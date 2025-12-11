SANZIONI. Washington colpisce mercenari di Bogotà in Sudan e Ucraina

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a una rete che, a loro dire, sta reclutando ex soldati colombiani e addestrando individui per combattere nella guerra civile sudanese.

Otto entità e individui, principalmente di nazionalità colombiana, hanno aiutato le Forze di Supporto Rapido (RSF) paramilitari sudanesi, ha dichiarato martedì l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense, riporta BBC. Nella dichiarazione si aggiunge che centinaia di mercenari colombiani si sono recati in Sudan dal 2024, anche per servire come piloti di fanteria e droni per le RSF.

L’anno scorso, il presidente colombiano Gustavo Petro ha affermato che coloro che “spargono sangue giovane per denaro in paesi stranieri devono essere puniti penalmente”. La partecipazione di soldati, sia ex soldati che in servizio attivo, a conflitti all’estero risale a decenni fa, alle guerre statunitensi in Afghanistan e Iraq, in cambio di aiuti militari americani nella guerra della Colombia alla droga e ai gruppi armati.

I soldati colombiani in congedo vengono comunemente reclutati con false promesse di lavori a basso rischio, prima di comparire in prima linea, come nell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina e in Sudan.

Nel 2024, il Ministero degli Esteri colombiano ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che i cittadini vengono ingannati da quelle che ha definito “sofisticate reti di traffico di esseri umani” e diventano mercenari nei conflitti internazionali.

Martedì, l’OFAC del Tesoro statunitense ha dichiarato di aver preso di mira una rete di reclutamento di combattenti per le RSF, impegnate in battaglia contro l’esercito sudanese dall’aprile 2023. “Le RSF hanno dimostrato più volte di essere disposte a colpire i civili, compresi neonati e bambini piccoli”, ha dichiarato John Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria. “La sua brutalità ha aggravato il conflitto e destabilizzato la regione, creando le condizioni per la crescita dei gruppi terroristici”.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che il gruppo e le milizie alleate hanno attaccato civili, ucciso sistematicamente uomini e ragazzi e preso di mira e violentato deliberatamente donne e ragazze. All’inizio di quest’anno, ha stabilito che i membri delle RSF avevano commesso genocidio, sebbene sia il gruppo paramilitare che l’esercito siano stati ripetutamente accusati di crimini di guerra.

La rete transnazionale accusata di aver aiutato il gruppo è composta da quattro entità e quattro individui, tra cui un ex ufficiale militare con doppia cittadinanza colombiana e italiana, ora di stanza negli Emirati Arabi Uniti, un paese ripetutamente accusato di aver armato le RSF. Il Tesoro nega le accuse: ”Tutte le proprietà e gli interessi nelle proprietà delle persone designate o bloccate… o in possesso o sotto il controllo di cittadini statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati”, ha dichiarato il Tesoro.

Gli Stati Uniti hanno accusato la rete, prevalentemente colombiana, di reclutare mercenari per servire le RSF, di fornire “competenze tattiche e tecniche” e persino di addestrare bambini al combattimento. Secondo la dichiarazione, i combattenti colombiani sono stati coinvolti in “numerose battaglie in tutto il Sudan”, tra cui nella capitale Khartoum, Omdurman, Kordofan ed el-Fasher.

Sul campo, le RSF hanno ottenuto progressi, in particolare la conquista della città di el-Fasher a ottobre, dopo un assedio di 500 giorni che ha ridotto alla fame i cittadini. Si stima che oltre 5.000 persone siano state uccise durante l’attacco paramilitare all’ultima roccaforte dell’esercito in Darfur.

Le RSF hanno anche rivendicato il controllo del più grande giacimento petrolifero del Sudan, Heglig, in quello che il gruppo paramilitare ha definito “un punto di svolta per la liberazione” del Paese.

Tommaso Dal Passo

