SIRIA. Scoperte sulla costa 5 nuove zone ricche di gas 

Sono state individuate per l’esplorazione di gas 5 nuove zone lungo la costa siriana, ha dichiarato il 19 novembre un funzionario del settore energetico.

La Syrian Petroleum Co., società statale, sta lavorando per espandere i giacimenti petroliferi esistenti ed esplorarne di nuovi, ha dichiarato l’amministratore delegato Youssef Qablawi all’emittente televisiva statale Al-Ikhbariya.

Ha aggiunto che la Siria prevede di raddoppiare la sua produzione di gas in un breve periodo, aggiungendo che l’azienda mira ad aumentare significativamente la produzione di gas naturale entro il 2030, riporta Anadolu.

Qablawi ha affermato che gli ingegneri hanno preparato piani di esplorazione nazionale per le aree a sud di Damasco senza intermediari stranieri e che sono stati designati cinque nuovi blocchi di esplorazione costiera, sebbene non ne abbia specificato l’ubicazione.

La Siria è pronta a diventare “un importante hub per la distribuzione del gas verso l’Europa”, ha affermato, aggiungendo che i piani di sviluppo dell’azienda aumenteranno i livelli di reddito dei cittadini.

Qablawi ha inoltre affermato che l’azienda possiede “competenze di alto livello” e intende trasformare la Syrian Petroleum Co. in un operatore “globale” in grado di investire all’estero.

Il 18 novembre, l’azienda ha firmato un memorandum d’intesa con la statunitense ConocoPhillips per ampliare la cooperazione nello sviluppo e nell’esplorazione del gas e per lo scambio di competenze tecniche.

I dati governativi del 2025 hanno rivelato che le riserve accertate di gas naturale della Siria ammontavano a circa 8,5 trilioni di piedi cubi, mentre la produzione giornaliera di gas non associato si aggirava in media intorno ai 250 milioni di metri cubi, pari al 58% della produzione totale di gas del Paese.

Il gas associato, prodotto insieme al greggio, rappresenta il 28% della produzione nazionale, e la maggior parte viene estratta a est del fiume Eufrate.

Il governo siriano ha cercato di migliorare l’approvvigionamento energetico del Paese firmando accordi e memorandum d’intesa con stati e aziende straniere, nel tentativo di rafforzare i servizi di base e migliorare gli standard di vita.

Tommaso Dal Passo

