SANZIONI. L’agroalimentare dell’UE paga i conti dei dazi sull’automotive cinese

Le principali aziende alimentari e i viticoltori dell’Ue sono in allerta per una potenziale guerra commerciale: temono di dover subire tariffe di ritorsione da parte di Pechino dopo la decisione dell’Ue di imporre tariffe più elevate sui veicoli elettrici fabbricati in Cina.

I produttori lattiero-caseari e gli esportatori di carne suina sono preoccupati per le potenziali tariffe di ritorsione da parte della Cina dopo la decisione di mercoledì scorso sui dazi anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi, riporta AF.

I media statali cinesi hanno riferito che le aziende ciensi si stanno preparando a richiedere indagini su alcune importazioni di prodotti lattiero-caseari e di carne suina nell’Ue per motivi anti-sovvenzioni o anti-dumping – mosse che potrebbero comportare lunghe sospensioni commerciali.

L’annuncio è stato dato giovedì dal Ministero del Commercio cinese quando gli è stato chiesto se i gruppi industriali cinesi stessero esercitando pressioni in tal senso: ”Le industrie nazionali cinesi hanno il diritto di presentare richieste di indagini per salvaguardare l’ordine della normale concorrenza di mercato e i loro legittimi diritti e interessi”, ha detto il portavoce del ministero He Yadong.

“La presenza di ulteriori barriere commerciali potrebbe causare… un rimpasto dei mercati globali”, ha affermato Kimberly Crewther, direttore esecutivo dell’organismo rappresentativo della Dairy Companies Association of New Zealand.

La Nuova Zelanda è il più grande esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari e anche una base di produzione per aziende straniere, tra cui il produttore lattiero-caseario francese Danone.

Secondo i dati doganali cinesi, l’Ue è stata la seconda fonte cinese di prodotti lattiero-caseari, con almeno il 36% del valore totale delle importazioni nel 2023, dietro solo alla Nuova Zelanda. L’Australia era il terzo esportatore.

Anche se non è chiaro quali prodotti la Cina potrebbe prendere di mira per ritorsioni, il siero di latte in polvere, la panna e il latte fresco sono stati i principali articoli nelle esportazioni di prodotti lattiero-caseari dell’UE verso la Cina lo scorso anno, per un valore di 1,7 miliardi di euro, secondo i dati della Direzione generale della Commissione europea per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Paesi tra cui Paesi Bassi, Francia, Germania, Irlanda e Danimarca hanno la maggiore esposizione del settore lattiero-caseario al mercato cinese. Anche i Paesi Bassi, la Danimarca e la Francia sono i principali fornitori di carne suina, anche se lo scorso anno la Spagna è stata il principale fornitore della Cina, rappresentando quasi il 23% delle sue importazioni totali di carne suina, seguita da Brasile e Stati Uniti.

“Siamo preoccupati”, ha detto ai giornalisti Arnaud Rousseau, presidente della Fnsea, il più grande sindacato degli agricoltori francesi, quando gli è stato chiesto di una possibile azione cinese contro le importazioni di carne di maiale dall’Ue. “Ci sono alcune parti del maiale che non vengono mangiate in Europa e che hanno bisogno di trovare mercati, e la Cina è un mercato importante… Potremmo avere rapidamente problemi se non abbiamo scambi commerciali con alcuni paesi”.

Secondo i dati doganali cinesi, lo scorso anno la Cina ha importato suini per un valore di 6 miliardi di dollari, comprese le frattaglie.

Cristina Alvarado, responsabile commerciale dati e approfondimenti presso la Borsa della Nuova Zelanda, ha affermato che le tariffe cinesi o le barriere commerciali contro i prodotti lattiero-caseari dell’Ue potrebbero aiutare la Nuova Zelanda ad aumentare ulteriormente la propria quota di mercato.

I principali produttori neozelandesi Fonterra e A2 stanno già facendo ottimi affari con la Cina, e sia l’Australia che la Nuova Zelanda hanno accordi di libero scambio con la Cina che rimuovono i dazi all’importazione.

Secondo i dati doganali cinesi, lo scorso anno la Cina ha importato prodotti lattiero-caseari dall’Australia per un valore di 848 milioni di dollari. Le sue importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda hanno raggiunto i 5,52 miliardi di dollari nel 2023, quasi la metà del valore totale delle sue importazioni di prodotti lattiero-caseari.

La Cina spesso prende di mira il cibo nelle dispute commerciali. Con l’intensificarsi delle tensioni commerciali tra UE e Cina, alcuni funzionari europei hanno messo in guardia contro l’imposizione di dazi sull’importazione di prodotti alimentari.

Il commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha dichiarato durante la sua visita in Cina a fine aprile che era sua intenzione “evitare il più possibile che l’agricoltura paghi il costo dei problemi in altri settori”.

“La posizione dell’Unione Europea è che il libero commercio dei prodotti alimentari è uno strumento molto importante per garantire la sicurezza alimentare a livello globale”, ha affermato.

La Cina ha storicamente mantenuto una posizione diversa, con i prodotti alimentari spesso oggetto di tariffe di ritorsione imposte come parte di precedenti scontri commerciali.

A gennaio, il brandy è stato preso di mira in un’indagine avviata da Pechino, una mossa percepita come una ritorsione per il sostegno della Francia all’indagine dell’UE sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese.

La Cina ha inoltre approvato una legge in aprile per rafforzare la sua capacità di risposta nel caso in cui gli Stati Uniti o l’UE dovessero imporre tariffe sulle esportazioni della seconda economia mondiale.

Il vino e l’orzo australiani sono stati presi di mira in un’indagine antidumping lanciata da Pechino dopo le richieste dell’Australia per un’indagine indipendente sulle origini del virus Covid-19 nel 2020. La Cina solo di recente ha revocato tali tariffe proibitive. Nel mirino anche di Pechino anche la carne di Manzo e l’aragosta australiana a seguito di indagini separate.

I produttori francesi di cognac sono anche “profondamente” preoccupati per i risultati di un’indagine cinese sulle importazioni europee di cognac. La Cina ha già avviato un’indagine antidumping sul brandy importato dall’Unione Europea a gennaio, in una mossa vista come una risposta alle crescenti controversie commerciali tra le due parti.

Quasi tutto il brandy europeo esportato in Cina è prodotto in Francia, e sia Pernod Ricard che Remy Cointreau guadagnano entrate significative nel mercato asiatico.

“Prendiamo atto della decisione europea e ribadiamo ancora una volta la nostra più profonda preoccupazione per le conseguenze dell’indagine antidumping avviata dalla Cina sul brandy europeo”, ha affermato Florent Morillon, presidente del Bureau National Interprofessional du Cognac.

Il presidente francese Emmanuel Macron il mese scorso ha ringraziato il suo omologo cinese Xi Jinping per il suo “atteggiamento aperto” riguardo alle misure provvisorie sul cognac, espresso durante una visita di stato a Parigi.

Tommaso Dal Passo

