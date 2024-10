SANZIONI. O Trump o Harris, chiunque vinca, la guerra commerciale con Pechino non finirà

L’intensa rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina dovrebbe continuerà indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre.

È questo il dato a cui si sta giungendo dalle diverse dichiarazioni dei due candidati presidenziali Kamala Harris e Donald Trump. L’ex presidente repubblicano Donald Trump o la vicepresidente Kamala Harris sono attualmente testa a testa nei sondaggi e, mentre Trump ha lanciato avvertimenti diretti che imporrà tariffe più severe sulle esportazioni cinesi, il candidato democratico dovrebbe continuare la politica dell’Amministrazione Biden: imporre regole mirate contro Pechino.

Si prevedono nuovi sforzi per rallentare il flusso di chip cinesi meno sofisticati, auto intelligenti e altre importazioni negli Stati Uniti, insieme a ulteriori restrizioni sugli strumenti di fabbricazione dei chip e sui chip IA diretti in Cina, secondo Reuters. Nella sua corsa alla presidenza, Harris ha detto che si assicurerà che “l’America, non la Cina, vinca la competizione per il XXI secolo”, mentre Trump ha lanciato tariffe sempre crescenti come la panacea che include la lotta al progresso tecnologico cinese.

In breve, la politica per impedire che denaro e tecnologia statunitensi rafforzino le capacità militari e di intelligenza artificiale della Cina non conosce colore politico ed è destinata a intensificarsi sotto Harris o Trump, come riporta AF.

Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno proposto delle regole per tenere le auto connesse realizzate con componenti cinesi fuori dalle strade americane, mentre questa primavera è stata approvata una legge che vorrebbe costringere la cinese Bytedance a vendere TikTok, pena il bando negli States.

Se Harris vincesse le elezioni, il suo approccio sarebbe probabilmente più mirato e coordinato di quello di Trump. Ad esempio, è probabile che continui a lavorare con gli alleati come ha fatto l’amministrazione Biden, per impedire alla tecnologia statunitense di aiutare indirettamente l’esercito cinese.

Un’eventuale seconda Amministrazione Trump, d’altra parte, potrebbe muoversi più rapidamente e con molta più forza nel breve periodo ed essere più disposta a punire gli alleati recalcitranti. Ci si aspetta “una significativa espansione dell’elenco delle entità”, per catturare affiliati e partner commerciali delle società quotate. L’elenco, come è noto, limita le esportazioni a coloro che vi sono presenti. Trump ha aggiunto la Huawei Technologies cinese all’elenco per l’eliminazione delle sanzioni. Anche le licenze per spedire tecnologia statunitense in Cina hanno maggiori probabilità di essere negate.

Ci si aspetta che Trump sia più duro di Harris con gli alleati che non seguono l’esempio degli Stati Uniti. Trump probabilmente prenderà una “mazza” per i controlli, laddove Harris userebbe un “bisturi”, riporta AF. Trump ha affermato che avrebbe imposto tariffe del 10 o 20% su tutte le importazioni, non solo cinesi, e del 60% o più sulle importazioni cinesi.

Harris ha descritto il piano tariffario di Trump come una tassa sui consumatori, ma l’Amministrazione Biden ha visto la necessità di tariffe mirate, tra cui l’aumento dell’aliquota sui semiconduttori dal 25 al 50% entro il 2025.

La Cina ha ripetutamente affermato che avrebbe salvaguardato i propri diritti e interessi. L’anno scorso, ha preso di mira il produttore di chip di memoria statunitense Micron Technology dopo che Washington ha imposto una serie di controlli sulle esportazioni di chip e apparecchiature per la produzione di chip statunitensi, e gli Stati Uniti hanno accusato Pechino di penalizzare altre aziende statunitensi in mezzo a crescenti tensioni.

L’anno scorso la Cina ha anche introdotto restrizioni all’esportazione di germanio e gallio, metalli ampiamente utilizzati nella produzione di chip, citando interessi di sicurezza nazionale.

Ha emesso nuove restrizioni su alcuni prodotti in grafite che vanno nelle batterie dei veicoli elettrici nell’ottobre 2023, pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno inasprito le regole sulle esportazioni legate ai chip. E a giugno ha svelato nuove regole sugli elementi delle terre rare essenziali per le attrezzature militari e l’elettronica di consumo.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/