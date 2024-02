SENEGAL. Caos dopo il rinvio delle elezioni

I conflitti in Europa, la crisi in Medio Oriente e ora il caos in Africa. I disordini in Senegal e uscita senza tante cerimonie di Burkina Faso, Mali e Niger dall’organizzazione che sollecita la riunione di emergenza dell’ECOWAS.

Tra le principali preoccupazioni ci sono i disordini politici in Senegal e le tensioni in corso con i governi militari in Burkina Faso, Mali e Niger. L’incontro ad Abuja, in Nigeria, è avvenuto l’8 febbraio, dove i ministri degli Esteri deliberare sulle “attuali sfide politiche e di sicurezza che l’Africa occidentale deve affrontare”.

L’ECOWAS ha dovuto affrontare critiche per la sua gestione degli eventi recenti, compreso il rinvio delle elezioni presidenziali in Senegal. L’ECOWAS il 7 febbraio ha esortato il Senegal a ristabilire urgentemente il calendario elettorale.

Ha chiesto ai politici senegalesi ad adottare urgentemente misure per ristabilire un calendario elettorale in linea con la costituzione dopo che il parlamento ha rinviato a dicembre il voto presidenziale del 25 febbraio su iniziativa da parte del presidente Macky Sall che ha innescato i disordini nella capitale Dakar.

Il blocco ha aggiunto in una dichiarazione che sta seguendo la situazione con preoccupazione e ha invitato sia i politici che il pubblico a contribuire a promuovere la pace.

Il portavoce del disciolto partito di opposizione Pastef, El Malick Ndiaye, ha dichiarato in un messaggio che tre deputati della coalizione di opposizione Yewwi Askan Wi erano stati arrestati il sei fefbbraio. È stato arrestato anche un ex capitano della polizia, ha detto.

Uno degli arrestati, Guy Marius Sagna, era tra i parlamentari che hanno cercato di bloccare fisicamente il voto del cinque febbraio in parlamento bloccando la tribuna. Il parlamento però ha votato per un ritardo di 10 mesi e la piazza si è infiammata.

Nella giornata del 9 febbraio un gruppo di leader dell’opposizione senegalese si è unito per lottare contro il ritardo delle elezioni. Circa una dozzina di leader dell’opposizione senegalese hanno unito le forze per contestare il rinvio delle elezioni presidenziali, ha detto uno dei candidati, Anta Babacar.

Almeno 12 dei 20 candidati presidenziali autorizzati a presentarsi al voto di febbraio hanno accettato di mettere da parte le differenze politiche per combattere il ritardo, ha detto Babacar, aggiungendo che sul tavolo sono presenti sia sfide legali che proteste di massa.

«Non stiamo negoziando. Non stiamo discutendo. Non stiamo rinviando. È una data e la rispettiamo», ha detto l’imprenditore, che dirige il movimento politico Alternativa per la prossima generazione di cittadini.

«In questo momento ci stiamo preparando, stiamo cucinando. Quindi, nessuno si lasci ingannare da questa pace nelle strade», ha detto Babacar.

Maddalena Ingrao

