SANZIONI. L’insotenibile leggerezza dell’Unione Europea

L’Occidente sta lottando per rendere efficaci le sanzioni per congelare il denaro russo all’interno dell’Ue. Il 9 marzo sono emerse notizie contrastanti su quanto denaro sia stato congelato, mentre recentemente l’ufficio legale dell’Ue ha affermato di poter identificare solo circa 37 miliardi di dollari dei 250 miliardi di dollari di riserve della Banca centrale russa che si ritiene siano nei conti dell’Ue.

L’Occidente ha congelato oltre 58 miliardi di dollari di beni appartenenti a oligarchi e altri cittadini russi nell’ultimo anno, ha affermato in una dichiarazione il 9 marzo la task force Russian Elites, Proxies, and Oligarchs, Repo, inferiore a $ 20 miliardi, riporta BneIntelliNews.

La task force è stata istituita come un organismo multilaterale dei paesi occidentali per rintracciare denaro e beni russi nascosti in Occidente, con poteri per sequestrare qualsiasi proprietà associata ai russi sotto sanzioni. La task force Repo è composta da rappresentanti di vari paesi, tra cui i segretari del Tesoro e della Giustizia degli Stati Uniti, nonché rappresentanti di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Commissione europea.

Tuttavia, secondo altre autorità dell’Ue, finora il blocco ha congelato solo 20,9 miliardi di euro di asset, nonostante i molteplici round di sanzioni, ha riferito Bloomberg lo stesso giorno. E quel numero non sta crescendo. A ottobre, il blocco ha riferito che circa 17,4 miliardi di euro erano stati congelati.

Belgio e Lussemburgo hanno immobilizzato miliardi, ma altri Stati membri hanno congelato somme che superano a malapena le sei cifre, con la Grecia che afferma di aver congelato solo 212.201 euro e Malta che dichiara 222.470 euro, secondo Bloomberg.

A febbraio, la banca svizzera Credit Suisse ha annunciato di aver congelato 17,6 miliardi di franchi svizzeri di beni di oligarchi russi congelati sui suoi conti, una cifra stimata in circa un terzo di tutti i beni russi registrati in Svizzera anche se la Svizzera non è nell’Ue.

Gli esperti ritengono che la quantità di denaro privato in Europa sia di un ordine di grandezza superiore e che la maggior parte rimanga intatta. Solo le case londinesi dei primi cinque oligarchi valgono più di un miliardo di dollari. In generale, lo stock totale di investimenti diretti esteri della Russia nell’Ue è stato stimato in 136 miliardi di euro, riferisce Bloomberg.

Repo segnala più successo. Dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, la task force «ha sfruttato un ampio coordinamento multilaterale per esercitare una pressione senza precedenti sui russi sanzionati», ha affermato in una dichiarazione.

I membri di Repo hanno bloccato o congelato con successo più di 58 miliardi di dollari di beni russi sanzionati e li hanno fortemente limitati dal sistema finanziario internazionale.

Tra gli obiettivi ci sono immobili, yacht di lusso, aerei e altri beni associati agli oligarchi e altri nell’elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate.

Repo ha affermato che oltre al congelamento dei beni, la task force ha anche effettuato la prima confisca dei beni di un russo sanzionato, ma la somma è un misero $ 5,4 milioni, che è stato inviato all’Ucraina come assistenza straniera.

La quantità quasi trascurabile di beni russi che sono stati non solo congelati ma anche sequestrati, trasferendone la proprietà alle autorità dell’Ue, evidenzia le difficoltà legali di procedere alla processione dei beni congelati. Ai sensi del diritto dell’Ue, i beni possono essere facilmente congelati, ma possono essere sequestrati solo in presenza di una condanna penale del proprietario. Nel caso di beni di proprietà statale, questi possono essere sequestrati legalmente solo se i due paesi sono ufficialmente in guerra.

Ci sono state continue richieste per i 300 miliardi di dollari segnalati di riserve Cbr congelate dalle sanzioni occidentali nei primi giorni di guerra. Tuttavia, nell’ultimo mese le autorità legali dell’Ue hanno ammesso di non riuscire a trovare la maggior parte dei 300 miliardi di dollari di riserve congelate della Russia. Solo un totale di poco più di 37 miliardi di dollari era stato identificato e congelato. L’Ue sta attualmente mettendo insieme un registro centralizzato dei beni russi congelati in modo che i paesi possano coordinare meglio le loro azioni.

Il portavoce dell’esecutivo dell’Ue, Christian Wigand, ha ammesso che l’UE fa affidamento sulle informazioni fornite dagli Stati membri e che la frequenza degli aggiornamenti forniti dai diversi governi non è uniforme. Nel decimo pacchetto di sanzioni i membri dell’Ue volevano introdurre alcuni requisiti di segnalazione obbligatori a livello di Unione per le banche, ma hanno resistito ai tentativi di imporre sanzioni a coloro che non si conformano.

Antonio Albanese