SANZIONI. Ultimatum USA a Erdogan: smetti di commerciare con Putin

Ultimatum statunitense alla Turchia: o smettete di fornire materiale Usa alla Russia o ne dovrete affrontare le conseguenze.

Sarebbe questo, il messaggio recentemente trasmesso ad Ankara da Washington in mezzo alle tensioni su come i dati del dipartimento del commercio degli Stati Uniti mostrano che il paese si classifica come la seconda fonte mondiale, dopo la Cina, di beni di alta priorità di origine statunitense inviati in Russia, riporta BneIntelliNews.

La Turchia è considerata come un hub importante attraverso il quale l’elettronica “dual use” occidentale, tra cui processori, schede di memoria e amplificatori, trova la sua strada verso la Russia, spesso tramite paesi terzi falsamente rappresentati come “destinazione finale”, per essere poi usata in missili e droni russi, violando i controlli sulle esportazioni. I flussi illeciti di macchine utensili che arrivano in Turchia, ma finiscono per essere trasbordati in Russia, sono un’altra preoccupazione importante.

La Turchia non ha aderito al programma di sanzioni occidentali imposto al Cremlino, ma ha affermato di rispettare l’applicazione delle sanzioni nel suo commercio di beni esteri con la Russia.

Un argomento avanzato dalla Turchia, membro della NATO, per la sua posizione è che rimanendo in buoni rapporti sia con i russi che con gli ucraini potrebbe potenzialmente fungere da mediatore in qualsiasi futuro tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, trovandosi al crocevia tra Europa, Medio Oriente ed Eurasia, la Turchia sta traendo profitto dai suoi rapporti con entrambe le parti del conflitto.

Questa non è la prima volta che gli Stati Uniti si irritano per il commercio di beni militari della Turchia con la Russia dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Il sottosegretario al Tesoro statunitense per il terrorismo e l’intelligence finanziaria Brian Nelson ha espresso chiaramente la sua frustrazione per le esportazioni e le riesportazioni di beni quando ha visitato la Turchia a febbraio e novembre dell’anno scorso.

Pochi giorni dopo la visita di febbraio, in mezzo alle tensioni sulle sanzioni, ci fu uno sfogo furioso dell’allora ministro degli interni turco Suleyman Soylu rivolto all’ambasciatore statunitense ad Ankara Jeffry Flake, in cui dissi: “Togliete le vostre sporche mani dalla Turchia. Sono molto chiaro. So benissimo come vorreste creare conflitti in Turchia. Togliete quella faccia sorridente dalla Turchia”. Gli analisti hanno visto lo sfogo come una retorica arrabbiata che Soylu pensava avrebbe avuto successo ben prima delle elezioni nazionali che si stavano avvicinando rapidamente.

Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha finora inserito 18 aziende turche nella sua “lista delle entità” per il commercio, il che significa che le aziende americane devono ottenere licenze per vendere parti sensibili alle aziende. Sebbene sembri esserci stato un certo allentamento nei flussi verso la Russia dalla Turchia di beni militari dai massimi registrati l’anno scorso, Stando al Financial Times “ci si può aspettare di vederne di più in futuro a meno che e finché non ci saranno progressi”.

Nel valutare l’entità del problema, i funzionari responsabili dell’applicazione delle sanzioni includono valutazioni di ciò che viene definito “commercio fantasma”. Questo è costituito da beni che scompaiono e non arrivano mai nei mercati delle loro destinazioni apparenti. Nel caso della Turchia, le esportazioni turche di beni sensibili sono solitamente destinate alla spedizione in paesi del Caucaso meridionale o dell’Asia centrale, come Azerbaigian, Kazakistan e Kirghizistan, ma poi non compaiono mai nei dati ufficiali sulle importazioni di quei paesi. Il sospetto è che gli articoli siano stati trasferiti in Russia.

Alla fine del 2023, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden emise un ordine esecutivo in base al quale i funzionari della sua amministrazione possono trattare qualsiasi società finanziaria estera che effettui transazioni con un’entità russa sanzionata come se stesse lavorando direttamente con la base militare-industriale della Russia. Ciò sembra aver portato a dei veri progressi nell’interruzione del commercio che viola le sanzioni con la Russia, aumentando al contempo i costi che Mosca deve pagare per accedere ad articoli sensibili, ma gli Stati Uniti sono chiaramente ancora lontani dall’essere soddisfatti dallo scarso impatto delle sanzioni occidentali sulla Russia.

Lucia Giannini

