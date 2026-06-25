SIRIA. Da zona cuscinetto a territorio d’influenza: l’avanzata di Israele nel sud-ovest siriano

In seguito al crollo del regime di Assad nel dicembre 2024, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno oltrepassato la linea di disimpegno del 1974 istituendo una zona cuscinetto ampliata e fortemente fortificata nella Siria sud-occidentale. Le truppe israeliane hanno stabilito sette nuovi avamposti militari che si estendono dal Monte Hermon fino al villaggio di Kudnah, andando oltre la zona demilitarizzata. Gli avamposti si trovano a Monte Hermon, Hader, Jubata al-Khashab, al-Hamidiyah, Quneitra, al-Qahtaniyah e Kudnah. Nel corso del 2025 e del 2026, questo intervento si è progressivamente trasformato da un dispiegamento difensivo temporaneo in una rete infrastrutturale permanente, incentrata su un’importante strada militare strategica che attraversa la campagna di al Qunaytrah. Tale iniziativa si inserisce in una strategia volta a contenere l’influenza della Turchia in Siria, accompagnata da avvertimenti da Israele a Washington riguardo al rischio rappresentato dai “nuovi governanti islamici” in Siria, sostenuti da Ankara, ritenuti una potenziale minaccia per la sicurezza dei confini israeliani. Un altro obiettivo di Israele sarebbe quello di contrastare un’eventuale rinascita dell’asse Iran-Resistenza islamica in Siria, e impedire il ripristino delle reti di narcotraffico attraverso le quali Hezbollah e le milizie filoiraniane si autofinanziavano, utilizzandole anche per il trasferimento di armi e combattenti.

La costruzione di basi militari israeliane su terreni agricoli e pubblici ha comportato l’esproprio di terre, lo sradicamento di alberi e la riduzione delle aree destinate al pascolo, trasformando una zona agricola produttiva in un corridoio militarizzato per operazioni e manovre militari. Questo processo ha incluso campi minati, demolizioni di abitazioni, sfollamenti forzati e il disboscamento di terreni agricoli e forestali, con la distruzione di oltre 45 ettari della foresta di Jubata al-Khashab. Le restrizioni imposte hanno limitato l’accesso dei residenti alle proprie terre, colpendo duramente l’economia agricola locale, mentre il controllo di risorse idriche strategiche, come la diga di Al-Wahda sul fiume Yarmouk, ha ulteriormente aggravato la situazione.

Ad oggi, Israele ha stabilito nove basi e avamposti militari nella Siria sud-occidentale, estendendosi dal Monte Hermon alle province di Daraa e al Qunaytrah, quattro dei quali al di fuori della zona cuscinetto, e hanno costruito infrastrutture di supporto, tra cui strade militari, reti elettriche e piazzole di atterraggio per aerei, a testimonianza del passaggio da un dispiegamento temporaneo a una presenza a lungo termine. Secondo il monitoraggio quotidiano di Levant24, da dicembre 2024 al 23 giugno 2026 sono stati registrati circa 1.055 attacchi, 1.133 incursioni, 200 arresti e l’avanzata delle forze israeliane per oltre 20 chilometri in territorio siriano.

Dal punto di vista israeliano, la caduta di Bashar al-Assad e l’ascesa al potere di Ahmed al-Sharaa, ex leader di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hanno rappresentato un’opportunità ma anche una fonte di preoccupazione. Diffidando delle intenzioni del nuovo leader siriano, Israele ha rapidamente preso il controllo del Monte Hermon e della porzione siriana della zona demilitarizzata del 1974, dove ha installato una serie di basi militari. Parallelamente, ha lanciato una vasta campagna aerea contro le infrastrutture militari del precedente regime, comprese le capacità chimiche e di difesa aerea, dichiarando di aver neutralizzato tra il 70 e l’80% degli asset strategici siriani. L’obiettivo era impedire una rapida ricostruzione dell’esercito siriano, sostenuta dalla Turchia nell’ambito della cooperazione militare instaurata con il nuovo governo di Damasco. In quel contesto, il primo ministro Benjamin Netanyahu chiese inoltre che le forze del nuovo governo non venissero dispiegate nelle province meridionali di Daraa e al-Qunaytrah.

Questa strategia si è progressivamente intrecciata con la posizione dello sceicco druso Hikmat al-Hijri, leader religioso influente di Suwayda, che continua a rifiutare qualsiasi accordo con il governo di al-Sharaa, considerato un regime islamista sunnita. Da questa opposizione è emersa la cosiddetta “Guardia Nazionale” (in precedenza chiamata “Consiglio militare di Suwayda”), che rivendica l’autodeterminazione della comunità drusa in una regione autonoma nel sud della Siria, in contrasto con il progetto di una Siria centralizzata promosso da Damasco. Israele ha quindi intensificato i rapporti con le comunità druse della Siria meridionale, molte delle quali intrattengono legami familiari con i drusi del Golan controllato da Israele, vedendole come un possibile cuscinetto tra il proprio territorio e potenziali minacce jihadiste.

Questi rapporti si sono rafforzati dopo gli scontri settari tra drusi e beduini a Suwayda nel luglio 2025, quando Israele intervenne militarmente a sostegno della comunità drusa. La crisi consolidò ulteriormente i legami tra i drusi siriani ostili al governo di al-Sharaa e i drusi israeliani, portando Tel Aviv a chiedere la smilitarizzazione del sud della Siria e ad assumere un ruolo di protettrice della comunità drusa siriana. In seguito, tuttavia, su pressione del presidente statunitense Donald Trump, Netanyahu ha rinunciato alla richiesta che il governo siriano si astenesse dal dispiegare proprie truppe nella provincia.

