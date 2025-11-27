SERBIA. Belgrado ripristina la coscrizione militare

Il governo serbo prevede di spendere quasi 90 milioni di euro nei prossimi tre anni per ripristinare il servizio militare obbligatorio, con le prime reclute previste per l’inizio del 2026, secondo la bozza di bilancio 2026.

La decisione arriva in un contesto di crescente militarizzazione nei Balcani occidentali. Il mese scorso, i legislatori croati hanno votato per reintrodurre la coscrizione obbligatoria a fronte delle tensioni regionali e globali. Anche Croazia, Albania e Kosovo hanno formato un’alleanza di difesa, che ha suscitato preoccupazione a Belgrado, riporta BneIntelliNews.

Il disegno di legge serbo sul bilancio per il 2026 stanzia 3,37 miliardi di dinari all’anno per il servizio obbligatorio nel 2026, 2027 e 2028 – circa 86,5 milioni di euro in totale – esclusi i lavori di costruzione previsti, riportano le agenzie Beta e Nova.

Il governo ha da tempo segnalato un ritorno alla coscrizione obbligatoria. Il ministro della Difesa Bratislav Gašić ha dichiarato a settembre che le prime reclute erano previste per l’anno prossimo. Il servizio militare dovrebbe durare 75 giorni, inclusi 15 giorni di addestramento sul campo, con circa 20.000 coscritti che si arruolano nell’esercito ogni anno.

La proposta di bilancio prevede anche fondi per nuove infrastrutture militari: 30 milioni di dinari per le strutture a Pančevo nel 2026; 597 milioni di dinari per le strutture dell’esercito serbo a Priboj; e 100 milioni di dinari per le nuove infrastrutture a Niš nel 2026, con ulteriori 200 milioni di dinari previsti per il 2027.

Sono già stati stanziati ingenti fondi per preparare le strutture per i coscritti. Secondo il Rapporto sulla realizzazione delle risorse di bilancio totali per gennaio-dicembre 2024, incluso nel progetto di legge di bilancio, sono già stati spesi 5,35 miliardi di dinari, circa 45,8 milioni di euro, a questo scopo, secondo Biznis. Si prevede che il primo scaglione di coscritti inizi il servizio a gennaio o marzo 2026, con 120 alloggi già predisposti.

Il Parlamento deve ancora approvare la legge che ripristini l’obbligo del servizio militare prima che il piano possa entrare in vigore; la Serbia ha abolito, infatti, la coscrizione obbligatoria nel gennaio 2011.

Anna Lotti

