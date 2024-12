SIRIA. Hama cade dopo solo 5 giorni, Assad prepara la difesa di Homs. Israele pronto a intervenire in Siria

Secondo il The Washington Post: l’Iran ha inviato membri di Hezbollah e milizie sciite irachene in Siria, e stanno aspettando l’ordine di combattere. Dai media governativi, dal Ministero della Difesa siriano, si apprende che l’esercito di Damasco ha eliminato almeno 300 militanti in diverse aree di contatto in combattimento. Sempre fonti governative affermano che il presidente Bashar Assad sta cercando di fidelizzare i suoi uomini: ha aumentato gli stipendi del personale militare del 50%.

Sull’intervento di HTS di Jawlani, il Mufti del Sultanato dell’Oman ha detto: “Abbiamo visto droni turchi in Siria per uccidere il popolo siriano, ma non li abbiamo visti a Gaza per sostenere il popolo palestinese..!”.

Una fonte di alto livello al giornale di Hezbollah Al-Mayadeen ha dichiarato: “Il rilascio degli ufficiali dell’Accademia militare assediati ad Aleppo è stato mediato dalla Russia. Il governo siriano non ha negoziato con la Turchia e i negoziati hanno avuto luogo tra Mosca e Ankara. La Turchia ha negoziato con “Jabhat al-Nusra” (ora HTS – ndr) e ha fatto pressione affinché rilasciasse 650 ufficiali dall’accademia”. Ne tardo pomeriggio del 4 dicembre il Presidente russo Vladimir Putin dopo un incontro con una delegazione iraniana ha detto: “Russia e Iran hanno enormi progetti comuni, soprattutto nei settori dell’energia e della sicurezza”.

Dalla social sfera emerge un video, pubblicato dall’agenzia Russa Ria Novosti, in cui un disertore di Hayat Tahrir al-Sham conferma a Ria Novosti che esperti ucraini hanno addestrato i membri di HTS con abilità di combattimento, tra cui l’uso di droni suicidi per colpire le posizioni delle forze russe in Siria, in particolare nella regione di Idlib.

Immagini video postate da account vicino alla Resistenza Islamica, mostrano mezzi dell’esercito iracheno che continuano a trasferire rinforzi al confine con la Siria. L’Associazione degli studiosi iracheni condanna i militanti che hanno attaccato le forze di Assad e chiede unità. Hanno messo in dubbio la natura di un’opposizione che prende di mira innocenti e profana le vittime. L’organizzazione ha espresso fiducia nei sunniti iracheni, sottolineando il loro rifiuto del settarismo e l’impegno a difendere l’Iraq dall’estremismo takfiri.

Omer Celik, portavoce del Partito della Giustizia e dello Sviluppo ha difeso le operazioni che sul suolo siriano: “La presenza della Turchia in Siria non è a favore o contro nessun paese. Siamo lì per proteggere gli interessi legittimi della Turchia”.

I canali israeliani riportano poi che il primo Ministro Netanyahu ha condotto una discussione di emergenza sulla Siria, poiché gli israeliani rilevano segnali di una possibile disintegrazione dell’esercito di Assad e temono per la stabilità del regime baathista in Siria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 5 dicembre.

Direzione Azaz: colonna delle forze armate turche si sta dirigendo verso la città siriana di Azaz.

Ad Aleppo sul fronte, nella zona di Deir Hafir, Aleppo est, sono in corso violenti scontri tra l’opposizione dell’Esercito nazionale siriano (SNA- sponsorizzato dai turchi) e i curdi. Il 4 dicembre il leader di HTS, Mohammad al-Jawlani, ha visitato Aleppo, fugando i dubbi sul fatto che fosse morto. Da fonti social si apprende che gli elementi di Al-Qaeda ad Aleppo rimuovono la bandiera di HTS dalla Cittadella di Aleppo e issano quella di al Qaeda al suo posto. Salgono dunque le tensioni tra Al Qaeda e gli alleati di HTS.

Le SDF hanno attaccato le posizioni SNA ad Aleppo la scorsa notte per prendere il controllo dell’aeroporto di Koirs e delle aree orientali della provincia di Aleppo. Secondo fonti locali, le forze delle SDF hanno iniziato la loro operazione da due assi, uno a sud di “Al-Khafsa” verso la centrale elettrica “Babiri” e l’altro “Deirhafer” utilizzando droni suicidi.

