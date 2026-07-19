La Cina si è di fatto allineata alle sanzioni occidentali, negando l’accesso a tecnologie navali fondamentali per le navi artiche russe, come riportato dal Moscow Times il 17 luglio.

Questa chiusura starebbe seriamente ostacolando l’espansione strategica della Rotta Marittima del Nord da parte di Mosca. Secondo l’Istituto Centrale di Ricerca della Flotta Navale Russa (CNIIMF), riporta United 24, le alternative cinesi per i sistemi di propulsione e di governo delle navi rompighiaccio di grande capacità sarebbero praticabili solo a condizione che la pressione delle sanzioni internazionali si allenti.

L’adesione della Cina alle sanzioni priverebbe le aziende energetiche russe di una catena di approvvigionamento alternativa affidabile, poiché i cantieri navali nazionali non producono questi complessi componenti ingegneristici, le importazioni occidentali sono legalmente vietate e i produttori cinesi si rifiutano di eludere i rischi derivanti dalle sanzioni secondarie.

La carenza tecnica crea un grave deficit per la logistica marittima russa. I dati del CNIIMF indicano che le imprese russe necessitano di almeno 23 navi rompighiaccio di classe Arc7 entro il 2030 per garantire la navigazione artica durante tutto l’anno. Questa flotta comprende dieci petroliere, cinque navi metaniere (GNL), tre navi da carico secco e cinque navi cisterna specializzate, una per il trasporto di condensato di gas e l’altra per il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Sottolineando la situazione di stallo, il vicedirettore del CNIIMF, Aleksandr Buyanov, ha affermato che i cantieri navali nazionali sono strutturalmente incapaci di soddisfare questi ordini a causa della totale assenza dei macchinari necessari provenienti dall’estero.

Questa stagnazione industriale mina direttamente l’ambizione economica principale del leader russo Vladimir Putin, ovvero trasformare il passaggio artico di 5.600 chilometri in un’arteria commerciale ad alto volume in grado di aggirare le tradizionali rotte marittime globali. Nonostante le proiezioni iniziali dello Stato prevedessero volumi di carico annuali pari a 80 milioni di tonnellate entro il 2024 e 200 milioni di tonnellate entro il 2030, il Moscow Times ha rilevato che i volumi di trasporto effettivi sono rimasti stagnanti a 37,9 milioni di tonnellate nel 2024, per poi contrarsi a 37,02 milioni di tonnellate nel 2025.

In risposta a queste persistenti limitazioni della catena di approvvigionamento, gli operatori statali hanno drasticamente ridotto le loro previsioni a lungo termine, con Putin che ha recentemente abbassato la stima ufficiale per il 2030 a un massimo di 100 milioni di tonnellate, una cifra determinata quasi esclusivamente dalle esportazioni di energia statale russa sovvenzionate, piuttosto che dal transito internazionale.

L’atteggiamento di Pechino nei confronti delle infrastrutture marittime rispecchia i disaccordi strategici ed economici emersi durante la costruzione del gasdotto Power of Siberia-2, un’opera multimiliardaria. I negoziatori cinesi hanno recentemente bloccato i lavori, chiedendo prezzi dell’energia russa fortemente scontati.

Anna Lotti

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