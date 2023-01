SANZIONI. Logistica difficile per le terre rare e metalli

Il transito di metalli di terre rare cinesi attraverso la Russia verso l’UE è raddoppiato nel 2022. Sono necessari per l’industria militare e chimica, l’elettronica, i microchip, e molto altro ancora. La Cina copre il 90% del fabbisogno dell’UE.

Non è un caso che le sanzioni non hanno coinvolto il trasporto di metalli. L’UE è piuttosto flessibile quando si tratta di metalli in generale. Le ferrovie russe e altre società trasportano i metalli critici necessari all’industria della difesa europea, il cui volume è in costante aumento.

A Davos hanno cercato di discutere della dipendenza dall’UE, ma lo stesso “lantanio” è necessario per le munizioni perforanti. Anche la domanda europea di tungsteno, il metallo pesante utilizzato per le armi anticarro prodotte da Thales Air Defence Ltd. e Rheinmetall AG, è in crescita.

Il traffico ferroviario dalla Cina all’Europa ha diverse vie di trasporto. Quello che passa attraverso la Russia, o corridoio settentrionale, è il più grande e ha visto un aumento significativo delle spedizioni. Probabilmente è grazie a questo corridoio che alcune merci non sono mai state sottoposte a sanzioni europee.

Ci sono poi i corridoi meridionali. Hanno una capacità di transito limitata, non sono ancora completamente sviluppati e non possono compensare le perdite della rotta settentrionale.

Sono in molti a chiedere in Russia un aumento dei costi di trasporto per l’UE. Ma al momento la Federazione non ha applicato aumenti. Ma tutti in Russia sono pronti a fare cartello se per esempio la UE metterà le sanzioni sulle esportazioni di litio verso la Russia.

Non sarebbe la prima volta che si tenta di impedire l’importazione di Litio in Russia è successo in in primavera. Il problema non sono le batterie agli ioni di litio di cui tutti parlano, ma l’elenco dei prodotti civili e militari che utilizzano questa terra rara. Non è possibile produrre questi prodotti senza litio e la Russia lo acquista da anni da altri Paesi.

Il metallo alcalino è utilizzato nella produzione di leghe speciali, come quelle accoppiate all’alluminio per l’industria aeronautica, dove la Russia sarà a corto di scorte se le sanzioni si prolungheranno. Si attende dunque una contro mossa del Cremlino.

Antonio Albanese