A seguito di questo attacco, un certo numero di elementi del gruppo “Al-Jish al-Watani” (ex FSA) sono stati circondati dalle milizie curde. Secondo queste fonti, gli elementi curdi sono riusciti a prendere il controllo della centrale idroelettrica “Babiri” e a far fuggire gli elementi di Al-Jish al-Watani. Questa centrale elettrica è considerata la fonte più importante di trasferimento idrico al centro della provincia di Aleppo. Le forze aerospaziali russe continuano a lanciare potenti attacchi aerei su Idlib soprattutto nella zona a est.

Direzione Hama. La giornata del 5 dicembre, ha registrato un avanzamento delle forze di HTS verso la città di Hama. All’alba del 5 dicembre, HTS è riuscita ad entrare nel centro della città. Le forze di Assad, dopo intensi combattimenti, stanno ritirando le proprie truppe dalla città. Le forze siriane si stanno dirigendo verso Homs, il prossimo campo di battaglia dove si scontreranno i due fronti, e nelle campagne di Hama. L’obiettivo delle forze di Assad è spostare il conflitto fuori dalla città e dal centro abitato, in attesa di ulteriori rinforzi. HTS, pur non avendo ancora conquistato tutta Hama, sembra prossima al completamento della sua missione. Le forze di Assad stanno preparando una massiccia difesa per proteggere questa città.

Intorno alle ore 17:00 del 4 dicembre il Capo del dipartimento delle operazioni militari, colonnello Hassan Abdel Ghani ha dichiarato che “le forze di HTS hanno raggiunto la periferia occidentale e orientale della città di Hama e la città è diventata il nostro prossimo obiettivo”, dopo circa mezz’ora il Dipartimento per le operazioni militari (HTS) prende il controllo della città di Al-Saan, a est di Hama.

Alle 17 circa del 4 dicembre, un canale locale scrive del ritiro delle forze di Assad e dell’abbandono di una colonna di carri armati sulla strada Athreya-Khanaser. Alle18:59 del 4 dicembre le forze di HTS sull’asse Khattab, a nord di Hama, uccidono più di 50 militari di Assad.

Alle 06.02 del 5 dicembre uomini armati non identificati hanno attaccato un posto di blocco militare appartenente alle forze del governo vicino al ponte Al-Rastan, nella campagna settentrionale del governatorato di Homs Alle 08.15 HTS ha annunciato il controllo della 66a Brigata nella campagna orientale di Hama

Alle 09.00 Dipartimento per le operazioni militari ha dichiarato che gli uomini di HTS conducono violente battaglie nei quartieri della città di Hama con le forze di Assad. Alle 11.47 Il Dipartimento per le operazioni militari annuncia il suo controllo sui villaggi di Arza, Al-Shiha, Tallet Al-Shiha, Sharaya e Kafr Al-Tun vicino alla città di Hama

Alle 12.23 il Capo del dipartimento delle operazioni militari, colonnello Hassan Abdul Ghani ha registrato uno stato di grande confusione sperimentato dalle forze del governo nella città di Hama durante la fuga di alti dirigenti militari e di sicurezza e dei loro soldati verso destinazioni sconosciute. Elicotteri del governo lasciano l’aeroporto militare di Hama verso l’aeroporto di Shayrat, nella campagna di Homs, dopo che l’aeroporto è stato colpito e uno degli aerei è stato danneggiato.

Alle 12.28 Un elicottero delle forze del governo è stato colpito nel cielo della città di Hama ed è stato costretto ad allontanarsi dopo essere stato preso di mira. Alle 12.46 Il Dipartimento per le operazioni militari annuncia il controllo della prigione centrale della città di Hama. Alle 13.13 L’esercito siriano si sta ridistribuendo e posizionando fuori dalla città di Hama per spostare gli scontri fuori dalla città.

A partire dalle ore 14:00 circa si apprende che HTS e alleati hanno preso il controllo dell’aeroporto militare di Hama, il controllo dell’edificio del Police Headquarters nella città di Hama dopo gli scontri. Il Dipartimento per le operazioni militari annuncia il controllo dell’edificio del quartier generale della polizia nella città di Hama dopo gli scontri con le forze di Assad nell’ambito dell’operazione “Deterring Aggression”. La città ha resisto solo 5 giorni dopo l’assalto di HTS.

I preparativi ora sono per la difesa della città di Homs.

Graziella Giangiulio, Maria Elisabetta Papa, Cristina Uccello

