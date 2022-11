SIRIA. Mosca scava trincee a Marat, gli USA tentano di mantenere la base di As Shaddadi, mentre Ankara bombarda i curdi

Le forze russe hanno rafforzato la loro presenza militare nella città di Marat, nella campagna nord-orientale di Deir ez-Zor, vicino alla base della coalizione internazionale nel giacimento di gas di Koniko.

Una fonte locale siriana ha affermato che le forze russe e il loro 1°, 2° e 3° battaglione hanno rafforzato le loro posizioni nella città di Marat e fornito ai loro punti antiaerei di terra, oltre ad aumentare il coordinamento della sicurezza tra quei luoghi e punti.

Ha aggiunto che le forze russe e le loro brigate affiliate hanno scavato trincee per carri armati e hangar per elicotteri in alcune località e sollevato cumuli di terra, oltre a piantare mine intorno. Ha sottolineato che queste misure di sicurezza sono state implementate a Marat a causa della sua vicinanza alla base della coalizione internazionale a Koniko.

Si apprende ancora da fonti locali che le forze della coalizione internazionale rafforzano le loro posizioni nelle campagne di Hasakah e le Syrian Democratic Forces annunciano l’uccisione di alcuni dei loro membri. Venerdì scorso, le forze della Coalizione internazionale hanno portato nuovi rinforzi militari alla base militare di Al-Shaddadi nella campagna meridionale di Hasakah

Fonti locali hanno affermato: «Sono arrivati ​​oggi alla base circa 20 camion carichi di armi e attrezzature logistiche, camion chiusi e serbatoi di carburante, oltre a veicoli militari».

Le fonti hanno aggiunto che i rinforzi provenivano dalla direzione del Governatorato di Al-Hasakah, ed erano entrati nella base militare di Al-Shaddadi, accompagnati da un convoglio militare di forze Usa. In questo contesto, la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti d’America continua a inviare maggiori rinforzi militari alle proprie basi nel nord-est della Siria.

D’altra parte, l’esercito turco ha rinnovato i bombardamenti con l’artiglieria pesante dei siti delle Forze democratiche siriane nel villaggio di Maranaz, nelle campagne a nord di Aleppo.

Mentre le Syrian Democratic Forces hanno annunciato l’uccisione di 9 dei loro membri, a seguito di attacchi aerei turchi sulle postazioni nelle campagne di Hasakah.

Adesso il timore è l’apertura delle celle da parte delle SDF delle carceri e dei campi profughi dove sono ospitati rispettivamente i combattenti ISIS e le donne di Daesh con i bambini. Questo potrebbe portare anche al ritorno di Daesh nell’area. Il leader delle SDF, Mazloum Abdi, il 26 novembre ha dichiarato alla stampa che la Turchia si sta preparando ad attaccare Ain al-Arab, Manbij e Tal Rifaat, e che le sue forze sono pronte per un attacco turco, e che la battaglia sarà diversa dalle precedenti.

Abdi ha aggiunto durante una conferenza stampa: «Le nostre operazioni contro le forze turche sono all’interno del territorio siriano, ma se la Turchia inizia la guerra, l’intero confine siriano-turco prenderà fuoco», ha sottolineato che «America e Russia si oppongono all’attacco turco, e sono buone posizioni, ma le posizioni internazionali devono essere più forti perché la Turchia è determinata ad attaccare». Abdi ha negato l’esistenza di una relazione con le forze delle “SDF” nell’attentato di Istanbul, chiedendo un «comitato investigativo internazionale per scoprire la verità».

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato la determinazione del suo Paese a stabilire una cintura di sicurezza dietro il confine turco nel nord della Siria, e si è anche impegnato a ritenere responsabili gli “assassini di bambini”, durante la sua partecipazione il 25 novembre, a un evento che segna la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” presso il centro congressi, fonte North Press.

Lucia Giannini