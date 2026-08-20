SERBIA. Zelensky a Belgrado tra cooperazione economica e questione kosovara

Gli scorsi 7 e 8 agosto, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj si è recato per la prima volta in visita ufficiale in Serbia, dove ha incontrato il suo omologo Aleksandar Vučić e il Primo Ministro Đuro Macut. La visita ha assunto particolare rilevanza dal momento che la Serbia rimane uno dei pochi Paesi europei ad aver mantenuto rapporti privilegiati con la Federazione Russa anche dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022, forte di un legame storico, politico e culturale con Mosca.

In occasione del vertice bilaterale, Vučić e Zelenskyj hanno discusso principalmente di cooperazione economica, commerciale ed energetica nell’ottica di proseguire i negoziati per il raggiungimento di un accordo di libero scambio entro la fine dell’anno, passaggio fondamentale per la candidatura della Serbia all’Organizzazione Mondiale del Commercio e prerequisito per l’ingresso nell’Unione Europea. L’Ucraina è infatti l’unico Paese in Europa con il quale Belgrado non ha in vigore tale accordo, nonostante un interscambio commerciale in forte espansione e che quest’anno ha già raggiunto i 321 milioni di dollari: in particolare, nel primo semestre del 2026 l’export serbo verso Kiev è cresciuto del 92,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, toccando quota 188 milioni di dollari, trainato soprattutto dall’esportazione di energia elettrica. I due leader hanno poi discusso di progetti infrastrutturali congiunti e di collaborazione in svariati ambiti, con il Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Gestione delle Risorse Idriche Dragan Glamočić e l’Ambasciatore ucraino a Belgrado Oleksandr Lytvynenko che a margine del vertice hanno siglato un memorandum di cooperazione nel campo della salute animale e alimentare.

Secondo quanto riferito da Vučić, durante l’incontro non sono stati invece affrontati i delicati temi di carattere militare e di difesa. Belgrado in passato è stata accusata da Mosca di fornire indirettamente munizioni all’Ucraina nonostante la sua dichiarata neutralità nel conflitto e l’amicizia che lega i due Paesi: secondo l’intelligence russa, le aziende serbe avrebbero fatto arrivare armi a Kiev tramite intermediari terzi per un valore di oltre 900 milioni di dollari, comprendenti centinaia di migliaia di proiettili per sistemi di lancio multiplo di razzi e obici, nonché un milione di colpi per armi leggere. Accuse smentite dalle autorità di Belgrado, che sostengono che nessuna munizione prodotta nel Paese sia stata consegnata all’Ucraina e che i contratti stipulati dalla Serbia con i propri partner non consentano l’esportazione di materiale bellico verso altri Paesi.

Al di là degli aspetti economico-commerciali, la visita di Zelenskyj a Belgrado ha portato con sé forti significati politici e diplomatici. Da un lato, Vučić ha espresso il pieno sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina e al suo percorso verso una futura integrazione europea, confermando l’approccio multivettoriale di una politica estera sempre in equilibrio tra Russia e Occidente, al fianco di Kiev e orientata verso l’UE ma al tempo stesso impegnata a mantenere buoni rapporti con Mosca; dall’altro lato, Zelenskyj ha affermato che la posizione ucraina in merito alla questione kosovara è rimasta invariata, ribadendo così il sostegno all’integrità territoriale della Serbia e il mancato riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Una posizione che strizza l’occhio a Belgrado ma che risulta coerente e per certi versi quasi obbligata per Kiev, impegnata da anni a difendere il principio dell’integrità territoriale ucraina in riferimento all’annessione russa della Crimea e all’occupazione dei territori del Donbass. Le parole di Zelenskyj hanno tuttavia provocato una dura reazione da parte di Pristina, che ha chiesto al Presidente ucraino di rispettare il diritto all’autodeterminazione del Kosovo e la dichiarazione di indipendenza del 2008, riconosciuta da oltre 100 Paesi. Il Ministro degli Esteri ad interim Glauk Konjufca ha espresso il proprio rammarico, sottolineando che mentre il Kosovo si è da subito allineato alla politica dell’Unione Europea nei confronti della Russia, la Serbia continua a non imporre sanzioni a Mosca. Il giorno seguente, la grande bandiera ucraina con la scritta “Free Ukraine” esposta per quattro anni nel centro della capitale Pristina in segno di solidarietà a Kiev, è stata rimossa.

In definitiva, la visita di Zelenskyj a Belgrado sembra aver rappresentato un tentativo da parte di entrambi i leader di perseguire i rispettivi obiettivi politici valorizzando gli interessi comuni e tralasciando le questioni sulle quali permangono divergenze. Per Vučić, il rafforzamento dei rapporti con Kiev si inserisce nella strategia geopolitica di equilibrio che mira a consolidare il profilo europeo della Serbia senza compromettere i tradizionali legami con la Federazione Russa; per Zelenskyj, il dialogo con Belgrado consente di ampliare il sostegno diplomatico alla propria causa e di riaffermare la centralità del principio dell’integrità territoriale ucraina.

Lorenzo Vannucci

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