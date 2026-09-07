SERBIA. I funerali di Mladic dividono Serbia e Unione Europea

Migliaia di persone si sono radunate a Belgrado nelle prime ore del 7 settembre per rendere omaggio all’ex comandante militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, criminale di guerra condannato, la cui morte e i cui funerali hanno riacceso le divisioni sul passato bellico della Serbia e incrinato i rapporti con l’Unione Europea.

Mladic, morto il 27 agosto all’età di 84 anni mentre scontava l’ergastolo all’Aia, era stato condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995, nonché per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia del 1992-95. Le sue condanne sono state confermate in appello nel 2021, riporta BneIntelliNews.

La sua bara è stata esposta fin dalle prime ore del mattino presso la Chiesa ortodossa serba di San Luca nel quartiere di Vidikovac a Belgrado, dove si sono formate lunghe code di persone in attesa di entrare. Tra i presenti c’erano veterani dell’esercito serbo-bosniaco e sostenitori della Republika Srpska, l’entità serba in Bosnia ed Erzegovina. Molti sostenitori considerano Mladic un eroe che ha difeso i serbi di Bosnia durante la guerra. La Chiesa ortodossa serba lo ha descritto come un “cristiano ortodosso e soldato serbo”.

Mladic è considerato a livello internazionale come una delle principali figure militari responsabili delle atrocità commesse durante la guerra in Bosnia. È stato riconosciuto colpevole di genocidio per l’uccisione di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi a Srebrenica, nonché per l’assedio di Sarajevo e altri crimini.

I funerali si sono svolti presso il cimitero di Topcider a Belgrado, dove Mladic è stato sepolto accanto alla figlia Ana, morta nel 1994. La cerimonia è stata officiata dal Patriarca Porfirije, capo della Chiesa ortodossa serba.

Il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che non parteciperà, adducendo come motivazione una visita già programmata del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Le autorità serbe hanno dispiegato ingenti misure di sicurezza intorno al funerale, prevedendo la partecipazione di decine di migliaia di persone.

Il funerale segue una settimana di omaggi pubblici che hanno messo in luce le profonde divisioni in Serbia riguardo all’eredità di Mladic. Durante il derby calcistico di domenica tra Stella Rossa Belgrado e Partizan Belgrado, i tifosi di entrambe le squadre hanno intonato cori in onore di Mladic prima della partita, mentre i sostenitori hanno esposto un grande striscione con la sua immagine e la scritta “Direzione di Potocari”, un riferimento alla zona di Srebrenica dove migliaia di bosgnacchi furono uccisi nel 1995. Murales dedicati a Mladic sono apparsi a Belgrado e in altre città della Serbia dopo la sua morte.

Il funerale di Mladic ha anche creato attriti tra la Serbia e Bruxelles. La commissaria europea per l’allargamento, Marta Kos, ha annullato una visita programmata a Belgrado, affermando che la glorificazione pubblica della morte di Mladic è incompatibile con i valori che sono alla base del percorso della Serbia verso l’adesione all’UE. Vucic ha liquidato le sue critiche come “stupide”, chiedendosi se ci si aspettasse che le autorità impedissero alle persone di partecipare a un funerale.

La Serbia è candidata all’adesione all’UE dal 2012, ma il suo processo di adesione ha compiuto progressi limitati negli ultimi anni. La controversia su Mladic si aggiunge alle tensioni esistenti tra Belgrado e Bruxelles in merito allo stato di diritto, all’allineamento della politica estera e alla gestione da parte della Serbia del suo passato bellico.

Anche il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, ha condannato la glorificazione pubblica di Mladic e ha invitato le autorità serbe a contrastarla.

Nella Republika Srpska, molti serbi hanno pianto Mladic come un comandante in tempo di guerra che ha difeso la loro comunità, mentre figure politiche e associazioni di vittime nella Federazione a maggioranza bosgnacco-croata hanno condannato gli omaggi. Il ritorno di Mladic in Serbia è stato di per sé controverso. La sua salma è stata trasportata dai Paesi Bassi a bordo di un aereo del governo serbo il 3 settembre, avvolta nelle bandiere serba e della Republika Srpska e portata a spalla da soldati serbi. Lungo il percorso si sono radunati sostenitori, alcuni dei quali esponevano striscioni che lo acclamavano come un eroe.

Il governo ha dichiarato di essere responsabile della sicurezza durante il funerale, mentre la famiglia di Mladic ha chiesto un addio dignitoso e senza provocazioni. Per la Serbia, il funerale ha riacceso il dibattito su come il Paese affronta l’eredità delle guerre degli anni ’90 e se la sua leadership politica sia disposta a prendere le distanze dalle narrazioni nazionaliste che circondano una delle figure più note del conflitto.

Anna Lotti

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