La politica adottata da Israele farebbe pensare ad una ridefinizione dei confini meridionali della Siria per realizzare il sogno di una “Grande Israele”, o Eretz Israel, che colloca la Giudea, la Samaria e Gaza – l’odierna Cisgiordania e Gaza – entro i confini di Israele, insieme a parti di Giordania, Libano e Siria, tutti territori ritenuti parte dell’Israele biblico. Ad aprile 2026, Israele ha approvato un piano di espansione su larga scala degli insediamenti nelle alture del Golan siriane, dove sono di stanza le IDF dalla caduta del regime di Assad. Un piano da 334 milioni di dollari per espandere e sviluppare l’insediamento di Katzrin, diventando la “prima città” del Golan. Il progetto mira ad attrarre circa 3.000 famiglie di coloni israeliani in più nella zona entro il 2030 e prevede finanziamenti per alloggi, infrastrutture, servizi pubblici, istituti scolastici, una nuova sede universitaria e strutture mediche. Un organismo di coordinamento governativo supervisionerà l’attuazione del progetto in collaborazione con le autorità locali. In altre parole, si tratterrebbe di un progetto destinato a trasformare la Siria meridionale in una nuova versione della Cisgiordania, accompagnato da una crescente presenza militare e da una rete di nuovi insediamenti.

In tale contesto, si sono verificati diversi episodi di sconfinamento da parte del gruppo estremista israeliano Halutzei HaBashan (“Pionieri di Bashan”), sostenitore dell’ideologia della “Grande Israele” e che persegue quello che definisce “il ritorno degli ebrei alle loro terre storiche”. Il nome “Bashan” richiama infatti l’antica regione biblica del Bashan, situata a est del fiume Giordano e corrispondente in gran parte all’attuale Siria meridionale e ad aree della Giordania settentrionale. Nella Bibbia, Bashan era considerata una terra fertile e prospera, associata al regno di Og di Bashan, sconfitto dagli Israeliti guidati da Mosè durante il loro cammino verso la Terra Promessa. Per alcuni movimenti nazional-religiosi israeliani contemporanei, il richiamo a Bashan non è soltanto storico o simbolico, ma rappresenta una rivendicazione ideologica di territori ritenuti parte dell’antica eredità biblica di Israele. La scelta del nome “Pionieri di Bashan” riflette quindi il legame che il gruppo intende stabilire tra il proprio progetto di espansione territoriale e una lettura religiosa e storica della regione.

A metà aprile 2026 circa 40 attivisti hanno attraversato il confine dalle alture del Golan fino al villaggio siriano di Hader, nel governatorato di al Qunaytrah, occupando temporaneamente parte di un edificio, sventolando la bandiera israeliana e chiedendo la creazione di nuovi insediamenti ebraici nella Siria meridionale. Le forze israeliane li hanno successivamente arrestati e riportati in territorio israeliano. Un episodio simile era già avvenuto il 15 agosto 2025, quando circa 40 persone appartenenti a nove famiglie di coloni ebrei avevano oltrepassato la recinzione di confine vicino a Bariqa per proclamare la nascita di un nuovo insediamento chiamato “Neve HaBashan”, iniziativa poi bloccata dall’esercito israeliano. Secondo diversi analisti, queste azioni sono favorite dal contesto di sicurezza creato dalle operazioni militari israeliane, che induce gruppi di coloni a ritenere possibile penetrare nel territorio siriano con una resistenza limitata.

Secondo diversi analisti politici, tali gruppi sono composti in larga parte da membri della cosiddetta Hilltop Youth, giovani coloni estremisti di origine Hardal che operano nella Cisgiordania occupata, e noti per la creazione di avamposti non autorizzati e per attacchi contro i palestinesi. La loro visione si ispira al concetto di Eretz Israel.

Negli ultimi mesi, diverse segnalazioni circolate sui social media hanno riferito di un’ulteriore espansione dell’influenza israeliana nel sud della Siria. Fonti locali della provincia di Daraa sostengono che uomini d’affari ebrei provenienti dal Canada e dall’Australia abbiano acquisito circa 200.000 dunam di terreno, in particolare nella regione del bacino dello Yarmouk, attraverso documentazione collegata all’Agenzia Ebraica. Inoltre, una delegazione israeliana avrebbe recentemente effettuato visite nelle aree di Tel al-Hash al-Harban e Tel al-Hash al-Umran, alimentando le speculazioni su un crescente interesse strategico ed economico israeliano nella regione. Tuttavia, la narrazione su presunti acquisti immobiliari nel sud della Siria che stanno scatenando profonde preoccupazioni nelle realtà locali potrebbe rientrare in una più ampia dinamica di information warfare, utile a distogliere l’attenzione dalle trasformazioni militari e infrastrutturali in corso. In questo quadro, Israele starebbe consolidando una strategia di “buffer zones” (o “Yellow Line”), finalizzata a stabilizzare una presenza inizialmente temporanea, con possibili effetti di lungo periodo sugli equilibri territoriali e sociali della Siria meridionale. In questo quadro, non si può escludere che anche la Turchia possa avere un ruolo nelle dinamiche di information warfare legate al sud della Siria, considerata la sua storica capacità di influenza sul teatro siriano. In termini di scenario, la diffusione di narrazioni allarmistiche tra le comunità locali potrebbe risultare funzionale a rafforzare la diffidenza verso eventuali tentativi di penetrazione israeliana, rendendo più difficile ogni forma di radicamento o influenza sul territorio.

Cristina Uccello

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