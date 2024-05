SANZIONI. La Cina mette in lista nera i fornitori USA di armi a Taiwan

Lunedì, giorno dell’insediamento del nuovo presidente di Taiwan, la Cina ha aggiunto tre appaltatori della difesa americani alla sua lista delle entità inaffidabili, accusandoli di aver venduto armi all’isola. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato la sua decisione di sanzionare tre aziende statunitensi, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems e Boeing Defence, Space & Security.

Alle tre aziende è vietato effettuare ulteriori investimenti in Cina, mentre i loro alti dirigenti non possono entrare o rimanere nel Paese, riporta AT.

Ha inoltre ordinato a Boeing Defence, Space & Security di pagare una multa equivalente al doppio di quanto ricevuto dalla vendita di armi a Taiwan. Il presidente dell’azienda, Ted Colbert, è stato sanzionato dalla Cina nel 2022 dopo aver vinto un contratto da 355 milioni di dollari per la fornitura di missili Harpoon a Taiwan.

In effetti, l’11 aprile le autorità cinesi hanno già congelato i beni della General Atomics Aeronautical Systems e della General Dynamics Land Systems a causa dei loro accordi sulle armi con Taiwan. Nel marzo di quest’anno, General Atomics Aeronautical Systems ha vinto un contratto del valore di 250 milioni di dollari per la fornitura di veicoli aerei senza pilota MQ-9B SkyGuardian a Taiwan. Nel 2019, Taiwan ha chiesto di acquistare 108 unità di carri armati M1A2T Abrams da General Dynamics Land Systems. Il primo lotto di 38 carri armati verrà consegnato quest’anno.

Sempre lunedì, il Ministero del Commercio ha esortato un’unità di Caplugs, un produttore di cappucci protettivi con sede a New York, a interrompere la fornitura di prodotti a coloro che figurano nell’elenco delle entità inaffidabili della Cina, come Lockheed Martin Corp e Raytheon Missiles & Defense.

La decisione di Pechino è arrivata quando William Lai Ching-te del Partito Democratico Progressista ha sostituito Tsai Ing-wen alla presidenza taiwanese.

“La Cina deve smettere di porre minacce verbali e militari a Taiwan e dovrebbe assumersi le proprie responsabilità globali nei confronti di Taiwan per contribuire a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione e garantire che il mondo sia libero dalla paura della guerra”, ha affermato Lai in il suo discorso di insediamento; ”I taiwanesi amano la pace e sono gentili con gli altri (…) Se i leader nazionali mettessero il benessere delle persone al primo posto, allora la pace, il vantaggio reciproco, la coesistenza e la prosperità comune attraverso lo Stretto di Taiwan dovrebbero essere i nostri obiettivi comuni”.

Ha affermato che Taiwan rafforzerà le sue capacità di difesa nazionale e migliorerà il suo sistema legale di sicurezza nazionale per proteggersi dai danni causati dalle minacce e dalle infiltrazioni della Cina.

Tommaso Dal Passo

