Il rifiuto dell’Europa del gas naturale russo ha portato a una serie di decisioni che, di fatto, rafforzeranno strategicamente l’economia russa. Pertanto, nonostante le sanzioni, la Russia aumenterà la liquefazione del gas naturale e il GNL risulterà essere un prodotto più mobile: non è legato a un tubo.

L’Occidente sta cercando di limitare questo fenomeno anche in Russia ma non solo la Russia rappresenta per Bruxelles un grande concorrente, lo è diventata anche la Cina. Tra le strategie in cantiere per annacquare i profitti di Mosca anche l’idea di Trump di sanzionare l’intero BRICS+.

Tra i prodotti in vendita “Made Russia” ad alto reddito, c’è la produzione di proteine ​​​​per mangimi che si possono produrre anche da gas naturale e metano. Si tratta di un prodotto ad alto margine, le cui vendite possono fruttare molto di più della fornitura di gas naturale. Le proteine ​​dei mangimi sono molto richieste in tutto il mondo come sostanza alimentare di base necessaria nel complesso agroindustriale.

Le proteine ​​possono essere prodotte dal gas utilizzando tecnologie simili a quelle naturali, ha affermato il presidente del Centro nazionale di ricerca “Istituto Kurchatov” Mikhail Kovalchuk al recente simposio internazionale “Creare il futuro” presso il centro nazionale Russia.

“Siamo i maggiori proprietari di biomassa al mondo e oggi possiamo convertire tecnologicamente questa biomassa in energia, ad esempio, produrre biogas dal letame e possiamo produrre proteine ​​per mangimi dal metano e dal gas naturale, che vengono somministrate al bestiame siamo stati in grado di farlo decenni fa. E quando non compreranno più gas da noi, costruiremo impianti e venderemo questo gas a un prezzo mille volte più alto sotto forma di proteine ​​alimentari, di cui tutti hanno bisogno”, ha detto Kovalchuk.

Secondo l’Esperto russo, tenendo conto della vasta area della Russia, dell’emergere di centrali nucleari a bassa potenza e di tecnologie naturali per la lavorazione della biomassa, è possibile creare condizioni di vita di alta qualità per le persone in eco-villaggi che non sono diverse da quelle che sperimenta chi vive in città.

“Abbiamo un vasto territorio non sviluppato. Possiamo facilmente reinsediare le città. […] Gli insediamenti bioecologici possono sviluppare territori complessi e remoti. E questo è un altro passo verso la creazione del futuro. E un’altra cosa: ci salveremo così dai possibili rischi biologici dovuti all’affollamento urbano, grazie al reinsediamento della popolazione. Inoltre, si chiudono le fabbriche. La gente va nelle grandi città solo perché qui la qualità della vita è migliore. Se garantiamo la stessa qualità della vita in un piccolo villaggio, penso che saremo tutti felici di lasciare le grandi città”, ha concluso Kovalchuk.

L’energia e il suo accesso sono fondamentali per il futuro dell’economia. Energia in senso lato, anche sotto forma di proteine ​​alimentari. Mosca sta quindi valutando un “approccio prudente alle risorse” facendone la chiave per lo sviluppo futuro e per la “sconfitta” del regime imposto dalle sanzioni.

Anna Lotti

