SIPRI. Il costo del Peacekeeping sta diventando insostenibile 

Le tensioni geopolitiche, le pressioni politiche e le crisi di finanziamento stanno mettendo a repentaglio la sostenibilità delle operazioni multilaterali di mantenimento della pace, secondo una nuova analisi sugli sviluppi e le tendenze in questo ambito, pubblicata dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

L’istituto ha affermato che il numero di personale impegnato nelle operazioni di pace alla fine del 2025 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 25 anni. Il nuovo rapporto e i relativi dati sono stati pubblicati in vista della Giornata internazionale dei Caschi Blu delle Nazioni Unite, il 29 maggio, riporta DefenceWeb.

Al 31 dicembre 2025, 78.633 militari internazionali erano impiegati in operazioni di pace, il 49% in meno rispetto al 2016 e il livello più basso almeno dal 2000. Sebbene i numeri siano in calo da tutto il decennio, il 2025 ha registrato il calo annuo più marcato del periodo, pari al 17%.

Nel 2025, un totale di 58 operazioni multilaterali di pace erano attive in 34 paesi o territori in tutto il mondo. Si tratta di tre operazioni in meno rispetto al 2024. L’Africa subsahariana e l’Europa hanno ospitato 18 missioni ciascuna, il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) 14, le Americhe 5 e l’Asia e l’Oceania 3. Quasi tre quarti (73%) del personale è stato impiegato in sole cinque missioni, quattro delle quali nell’Africa subsahariana.

Secondo quanto riportato dal SIPRI, si è verificata una crisi di finanziamento per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, poiché i principali donatori non sono riusciti a onorare i propri impegni nei tempi previsti o per intero. Nel luglio 2025, le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite hanno dovuto affrontare un deficit di 2 miliardi di dollari, pari a oltre il 35% del budget totale di 5,6 miliardi di dollari per il biennio 2024-2025, e diverse missioni sono state costrette a operare drastici tagli al personale.

In seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le richieste intransigenti e le minacce di veto da parte dei membri permanenti hanno complicato le decisioni sul rinnovo dei mandati operativi. Ad esempio, nonostante le frequenti violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 2024 tra Israele e Libano, gli Stati Uniti hanno chiesto la cessazione della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) durante i negoziati per il rinnovo del mandato nell’agosto 2025. In una mossa di compromesso, il Consiglio di Sicurezza ha votato per rinnovare la missione per l’ultima volta fino a dicembre 2026.

Il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato il dispiegamento di una forza di sicurezza ampliata, composta da una coalizione ad hoc, la Gang Suppression Force, ad Haiti, insieme alla creazione di un Ufficio di Supporto delle Nazioni Unite per fornire supporto logistico e operativo. Ciò è avvenuto dopo che un’iniziativa sostenuta dagli Stati Uniti nel 2024 per trasformare la Missione Multinazionale di Supporto alla Sicurezza ad Haiti (MSS) in un’operazione di mantenimento della pace a guida e finanziamento delle Nazioni Unite si è bloccata principalmente a causa dell’opposizione di Cina e Russia in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Sebbene non siano state istituite nuove operazioni di mantenimento della pace a guida ONU dal 2014, diverse sono state avviate da organizzazioni regionali. Tuttavia, gli sviluppi del 2025 hanno evidenziato i limiti delle missioni a guida regionale, ha osservato il SIPRI.

Come le Nazioni Unite, anche organizzazioni regionali come l’Unione Africana, la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) e l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) hanno dovuto affrontare problemi di sottofinanziamento e di stallo decisionale sulle operazioni di pace, ad esempio in Sudan e Ucraina, a causa delle rivalità geopolitiche.

Nonostante le difficoltà, il SIPRI ha affermato che il sostegno alla gestione multilaterale dei conflitti, in linea di principio, rimane ampio e forte. Ad esempio, più di 130 Stati membri delle Nazioni Unite hanno discusso su come garantire il futuro delle operazioni di mantenimento della pace dell’ONU durante la Conferenza ministeriale sul mantenimento della pace di Berlino del maggio 2025. Inoltre, i nuovi accordi di pace e di cessate il fuoco spesso includono piani per il dispiegamento di un’operazione di pace multilaterale, come l’accordo di pace per Gaza dell’ottobre 2025. Tuttavia, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e agli organismi regionali, le proposte per nuove operazioni o per la riconfigurazione di quelle esistenti si sono spesso arenate a causa di divisioni politiche, resistenza da parte degli Stati ospitanti e problemi di finanziamento.

In questo contesto, le risposte alle crisi internazionali si stanno sempre più spostando al di fuori dei quadri istituzionali consolidati delle operazioni di pace multilateraliLe operazioni di pace, invece, assumono la forma di accordi unilaterali, bilaterali e ad hoc, spesso più militarizzati e influenzati più direttamente dagli interessi degli Stati coinvolti, ha sottolineato il SIPRI.

Tutti i primi 10 Paesi per numero di personale militare impiegato nelle operazioni di pace multilaterali si trovano nel Sud del mondo. L’Uganda è diventata il principale Paese contributore di personale militare, seguita da Nepal, Bangladesh e India. I restanti primi 10 Paesi si trovano nell’Africa subsahariana (Ruanda, Etiopia, Burundi e Kenya) o in Asia e Oceania (Pakistan e Indonesia). Il personale impiegato è aumentato nelle Americhe e in Europa, ma è diminuito in tutte le altre regioni.

Nel 2025 sono state istituite due nuove missioni di pace: la Missione di sostegno e stabilizzazione dell’Unione Africana in Somalia (AUSSOM) e la Forza di repressione delle bande criminali (GSF) ad Haiti. Entrambe hanno sostituito missioni preesistenti.

Quattro missioni di pace si sono concluse nel 2025: nella Repubblica Democratica del Congo, ad Haiti, in Iraq e nella regione del Nagorno-Karabakh in Azerbaigian.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/