SINGAPORE. ANT di Jack Ma apre la sua banca per le PMI

Il gruppo cinese Ant, gigante fintech controllato dal miliardario Jack Ma, ha dichiarato il 6 giugno di aver lanciato una “banca digitale all’ingrosso” con sede a Singapore, denominata Anext Bank.

Anext ha ricevuto l’approvazione dell’Autorità Monetaria di Singapore, Mas, per iniziare l’attività il 2 giugno, hanno dichiarato Ant e Anext, società interamente controllata, in un comunicato congiunto, ripreso da Reuters. La mossa segna una delle maggiori spinte all’estero di Ant da quando la sua offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari è stata bloccata dalle autorità di regolamentazione cinesi alla fine del 2020.

Alla fine del 2020 Ant ha ottenuto una delle prime licenze bancarie digitali all’ingrosso di Singapore, che le consente di servire grandi clienti, tra cui istituzioni finanziarie e aziende.

Ant, controllata per circa il 33% dal leader dell’e-commerce Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK), ha dichiarato che l’attenzione di Anext è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle con operazioni transfrontaliere.

L’azienda tecnologica Sea e l’impresa di ride-hailing e fintech Grab hanno ottenuto le licenze di “banca digitale completa” nel 2020, consentendo alle società singaporeane di raccogliere direttamente depositi e offrire servizi a livello locale a clienti privati e aziendali. La Mas ha dichiarato di aspettarsi che le due società lancino le banche digitali quest’anno.

Guidata dal veterano del settore bancario Toh Su Mei, Anext svilupperà un quadro aperto per le istituzioni finanziarie in collaborazione con Proxtera, un’entità locale avviata dal Mas e dall’Infocomm Media Development Authority di Singapore.

Il protocollo d’intesa prevede che le due organizzazioni creino e stabiliscano congiuntamente un quadro aperto per tutte le istituzioni finanziarie partecipanti che forniscono finanziamenti e supporto per la mitigazione del rischio alle Pmi e alle piattaforme nel commercio globale. Anext Bank sarà anche la prima banca digitale all’ingrosso partecipante a Proxtera a Singapore, in grado di fornire soluzioni di finanziamento agli acquirenti e ai venditori della rete di Proxtera.

L’Anext Business Account sarà disponibile per le Pmi a partire dal terzo trimestre di quest’anno.

