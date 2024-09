SERBIA. Petrolio russo per Belgrado attraverso l’Ungheria

Un nuovo oleodotto dalla Serbia all’Ungheria dovrebbe essere costruito e reso operativo nel 2027, affinché il paese candidato all’UE possa rifornirsi di benzina russa, hanno affermato i membri del governo serbo.

Le relazioni tra Serbia e Ungheria sono a un ottimo livello storico e entro la fine dell’anno sarà completato lo studio per il nuovo oleodotto tra i due paesi, che dovrebbe essere costruito entro il 2027, ha affermato il ministro dell’Economia serbo Adrijana Mesarovic dopo un incontro a Budapest con il ministro degli Affari esteri e del commercio estero dell’Ungheria Peter Szijjártó, riportano Tanyug e BTA.

È in preparazione anche la costruzione di una nuova linea di trasmissione tra i due paesi, che dovrebbe essere completata nel 2028, riporta SeeNews.

Durante la conferenza congiunta, il ministro Mesarovic ha valutato che le relazioni tra i due paesi sono a un livello storico. “Grazie, come paese che detiene la presidenza dell’UE, per aver visto la Serbia come parte della comunità europea e per aver sostenuto la piena adesione della Serbia all’UE. Sono convinta che durante la sua presidenza si otterranno risultati concreti”, ha affermato Mesarovic. Ha augurato all’Ungheria il successo nella lotta contro le inondazioni dovute all’aumento del deflusso idrico dei fiumi e ha affermato che Budapest può contare sull’aiuto della Serbia in questo senso, se necessario.

Mesarovic ha affermato che durante l’incontro si è discusso anche di stabilità energetica. “La stabilità energetica è uno dei pilastri su cui costruiamo la nostra cooperazione strategica. Il mondo intero sta affrontando una crisi e Ungheria e Serbia hanno resistito con successo alle sfide. La nostra partnership strategica è molto importante”, ha affermato Mesarovic.

Ha ricordato che lo scambio commerciale estero totale tra Serbia e Ungheria nel 2023 è di 3,1 miliardi di euro: ”Dall’inizio dell’anno, il commercio estero è stato realizzato per 1,8 miliardi di euro”, ha aggiunto Mesarovic.

Il ministro Szijjártó ha valutato che la cooperazione strategica tra le economie di Serbia e Ungheria è necessaria. “Grazie alla nostra cooperazione, siamo stati in grado di garantire la sicurezza delle forniture energetiche. È importante collegare strategicamente le nostre economie”, ha affermato Szijjarto.

Ha aggiunto che la Serbia è un “paese affidabile al 100%” per l’Ungheria per quanto riguarda il transito del gas. “L’Ungheria attribuisce sempre più importanza a “South Stream”, attraverso il quale riforniamo il paese di gas. L’Ungheria ha già 90 milioni di metri cubi di gas nei nostri depositi. Se necessario, siamo pronti a immagazzinare maggiori quantità di gas per la Serbia per l’inverno”, ha affermato Sijarto.

Ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà pronto lo studio di fattibilità del nuovo oleodotto tra Serbia e Ungheria, che dovrebbe essere completato entro il 2027. Inoltre, Szijjártó ha affermato che è in preparazione la costruzione di una nuova linea di trasmissione, che dovrebbe concludersi nel 2028.

Szijjarto ha dichiarato che Budapest non sosterrà l’adesione del Kosovo al Consiglio d’Europa in quanto non contribuisce al dialogo, riporta Tanjug. La posizione dell’Ungheria sull’adesione del Kosovo al Consiglio d’Europa è stata chiara fin dall’inizio: “Stiamo facendo il tifo per il successo del dialogo tra Belgrado e Pristina, ma crediamo che la candidatura del Kosovo all’adesione alle organizzazioni internazionali non contribuisca a tale dialogo. L’Ungheria non sosterrà l’ammissione del Kosovo al Consiglio d’Europa”, ha affermato, riporta Koha.

Oltre agli incontri bilaterali tra Mesarović e Szijjártó, si è tenuto anche un incontro delle delegazioni dei due paesi, in cui è stato concordato di migliorare la cooperazione economica tra Belgrado e Budapest.

Secondo PTJ, il nuovo oleodotto offrirà alla Serbia l’accesso al petrolio greggio russo degli Urali tramite l’oleodotto Druzhba, che si estende dalla Russia a vari paesi dell’Europa centrale, tra cui Ucraina, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Lo scorso anno nell’ambito dell’accordo tra i due paesi per l’oleodotto transfrontaliero, fu fissato il percorso che collegherà Novi Sad, città nella Serbia settentrionale, con Algyo in Ungheria. Una volta operativo, l’oleodotto avrà la capacità di trasportare circa 5 milioni di tonnellate di petrolio all’anno.

Antonio Albanese

