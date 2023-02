SANZIONI. La Cina dà a Mosca quello che l’occidente le toglie

La Cina era già il principale partner commerciale della Russia prima dell’inizio della guerra in Ucraina, ma da allora ha ampliato il suo ruolo e ha colmato il vuoto creato dalle sanzioni, in particolare fornendo alla Russia un accesso ai microchip.

Secondo quanto riportato in una nota dell’Institute of International Finance, Iif, , ripresa da BneIntelliNews, le sanzioni avrebbero dovuto tagliare l’accesso della Russia alle entrate utilizzate per finanziare la sua macchina da guerra. Tuttavia, grazie alla combinazione di massicce perdite, è accaduto il contrario: nel 2022 la Russia ha guadagnato il doppio del denaro rispetto al 2021, già anno record di tutti i tempi. Il conto corrente della Russia è salito a un livello senza precedenti di 227 miliardi di dollari nel 2022, più che raddoppiando il precedente record di 120 miliardi di dollari.

La forte espansione delle esportazioni, tra cui petrolio e gas e altre materie prime, è stata il principale motore di questa crescita. Nonostante una contrazione del 16% delle importazioni nel 2022, si tratta di una ripresa dopo il calo del 35% registrato nelle prime settimane di guerra a seguito dell’imposizione di un “massiccio pacchetto” di sanzioni.

La Russia ha smesso di comunicare i dati commerciali dopo l’inizio della guerra, ma l’Iif ha esaminato i dati dei clienti speculari dei principali partner della Russia e li ha convalidati confrontando i dati russi precedenti alla guerra con i dati doganali dei partner. La correlazione è stata buona e, se non altro, i dati dei partner probabilmente sottostimano il livello delle importazioni in Russia da allora, afferma l’Iif.

Il commercio cinese con la Russia ha registrato una crescita significativa dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Il commercio sino-russo è cresciuto in modo esplosivo rispetto ai 5 miliardi di dollari di scambi reciproci del 1991.

Il commercio tra Russia e Cina ha raggiunto un nuovo massimo storico nel 2022, con un aumento del 29,3% rispetto all’anno precedente, per un totale di 190,27 miliardi di dollari, secondo l’Amministrazione generale delle dogane della Cina.

Le esportazioni cinesi verso la Russia hanno registrato un aumento del 12,8%, per un totale di 76,12 miliardi di dollari. Nel frattempo, le importazioni russe dalla Cina sono aumentate del 43,4%, raggiungendo 114,15 miliardi di dollari.

Il surplus della Russia nelle relazioni commerciali con la Cina è stato di 38 miliardi di dollari, triplicato rispetto al 2021. Il fatturato commerciale tra i due Paesi è stato pari a 17,8 miliardi di dollari nel dicembre 2022, con un calo del 3% rispetto a novembre.

La Cina è ora il partner commerciale più significativo della Russia, che fa sempre più affidamento su Pechino per la fornitura di beni vietati dalle sanzioni. Nonostante i controlli sulle esportazioni, la Russia ha aumentato le importazioni di semiconduttori e circuiti elettronici. Il valore totale delle importazioni di chip è passato da 1,8 miliardi di dollari registrati nel periodo gennaio-settembre 2021 a 2,45 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2022.

Non è ancora chiaro se gli Stati Uniti abbiano vietato l’esportazione di tutti i chip in Russia, ma vista la norma del Bureau of Industry and Security del 15 settembre, si ritiene che l’obiettivo sia quello di impedire alla Russia l’accesso ai chip, in particolare alle tecnologie avanzate o a quelle adatte all’uso militare.

Già prima della guerra, la Russia si era già rivolta alla Cina per avere un maggior numero di microchip, ma la Cina non è in grado di produrre i chip migliori e più sofisticati, quindi anche l’impennata delle importazioni di chip cinesi è una soluzione parziale alle sanzioni tecnologiche. All’inizio della guerra, il governatore della Banca centrale russa, Elvia Nabiullina, aveva avvertito gli industriali russi che, a causa delle sanzioni, avrebbero probabilmente dovuto subire un declassamento tecnologico di “due o tre generazioni”.

Tuttavia, Cina e Hong Kong hanno sostituito con successo altri Paesi come fornitori di chip, mentre Paesi come la Germania, i Paesi Bassi e la Corea del Sud hanno ridotto le loro spedizioni alla Russia, riporta Iif.

In una recente ricerca del Royal United Services Institute vengono illustrati alcuni degli schemi utilizzati dalla Russia per importare tecnologia sottoposta a sanzioni da parte dell’Occidente. Una parte consistente di questo commercio di tecnologia passa attraverso la Turchia.

Almeno 2,6 miliardi di dollari di computer e altri componenti elettronici sono entrati in Russia nei sette mesi fino al 31 ottobre, secondo i registri doganali russi. Almeno 777 milioni di dollari di questi prodotti sono stati realizzati da aziende occidentali i cui chip sono stati trovati nei sistemi d’arma russi: Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc, Texas Instruments Inc. e Analog Devices Inc. e la tedesca Infineon AG. Schemi simili sono gestiti attraverso Hong Kong, riferisce Reuters.

Luigi Medici