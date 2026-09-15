SERBIA. I cani robot cinesi di Vucic vanno in guerra

Il 13 settembre, durante un’esercitazione militare, la Serbia ha presentato i suoi nuovi “cani robot” – affiancati da droni, sistemi missilistici e altre nuove attrezzature – nell’ambito di un piano volto a modernizzare le forze armate e a incrementare l’impiego di sistemi senza equipaggio.

I cani robot sono stati mostrati durante l’esercitazione a fuoco reale “Pobednik 2026”, svoltasi presso il poligono di Pešter, nella Serbia sud-occidentale, vicino a Sjenica. Questi robot sono in grado di trasportare armamenti, tra cui mitragliatrici e lanciagranate, e sono progettati per penetrare in aree potenzialmente minate o inaccessibili precedendo le forze speciali, riporta BneIntelliNews.

Il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che l’esercitazione ha mostrato, per la prima volta, un attacco condotto mediante sistemi robotici e senza equipaggio, senza alcuna partecipazione umana diretta. “Oggi è stato possibile osservare per la prima volta un attacco condotto da robot e veicoli aerei senza pilota, senza la presenza di alcun essere umano”, ha affermato Vučić, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica RTS.

La presentazione avviene a poche settimane dall’apertura, nella città serba di Šabac, di uno stabilimento da parte dell’azienda cinese di robotica AGIBOT in collaborazione con il fornitore cinese del settore automobilistico Minth. L’impianto si occuperà dell’assemblaggio di robot umanoidi e cani robot, nonché del collaudo dei loro sistemi di movimento e visione, nell’ambito di un più ampio piano di investimenti da 200 milioni di euro.

Vučić ha dichiarato che la Serbia potrebbe inizialmente produrre oltre 5.000 robot all’anno e che sono in corso test su robot umanoidi per applicazioni militari.

Durante l’esercitazione, la Serbia ha inoltre esibito il sistema di difesa aerea cinese HQ-17, oltre a veicoli terrestri senza pilota, droni e nuovi lanciarazzi multipli sviluppati a livello nazionale. Belgrado si è rivolta sempre più spesso alla Cina per l’acquisizione di equipaggiamenti militari – inclusi droni, sistemi di difesa aerea e missili supersonici CM-400AKG – pur continuando ad acquistare importanti sistemi d’arma da fornitori occidentali, come i caccia francesi Rafale.

Vučić ha affermato che la Serbia sta sviluppando un “esercito digitale” per consentire ai veicoli da combattimento di trasmettere le informazioni sui bersagli direttamente alle unità di artiglieria, riducendo così i tempi decisionali sul campo di battaglia.m”Vogliamo pace e stabilità. Vogliamo proteggere autonomamente il nostro cielo e il nostro territorio”, ha dichiarato.

L’esercitazione si è svolta in un clima di persistenti tensioni tra la Serbia e il vicino Kosovo, e in un contesto di più ampie preoccupazioni per la sicurezza nei Balcani occidentali. La Serbia ha in programma di reintrodurre il servizio militare obbligatorio a partire dal prossimo mese di marzo, con una durata prevista di 75 giorni.

Anna Lotti

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