SENEGAL. Donne, migrazione e l’ombra del Sahel

Il Senegal è spesso presentato come un’eccezione virtuosa nel contesto dell’Africa occidentale, un paese relativamente stabile sotto il profilo istituzionale e politico, ma questa narrazione tende a nascondere le profonde contraddizioni che attraversano la società senegalese, in particolare sul piano dei diritti delle donne, della mobilità umana e delle crescenti pressioni regionali legate all’instabilità jihadista del Sahel.

Nonostante l’adozione di strumenti normativi volti a promuovere la parità di genere, come le leggi sulla rappresentanza politica femminile, la condizione delle donne rimane fortemente condizionata da strutture patriarcali radicate, da interpretazioni conservative del diritto consuetudinario e da disuguaglianze socio-economiche persistenti, soprattutto nelle aree rurali. La partecipazione delle donne alla vita politica e decisionale, pur formalmente incoraggiata, si scontra con una distribuzione del potere ancora marcatamente maschile, come dimostrano le critiche mosse alla limitata presenza femminile nei recenti assetti governativi, mentre fenomeni come la violenza di genere e i matrimoni precoci continuano a rappresentare una realtà concreta in diverse regioni del paese, segnalando il divario tra legislazione e applicazione effettiva dei diritti. In questo quadro, la migrazione emerge come una strategia di sopravvivenza e di emancipazione mancata, e sebbene i flussi senegalesi verso l’Europa restino prevalentemente maschili, la presenza femminile lungo le rotte migratorie è in crescita e rivela una vulnerabilità specifica, fatta di esposizione alla tratta, allo sfruttamento e alla violenza sessuale, sia lungo la rotta atlantica verso le Canarie sia lungo i corridoi terrestri e mediterranei che attraversano il Nord Africa.

Le donne migranti senegalesi si muovono spesso in condizioni di invisibilità, prive di reti di protezione adeguate e intrappolate tra politiche di controllo delle frontiere esternalizzate dall’Unione Europea e sistemi locali non efficienti nel garantire diritti e sicurezza. A queste dinamiche si aggiungono le crescenti pressioni regionali derivanti dall’espansione dei gruppi jihadisti nel Sahel centrale, in particolare in Mali e Burkina Faso, dove la presenza di formazioni affiliate ad al-Qaeda e allo Stato Islamico ha contribuito a destabilizzare aree di confine, incrementare i traffici illeciti e rafforzare economie criminali che sfruttano la porosità delle frontiere.

Sebbene il Senegal non sia attualmente teatro di un’insurrezione jihadista su larga scala, la sua esposizione geografica e la fragilità socio-economica di alcune regioni di confine, rendono il paese vulnerabile a fenomeni di spillover con ripercussioni dirette sulle comunità locali e, in particolare, sulle donne, che si trovano spesso a sostenere il peso maggiore dell’insicurezza, della militarizzazione e della riduzione dell’accesso ai servizi essenziali. In questo contesto complesso si inseriscono le strategie di cooperazione internazionale, che rappresentano un elemento centrale ma ambivalente nella promozione dei diritti delle donne e nella gestione dei flussi migratori. Il Senegal è uno dei principali partner dei programmi di cooperazione dell’Unione Europea e delle agenzie delle Nazioni Unite, che finanziano iniziative volte al rafforzamento dell’empowerment femminile, all’accesso all’istruzione, alla salute riproduttiva e alla lotta contro la violenza di genere, spesso attraverso il sostegno a ONG locali e reti di associazionismo femminile. Tuttavia, queste politiche si intrecciano sempre più con l’agenda securitaria europea, che tende a subordinare la cooperazione allo sviluppo al controllo dei flussi migratori, trasformando il Senegal in un attore chiave della strategia di esternalizzazione delle frontiere. Programmi di capacity building per le forze di sicurezza, sistemi di sorveglianza e accordi di riammissione vengono presentati come strumenti di gestione ordinata della mobilità, ma rischiano di rafforzare pratiche restrittive che limitano la libertà di movimento e incidono negativamente sui diritti delle persone migranti, in particolare delle donne, spesso intercettate, rimpatriate o bloccate in contesti privi di reali alternative economiche.

Allo stesso tempo, le iniziative di cooperazione che puntano all’impiego femminile e alla creazione di opportunità locali, pur importanti, faticano a incidere sulle cause strutturali della migrazione, come la disoccupazione giovanile, la precarietà economica e l’erosione dei sistemi di welfare informale. Il risultato è un quadro in cui il Senegal appare come un laboratorio di politiche ibride, sospeso tra la promozione dei diritti delle donne come obiettivo dichiarato e la gestione securitaria della mobilità come priorità implicita, in un contesto regionale segnato da instabilità, conflitti e competizione geopolitica. Analizzare il paese attraverso questa lente consente di superare la narrazione semplificata della stabilità e di mettere in luce come la condizione delle donne senegalesi sia profondamente intrecciata alle dinamiche di sicurezza regionale, alle politiche migratorie globali e alle ambiguità della cooperazione internazionale, rendendo il loro ruolo e la loro tutela un indicatore cruciale delle trasformazioni in atto nell’Africa occidentale.

Beatrice Domenica Penali

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/