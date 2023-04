SANZIONI. Rame del Donetsk comprato da società cinesi

Una società cinese ha acquistato lingotti di leghe di rame per un valore di almeno 7,4 milioni di dollari da uno stabilimento in una regione dell’Ucraina annessa alla Russia che è soggetta a sanzioni occidentali, secondo i dati doganali russi esaminati da Reuters.

La Cina non ha imposto alcuna restrizione al commercio con la Russia, ma gli Stati Uniti hanno minacciato di inserire nella lista nera le aziende di tutto il mondo per aver violato le sue sanzioni e hanno messo in guardia Pechino dal fornire a Mosca merci vietate dalle regole di esportazione degli Stati Uniti.

Le informazioni doganali mostrano alcune delle prime prove di commerci cinesi con le regioni dell’Ucraina annesse alla Russia dall’inizio della guerra il 24 febbraio 2022.

L’azienda cinese Quzhou Nova ha acquistato almeno 3.220 tonnellate di lega di rame in lingotti per un totale di 7,4 milioni di dollari dallo stabilimento di ingegneria metallurgica Debaltsevsky tra l’8 ottobre 2022 e il 24 marzo 2023, secondo i dati.

L’impianto si trova nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, vicino al confine con Luhansk. Sia Donetsk che Luhansk erano tra le quattro regioni ucraine che il presidente Vladimir Putin ha rivendicato lo scorso settembre come parte della Russia. Quzhou Nova, una società commerciale e manifatturiera con sede nella città di Quzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, ha dichiarato a Reuters di non avere attività di importazione ed esportazione legate al commercio di leghe di rame in lingotti.

Quando Reuters ha mostrato i dettagli delle esportazioni nei dati doganali a Quzhou Nova, la società ha dichiarato il 23 marzo che «fa fatica a comprendere il documento, perché questo documento non è timbrato e firmato», e ha suggerito di contattare la dogana in merito al problema.

Il database, che raccoglie informazioni su tutte le spedizioni in tutto il mondo, non riporta timbri o firme sulle sue informazioni. Il servizio doganale cinese non ha fornito informazioni dettagliate sulle importazioni. Ha affermato che «i dati commerciali dell’azienda non sono divulgati nelle nostre informazioni pubbliche».

La Cina ha importato rame e leghe di rame per un valore di 852 milioni di dollari dalla Russia tra ottobre e febbraio, secondo le statistiche delle dogane pubbliche. Una fonte dello stabilimento Debaltsevsky, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che sul territorio della fabbrica c’era un’officina di metallurgia non ferrosa. La questione delle spedizioni di leghe di rame in Cina, sarebbe un “segreto commerciale”.

Il Cremlino ha affermato di non sapere se la notizia di Reuters sulla transazione fosse vera o quali prove fossero disponibili. Il Cremlino ha detto di non avere informazioni sull’argomento stesso.

Le sanzioni statunitensi imposte il 21 febbraio 2022, tre giorni prima che la Russia invadesse l’Ucraina, vietano le importazioni o le esportazioni statunitensi dalle cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Due giorni dopo, l’Unione Europea ha annunciato misure tra cui un divieto di importazione di merci dalle due regioni.

Sebbene le società cinesi siano libere, per quanto riguarda le loro autorità, di commerciare con aziende nelle regioni ucraine controllate dalla Russia, rischiano di essere aggiunte alle liste nere occidentali.

Alla domanda sui dati sulle spedizioni di rame, il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di essere preoccupato per l’allineamento della Cina con il Cremlino.

I dati visualizzati da Reuters si basano su documenti doganali e di spedizione come la polizza di carico e le fatture di spedizione e raccolti da diversi dipartimenti doganali, enti governativi e altri partner.

Quzhou Nova afferma di essere specializzata nell’esportazione di carta da imballaggio. Secondo il suo sito web, produce e commercia merci per l’industria del tabacco, tra cui carta, fogli di alluminio e film di polipropilene.

Lo stabilimento ucraino, situato nella città di Debaltseve a 70 km dalla città ucraina di Donetsk controllata dalla Russia, è specializzata nella produzione di attrezzature e pezzi di ricambio per la metallurgia ferrosa, l’industria mineraria e cementifici, e dispone di officine per la produzione di acciaio e fusione di metalli, secondo il suo sito web. All’inizio del 2023, il suo unico proprietario era l’amministrazione statale regionale ucraina di Donetsk.

Le spedizioni di leghe di rame dallo stabilimento sono state effettuate attraverso il porto di Novorossijsk, nel sud della Russia, secondo i dati doganali.

