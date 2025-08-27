SIRIA. Operazione di precisione della Coalizione Internazionale contro un alto leader di ISIS a Idlib

Le forze della Coalizione Internazionale, all’alba del 20 agosto, hanno condotto un’importante operazione di lancio mirata a catturare un leader di alto rango di Daesh nella città di Atmeh a nord di Idlib, vicino al confine turco. All’operazione hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Difesa siriano, che ha garantito la sicurezza perimetrale, personale militare della Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti e servizi speciali iracheni, oltre alle unità speciali curde.

Cinque elicotteri sono decollati dall’aeroporto di Sarrin, nella campagna di Kobane, mentre le forze speciali erano dispiegate massicciamente nelle strade circostanti la casa. Durante l’irruzione nell’abitazione il sospettato si è lanciato dalla finestra per fuggire. I militari lo hanno raggiunto con l’intenzione di arrestarlo, poi sono scoppiati scontri armati che hanno causato l’uccisione del leader. Il corpo del jihadista è stato trasportato in un ospedale situato vicino al valico di confine di Bab al Hawa con la Turchia.

Inizialmente, le fonti locali siriane parlavano dell’arresto del quinto Califfo di ISIS, Abu Hafs al-Quraishi, di origine irachena, che assunse questo incarico nell’agosto 2023 a seguito dell’uccisione del precedente leader Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi. In realtà, le forze della Coalizione hanno tentato di arrestare Salah Noman, un leader senior dello Stato Islamico, anch’esso di nazionalità irachena, responsabile dell’organizzazione di cellule affiliate alla provincia irachena in Siria. Era anche uno dei responsabili del reclutamento di combattenti stranieri e della logistica degli spostamenti all’interno del territorio siriano. I media siriani, citando le loro fonti, hanno riferito che il cittadino iracheno aveva affittato una casa sotto falso nome e vi viveva con diverse mogli di origine francese, che sono state arrestate. L’identità delle donne è ancora in fase di verifica per determinarne il ruolo all’interno dell’organizzazione.

Il 21 agosto il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato l’operazione antiterrorismo nella città di Atmeh, dove l’esercito ha eliminato un comandante di alto rango di Daesh e, contemporaneamente, il principale finanziatore del gruppo. Era anche responsabile della pianificazione di attacchi terroristici in Siria e Iraq. Secondo il Pentagono, il jihadista rappresentava un pericolo per le forze della Coalizione internazionale e per il nuovo governo in Siria poiché aveva contatti con tutta la rete dell’ISIS nella regione.

Con la caduta del regime di Assad Washington è seriamente preoccupata della presenza di Daesh in Siria. Gli Stati Uniti temono che questo crollo abbia creato un vuoto che l’ISIS potrebbe sfruttare per riprendere il potere, controllare i centri abitati e lanciare nuovi attacchi. Le forze statunitensi stanno collaborando con il governo di Damasco e partner esterni per impedire a Daesh di ristabilire capacità e rifugi sicuri, concentrandosi sulla prevenzione delle evasioni dei combattenti dell’organizzazione detenuti e sulla garanzia che il gruppo non utilizzi il Paese per pianificare attacchi esterni. Secondo un’analisi del Washington Institute, al contrario, l’uscita di Assad avrebbe offerto alla coalizione e alle forze partner la possibilità di colpire più attivamente l’ISIS in aree precedentemente più difficili da raggiungere. Sotto Assad, l’organizzazione operava con relativa libertà nella Badiyah, l’ampia regione desertica centrale della Siria scarsamente popolata. La debolezza del suo regime e la riluttanza a combattere seriamente Daesh hanno permesso al gruppo di rafforzarsi nella suddetta area, limitando al contempo le possibilità di risposta della coalizione.

Nella prima metà di agosto si è registrata una marcata intensificazione delle attività da parte delle forze della Coalizione internazionale a guida statunitense in Siria, sia per quanto riguarda l’entità delle operazioni militari sia l’estensione delle azioni di sicurezza contro le cellule di Daesh presenti nel Paese. Le operazioni hanno compreso il potenziamento delle basi militari della Coalizione nel nord e nell’est della Siria, oltre a una serie di raid di sicurezza e attacchi aerei, alcuni dei quali hanno colpito aree controllate dal governo siriano e da fazioni dell’Esercito Nazionale Siriano (SNA). Questi sviluppi evidenziano un ampliamento del raggio d’azione delle operazioni e una crescente determinazione nel contrastare i membri di Daesh, superando le consuete delimitazioni geografiche del conflitto.

Cristina Uccello

