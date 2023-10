SANZIONI. Pechino ha risparmiato 10 miliardi di dollari dalle sanzioni petrolifere occidentali

La Cina ha risparmiato quasi 10 miliardi di dollari quest’anno grazie agli acquisti record di petrolio da paesi soggetti a sanzioni occidentali

Secondo Reuters, una conseguenza involontaria delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi a Russia, Iran e Venezuela è stata quella di abbassare i costi di importazione del petrolio per le raffinerie del principale rivale economico, la Cina, che spesso critica tali sanzioni “unilaterali”.

L’analisi di Reuters sui risparmi della Cina sugli acquisti di petrolio dai tre paesi sanzionati mette a confronto ciò che gli importatori cinesi avrebbero pagato acquistando qualità simili da produttori non sanzionati.

Le importazioni a basso prezzo sono state un vantaggio, rafforzando la produttività e i margini per il secondo più grande consumatore e raffinatore di petrolio del mondo, in particolare i piccoli operatori indipendenti, le “teiere”, e facilitando le lucrose esportazioni da parte delle raffinerie statali di diesel e benzina come il il paese si trova ad affrontare difficoltà economiche.

Gli acquisti della Cina rappresentano anche un’ancora di salvezza per Mosca, Teheran e Caracas, le cui economie sarebbero altrimenti ridotte dalle sanzioni occidentali e dal calo degli investimenti.

La Cina ha spedito la cifra record di 2,765 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio via mare da Iran, Russia e Venezuela nei primi nove mesi del 2023.

I tre paesi hanno rappresentato un quarto delle importazioni cinesi tra gennaio e settembre, in aumento rispetto a circa il 21% nel 2022 e raddoppiando la quota del 12% nel 2020, sostituendo le alternative dal Medio Oriente, dall’Africa occidentale e dal Sud America.

Da gennaio a settembre, la Russia ha fornito 1,3 milioni di barili al giorno di greggio via mare. Secondo fonti commerciali cinesi, la Cina ha anche importato circa 800.000 barili giornalieri di greggio ESPO tramite oleodotti.

Le importazioni via mare provengono principalmente dall’ESPO spedito dal porto russo di Kozmino nel Pacifico e dagli Urali dal Mar Baltico.

Da gennaio a settembre, le spedizioni russe totali sono cresciute di oltre 400.000 barili giornalieri rispetto all’anno precedente, guidate dall’Ural, poiché le sanzioni innescate dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca hanno innescato una massiccia deviazione dei suoi flussi di petrolio dall’Europa all’India e alla Cina.

Quest’anno la Cina ha risparmiato 4,34 miliardi di dollari importando petrolio russo, sulla base del confronto effettuato da Reuters tra i differenziali di prezzo mensili tra ESPO e il greggio Tupi dal Brasile e tra Urali e Oman, utilizzando le informazioni sui prezzi fornite dai trader.

Per le importazioni di petrolio venezuelano, soprattutto Merey di qualità pesante, la Cina ha risparmiato in media 10 dollari al barile rispetto al greggio Castilla colombiano comparabile, secondo i calcoli basati sui dati dei trader. Il paese ha risparmiato circa 15 dollari al barile acquistando il greggio iraniano rispetto al petrolio dell’Oman.

La Cina ha risparmiato circa 4,2 miliardi di dollari importando la cifra record di 1 milione di barili al giorno nello stesso periodo dall’Iran, il 60% in più rispetto ai picchi pre-sanzioni registrati dalle dogane cinesi nel 2017 a 623.000 barili al giorno, poiché Teheran ha aumentato la produzione a livelli quasi massimi e ha offerto sconti come ripido fino a 17 dollari al barile rispetto al Brent.

In confronto, l’Oman ha registrato un premio medio di 2 dollari rispetto al Brent nei primi nove mesi di quest’anno.

Con gli afflussi di petrolio venezuelano da gennaio a settembre pari a circa 430.000 bpd, il risparmio della Cina derivante dall’acquisto di petrolio venezuelano è stato di 1,17 miliardi di dollari.

Tommaso Dal Passo