

Quando i ribelli hanno preso il potere, hanno annunciato che avrebbero sciolto il Ministero degli Interni di Assad e le forze di sicurezza, compresa la polizia. Più di 200.000 persone si sono registrate per unirsi a un nuovo servizio di polizia, che sta tenendo corsi per reclute presso un’accademia di polizia a Damasco.

I poliziotti che hanno disertato dalla parte dei ribelli prima della caduta di Assad sono benvenuti a rientrare nei ranghi; a coloro che non lo erano è stato chiesto di completare un processo di “riconciliazione”, tra cui la firma di un documento di accettazione del cambio di regime e la consegna della pistola; non è ancora chiaro se a qualcuno sarà consentito di unirsi alla nuova forza.

A Idlib, dove HTS ha dominato dal 2017, il gruppo ha inizialmente effettuato pattugliamenti per far rispettare rigide opinioni islamiste sul comportamento pubblico; le donne sono state arrestate per aver viaggiato senza un familiare maschio o per aver indossato abiti immodesti, ha affermato una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite in un rapporto del 2021. Sharaa, il leader di HTS, si è espresso contro un approccio rigido al comportamento pubblico, ma la coalizione che guida include membri considerati più estremisti, il che aumenta i timori delle minoranze.

Ci si aspetta un miglioramento dei livelli di personale e la riapertura di più stazioni, con l’espansione del reclutamento e dell’addestramento quest’anno.

Il 14 gennaio, l’accademia di Damasco ha festeggiato il diploma di circa 500 cadetti di polizia che hanno sfilato davanti ai loro istruttori con nuove uniformi nere.

I moduli di domanda di arruolamento nella polizia contengono una sezione su “credenze, orientamenti e opinioni” in cui alle reclute viene chiesto di fornire la loro “autorità di riferimento”, un’espressione spesso usata per i leader religiosi musulmani che sono considerati autorevoli da diverse sette. Sebbene la religione sia stata a lungo elencata sui documenti di identità in Siria, non era consuetudine sotto Assad specificare la scuola di pensiero. Questa domanda avrebbe lo scopo di aiutare a identificare i candidati che avranno bisogno di un esame più attento, in particolare gli alawiti, che provengono dalla stessa setta di Assad e potrebbero aver avuto legami con il suo regime.

Le nuove reclute ricevono solo 10 giorni di istruzione, principalmente sull’uso delle armi e sulla legge islamica; quando la sicurezza migliorerà, l’obiettivo è aumentare l’addestramento a nove mesi, utilizzando un sistema introdotto dai ribelli a Idlib.

L’istruzione religiosa offerta alle reclute include i principi della giurisprudenza islamica, la vita del profeta Maometto e le regole di condotta.

Lucia Giannini

