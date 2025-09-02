SCO. C’è bisogno di un ordine multipolare senza gli States

Nel vertice SCO, il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente russo Vladimir Putin hanno ribadito la loro visione per un nuovo ordine economico e di sicurezza globale che dia priorità al “Sud del mondo”, sfidando direttamente gli Stati Uniti.

Xi ha ospitato oltre 20 leader di paesi non occidentali nel vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) di due giorni nella città portuale di Tianjin, nel nord della Cina, riporta Reuters.

La SCO deve “promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali e rafforzare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo”, ha affermato Xi in un discorso, aggiungendo che in un momento di turbolenza “la governance globale ha raggiunto un nuovo bivio”.

“Dobbiamo continuare a prendere una posizione chiara contro l’egemonismo e la politica di potenza e praticare un vero multilateralismo”, ha affermato, in un velato attacco all’attuale ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti.

Tuttavia, Xi non ha definito alcuna politica concreta in quella che ha definito la sua “Iniziativa di Governance Globale”, l’ultima di una serie di quadri politici di Pechino che, secondo gli analisti, sono principalmente orientati a promuovere il ruolo di leadership globale della Cina.

In precedenza, Xi aveva spinto per una globalizzazione economica più inclusiva, nel contesto degli sconvolgimenti causati dalle politiche tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, decantando il “mercato su larga scala” della SCO e le vaste opportunità economiche in settori come l’energia e la scienza.

La guerra tariffaria di Trump ha colpito in modo sproporzionato le economie in via di sviluppo come l’India, le cui esportazioni sono state colpite da un’imposta del 50% la scorsa settimana.

Putin, il cui paese ha stretto legami economici e di sicurezza ancora più stretti con la Cina a seguito delle ricadute della guerra in Ucraina, ha affermato che la SCO ha rilanciato un “multilateralismo autentico”, con le valute nazionali sempre più utilizzate negli accordi reciproci. “Questo, a sua volta, getta le basi politiche e socioeconomiche per la formazione di un nuovo sistema di stabilità e sicurezza in Eurasia”, ha affermato Putin.

“Questo sistema di sicurezza, a differenza dei modelli eurocentrici ed euro-atlantici, terrebbe realmente conto degli interessi di un’ampia gamma di Paesi, sarebbe realmente equilibrato e non consentirebbe a un Paese di garantire la propria sicurezza a scapito degli altri.”

Luigi Medici

