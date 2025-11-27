SANZIONI. L’effetto boomerang verso UE e UK: il caso della raffineria cinese Yulong

Il boomerang delle sanzioni petrolifere per bloccare l’import cinese di greggio russo ha effetti non valutati. Il progetto Shandong Yulong Petrochemical ha ricevuto il via libera da Pechino nell’ambito di un’iniziativa volta a creare aziende industriali più solide con una reputazione internazionale, consolidando e modernizzando al contempo l’affollato settore della raffinazione dello Shandong, dove alcuni piccoli operatori indipendenti, soprannominati “teiere”, sono noti per evadere le tasse e violare i limiti governativi sulle importazioni di greggio.

Nel 2023 sono iniziati i colloqui con Saudi Aramco per acquisire una quota del 10% in Yulong, insieme a un accordo di fornitura a lungo termine. Yulong è stata fondata dalla fonderia privata di alluminio Nanshan Group, ma il secondo azionista di maggioranza è Shandong Energy Group, controllata dallo Stato, riporta Reuters.

Ciò ha permesso a Yulong di operare in un certo senso come un’azienda statale, il che ha significato evitare il petrolio iraniano e venezuelano a basso costo, per timore di essere esposto a sanzioni secondarie statunitensi.

L’ambizione di Yulong di confrontarsi con i pesi massimi globali, sostenuta dalla spinta di Pechino a modernizzare le sue raffinerie, è stata vanificata il 15 ottobre, quando il Regno Unito l’ha sanzionata per aver commerciato petrolio russo. L’Unione Europea ha seguito l’esempio una settimana dopo. Né l’UE né il Regno Unito hanno affermato che Yulong ha violato i limiti di prezzo imposti dalle sanzioni.

L’effetto è stato immediato: i fornitori non russi, i clienti stranieri, le banche e i venditori di Yulong sono corsi via, come mostra il rapporto Reuters, lasciandole poche opzioni se non quella di acquistare ancora più petrolio russo, una conseguenza dell’ampliamento delle misure occidentali per limitare le entrate petrolifere di Mosca mentre la guerra in Ucraina continua. L’attacco a Yulong ha segnato un’escalation negli sforzi occidentali per interrompere i flussi di petrolio dalla Russia. In precedenza, le liste nere occidentali delle aziende cinesi si concentravano principalmente sugli operatori più piccoli, spesso per violazione dei divieti statunitensi sull’importazione di petrolio iraniano.

A pochi giorni dalla censura del Regno Unito, i principali fornitori di greggio di Yulong, tra cui B, TotalEnergies, Saudi Aramco, PetroChina e Trafigura, hanno annullato le spedizioni per timore di incorrere in sanzioni secondarie.

L’ufficio di Yulong a Singapore, principale controparte contrattuale per le sue forniture globali, ha perso i servizi bancari della città-stato. Le banche di Yulong a Singapore includevano filiali locali di Agricultural Bank of China e Bank of China, nonché di UOB e OCBC, secondo l’Accounting and Corporate Regulatory Authority.

Anche i clienti export di Yulong hanno avuto un momento di incertezza: acquirenti abituali, tra cui i trader globali Vitol e Gunvor, hanno sospeso gli acquisti di prodotti petrolchimici come metil terz-butil etere e toluene oltre il periodo di grazia del 13 novembre, secondo quanto riferito da due fonti a conoscenza della questione. Anche la cinese Wanhua Chemicals, che ha diversi clienti occidentali, ha sospeso gli acquisti di benzene, secondo quanto riferito da tre fonti.

Yulong starebbe già dirottando una maggiore produzione petrolchimica verso il mercato interno dopo che i clienti esteri hanno smesso di acquistare, il che le consente di limitare il calo delle raffinerie, hanno affermato oltre 10 trader.

Un’unità downstream che Yulong dovrebbe mettere in funzione il prossimo anno potrebbe assorbire una produzione ancora maggiore. Yulong potrebbe segregare parte delle sue attività in un’entità aziendale separata, secondo fonti del settore, una struttura adottata dalle raffinerie sanzionate dagli Stati Uniti Shouguang Luqing e Shengxing Chemical, con l’obiettivo di consentire alle controparti di trattare con entità non sanzionate.

Yulong, i cui acquisti di petrolio russo di novembre le costeranno circa 660 milioni di dollari in base ai prezzi di mercato, deve anche trovare nuovi canali di finanziamento e potrebbe fare maggiore affidamento su istituti di credito non bancari cinesi, hanno affermato tre trader.

Xiamen Xiangyu Group, un trader sostenuto dal governo, dovrebbe continuare a finanziare gli acquisti di Yulong, hanno affermato due fonti vicine a Xiangyu. In qualità di intermediario, Xiangyu in genere paga per conto di Yulong i carichi russi, diventa proprietaria del petrolio sulla carta e concede alla raffineria 30 giorni per rimborsare con gli interessi. Xiangyu non ha risposto a una richiesta di commento.

Yulong potrebbe anche cercare credito dai suoi fornitori di petrolio russo, ora che è un cliente ancora più grande, ha affermato il dirigente cinese che commercia in petrolio russo.

Per colmare il divario lasciato dai principali fornitori, Yulong ha acquistato 15 carichi di petrolio russo per novembre, raddoppiando all’incirca il suo normale fabbisogno mensile. Le spedizioni russe di Yulong rappresentavano dal 40% al 50% dei suoi acquisti di greggio prima dell’entrata in vigore delle sanzioni, rendendo la raffineria il principale cliente cinese di Mosca. Attualmente, il petrolio russo rappresenta la maggior parte, se non la totalità, delle sue importazioni.

Il petrolio russo sembrava una scommessa sicura, dato che Mosca è un fornitore di lunga data della Cina, compresi i suoi giganti petroliferi statali, e il suo commercio non è proibito se rispetta un tetto massimo di prezzo imposto dall’Occidente.

Sanzionando Yulong, il Regno Unito e l’UE hanno citato il suo commercio di petrolio russo, a vantaggio di Mosca, ma non hanno menzionato il tetto massimo di prezzo.

Pechino, che ha stretti legami con Mosca, ha respinto le sanzioni unilaterali e criticato l’inserimento di Yulong nella lista nera. Il petrolio russo, principalmente la miscela ESPO, la qualità di punta della Russia per i mercati asiatici, che è in genere più economica degli equivalenti mediorientali e impiega meno di una settimana per la spedizione dall’Estremo Oriente russo, è uno dei preferiti dalle raffinerie della provincia cinese dello Shandong.

Con poche alternative, gli operatori hanno affermato di aspettarsi che Yulong faccia ancora più affidamento sul petrolio russo, che, con uno sconto attuale di oltre 5 dollari rispetto al benchmark mediorientale, rafforzerà i margini dell’azienda in perdita, facilitandola nella ripresa. Un vero boomerang.

Luigi Medici

