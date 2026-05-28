SERBIA. Vucic riporta da Pechino quasi un miliardo di euro in investimenti 

Quasi un miliardo di euro in nuovi investimenti cinesi in Serbia, grazie alla firma di una serie di accordi con importanti produttori durante la visita di Stato del Presidente Aleksandar Vučić a Pechino, come annunciato dallo stesso presidente serbo il 27 maggio.

Gli accordi, per un valore complessivo di 953 milioni di euro, sono stati siglati con aziende cinesi del settore automobilistico e industriale, tra cui Minth Group, Shanghai Automotive Chassis, BMTS Technology e Xingyu Automotive Lighting Systems. “953 milioni di euro è il totale degli investimenti che abbiamo concordato e firmato oggi. Si tratta di una somma enorme per il mio Paese”, ha scritto Vučić su Instagram dopo la cerimonia di inaugurazione di un Centro Culturale Giovanile Sino-Serbo, riporta BneIntellINews.

Gli accordi riguardano investimenti nella filiera automobilistica serba, nella produzione industriale e nella manifattura avanzata, rafforzando la strategia di Belgrado di posizionarsi come hub regionale per i capitali cinesi. Sono stati inoltre annunciati ulteriori investimenti da parte di Linglong Tire e Yusei Holdings.

Vučić ha affermato che le discussioni con i partner cinesi si sono estese oltre il settore manifatturiero, includendo infrastrutture, energia e nuove tecnologie, che a suo dire potrebbero “innescare un nuovo ciclo economico” in Serbia.

I progetti individuali più importanti includono due accordi con Minth Group, fornitore globale di componenti per autoveicoli, per un valore complessivo di 226 milioni di euro; gli investimenti creeranno circa 820 posti di lavoro nelle città serbe di Loznica e Šabac.

SHAC investirà 33,5 milioni di euro in uno stabilimento a Novi Sad, mentre BMTS Technologies prevede un investimento di 13,3 milioni di euro incentrato sull’automazione. Xingyu dovrebbe investire 77 milioni di euro in uno stabilimento a Niš per la produzione di sistemi di illuminazione avanzati per veicoli.

Linglong Tire ha annunciato un ulteriore ampliamento da 566 milioni di euro del suo stabilimento esistente a Zrenjanin, con la creazione di circa 400 posti di lavoro, mentre Yusei prevede un investimento di 27 milioni di euro a Niš, con la creazione di 280 posti di lavoro. Durante il suo viaggio, Vučić ha visitato il centro di innovazione di Minth, dove ha affermato che la Serbia potrebbe beneficiare del trasferimento di tecnologie di produzione avanzate, inclusa la robotica.

Le aziende cinesi hanno già investito circa 7,7 – 8 miliardi di euro in Serbia fino ad oggi, con le 37 aziende più grandi che impiegano oltre 40.000 lavoratori, riporta l’emittente statale RTS. Circa 2.000 aziende con capitale cinese operano attualmente in Serbia e che l’occupazione nelle principali aziende è aumentata di circa il 45% negli ultimi tre o quattro anni.

Il fondatore di Minth, Qin Ronghua, ha affermato il 27 maggio che la Serbia è diventata una base produttiva chiave per le attività europee di Minth, descrivendo i suoi stabilimenti come una cucina centrale che rifornisce gli impianti di tutto il continente, riporta Tanjug.

Anna Lotti

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