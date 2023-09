SCENARI FUTURI. Cina e India competono per i loro Quantum Computer

Cina e India stanno gareggiando nello sviluppare i propri computer quantistici da 1.000 qubit, un obiettivo che sarà raggiunto quest’anno dall’Ibm degli Stati Uniti. In termini di produzione di computer quantistici, però, l’India è in ritardo rispetto alla Cina.

Il governo indiano nell’aprile di quest’anno ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 730 milioni di dollari per la National Quantum Mission, Nqm, che mira a fornire computer quantistici su scala intermedia con 50-1.000 qubit fisici entro il 2031.

A giugno, gli Stati Uniti e l’India hanno istituito un meccanismo congiunto di coordinamento quantistico indo-americano per facilitare la collaborazione tra industria, mondo accademico ed enti governativi, nonché il lavoro dei due paesi verso un accordo globale sulla scienza e tecnologia dell’informazione quantistica.

Ma in questo momento, l’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa, il Tata Institute of Fundamental Research e il Tata Consultancy Services stanno ancora sviluppando un computer quantistico a 7 qubit in India.

Nel maggio 2021, lo scienziato cinese Pan Jianwei e il suo team dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina a Hefei hanno lanciato Zuchongzhi 2 da 66 qubit, che è rimasto il computer quantistico più veloce in Cina.

Nel settembre sempre del 2021, Origin Quantum, un produttore di computer quantistici con sede a Hefei, ha promesso di superare la soglia dei 1.000 qubit entro il 2025. Tuttavia, ha faticato a lanciare il suo computer quantistico da 72 qubit Wukong, dal nome della Scimmia della mitologia cinese. King, finora quest’anno. Il suo ultimo prodotto, Benyuan Wuyuan 2, lanciato nel 2021, ha una velocità di soli 24 qubit.

Origin Quantum è stata fondata nel 2017 con l’obiettivo di trasformare i risultati della ricerca scientifica cinese in prodotti con applicazioni pratiche. Ha detto che l’azienda ha trascorso tre anni cercando di auto-fornirsi tutte le parti dei suoi prodotti.

Le sanzioni americane hanno poi complicato le cose. A ottobre 2022, il governo Biden ha vietato le esportazioni di semiconduttori di fascia alta, apparecchiature per la produzione di chip, computer quantistici e supercomputer verso la Cina per impedire che questi prodotti vengano utilizzati dall’esercito cinese, in particolare nella realizzazione di missili ipersonici e sistemi di navigazione con intelligenza artificiale.

Ad agosto 2023, L’Amministrazione Biden ha vietato alle aziende e ai fondi statunitensi di investire nei settori cinesi dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica a partire dal 2024.

È improbabile che Origin Quantum venga colpita dai limiti agli investimenti statunitensi poiché non ha ricevuto fondi esteri. Inoltre, la società ha esternalizzato la produzione di chip superconduttori a Nexchip Semiconductor Corp, che è posseduta al 52,99% dal governo di Hefei e al 27,44% dalla Powerchip Technology di Taiwan. La produzione non dovrebbe essere influenzata dai controlli e dalle sanzioni sulle esportazioni statunitensi.

Questo sviluppo avrà un significato strategico per la catena di fornitura globale del settore dei chip; il successo del Mate60 Pro di Huawei ha già dimostrato che la Cina non ha paura del contenimento e del blocco tecnologico dei paesi stranieri. Nel frattempo, Origin Quantum sta anche sviluppando applicazioni per i suoi computer quantistici per ora nell’analisi dei dati medici.

Dietro Pechino, l’India sta recuperando terreno. A novembre 2022, Ibm ha lanciato Osprey da 433 qubit, il computer quantistico più veloce al mondo fino ad oggi. Il colosso della tecnologia prevede di far debuttare quest’anno il Condor da 1.121 qubit.

Alcuni esperti di tecnologia affermano che una volta che un computer quantistico ha più di 1.000 qubit fisici, può avere più di 50 qubit logici o utilizzabili, sufficienti per eseguire calcoli diversi e creare valore commerciale.

Il 22 giugno gli Stati Uniti hanno dichiarato di accogliere con favore la partecipazione dell’India nel Quantum Entanglement Exchange e nel Quantum Economic Development Consortium per facilitare gli scambi commerciali e di esperti con le principali nazioni quantistiche che la pensano allo stesso modo.

In un recente incontro, Biden e Modi hanno affermato che i due paesi rafforzeranno la collaborazione scientifica, compresa l’esplorazione spaziale, la biotecnologia e l’informatica quantistica.

Luigi Medici