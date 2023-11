SANZIONI. Il price cap sul greggio russo è fallito

Il tetto massimo imposto dagli Stati Uniti sulle esportazioni di petrolio russo è fallito.

Stando al Financial Times, ripreso da BneIntelliNews, “quasi nessun petrolio russo viene venduto per meno di 60 dollari”. Nel mese di ottobre, “quasi nessuna” delle spedizioni di petrolio greggio via mare ha rispettato il limite massimo di 60 dollari al barile fissato dal G7, dall’Ue e dall’Australia a dicembre 2022.

Un certo volume di petrolio continua ad essere inviato in Europa verso i paesi dell’Europa centrale che hanno esenzioni dalle sanzioni, tra cui Polonia, Ungheria e Austria che potrebbero pagare al di sotto del tetto. Inoltre, già prima dell’imposizione dell’embargo, alcune compagnie petrolifere russe gestiscono raffinerie con sede nell’Ue e vendono il proprio greggio a prezzi inferiori a quelli di mercato come stratagemma per ridurre i pagamenti delle tasse al bilancio russo.

Il Cremlino e le aziende russe sono riuscite a reindirizzare quasi interamente le esportazioni verso l’Asia, principalmente Cina e India, che hanno ignorato completamente le sanzioni.

Oltre a reindirizzare le sue esportazioni di petrolio, il Cremlino è stato aiutato dalle compagnie occidentali, in particolare dalle compagnie di navigazione greche, che hanno semplicemente ignorato le sanzioni, e in particolare da quelle che operano nell’Oceano Pacifico.

Di conseguenza, i proventi petroliferi della Russia si sono ripresi nella seconda metà di quest’anno, sia in termini di rubli che di dollari, e come previsto dal ministro delle Finanze russo Anton Siluanov dopo che due serie di ampi deficit di bilancio erano stati segnalati a dicembre e gennaio, al punto che il Cremlino ora guadagna più soldi dalle esportazioni di petrolio di quanto non guadagnasse prima della guerra Il bilancio della Russia è tornato a registrare profitti ad agosto e il Ministero delle Finanze ha rivisto la sua stima per il deficit dell’intero anno scendendo da 2,9 trilioni di rubli, ovvero circa il 2% del Pil, a 1,45 trilioni.

Questa situazione ha dato origine a discussioni nell’ambito del dodicesimo pacchetto di sanzioni, che sarà deciso questa settimana, sulla necessità di rafforzare le misure di applicazione. Finora c’è stato uno sforzo minimo per far rispettare le sanzioni sul prezzo del petrolio. Il governo degli Stati Uniti ha deciso di imporre sanzioni secondarie a due compagnie di navigazione per aver infranto per la prima volta le sanzioni sul prezzo del petrolio il 13 ottobre, ma è improbabile che la Casa Bianca dia seguito a misure ad ampio raggio o ad un’applicazione rigorosa, poiché sono preoccupati dalla limitazione delle forniture di petrolio che farebbero salire ulteriormente il prezzo del petrolio, in vista delle elezioni presidenziali americane previste per il prossimo novembre.

Le sanzioni hanno anche influenzato poco la produzione petrolifera russa, che ha raggiunto i 9,53 milioni di barili al giorno in ottobre, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, un valore in calo rispetto agli 11 milioni di barili al giorno che la Russia produceva alla vigilia dell’inizio della guerra, a febbraio 2022.

Tuttavia, tale cifra è stata abbassata artificialmente dopo che la Russia ha concordato con i membri dell’OPEC+ di ridurre volontariamente la propria produzione di 500.000 barili giornalieri come parte di uno sforzo congiunto per spingere in alto i prezzi del petrolio.

È improbabile che le misure più rigorose di applicazione del tetto al prezzo del petrolio facciano alcuna differenza. Lo scopo originale delle sanzioni sul tetto dei prezzi era quello di chiudere il rubinetto delle entrate petrolifere che il Cremlino utilizzava per finanziare la sua macchina da guerra, ma questo sforzo è fallito.

I prezzi globali del petrolio sono aumentati nella seconda metà di quest’anno e la Russia ha applicato tassi di mercato per la maggior parte del suo petrolio, tutti ben al di sopra del limite di prezzo di 60 dollari. Sempre il Financial Times riporta che il futuro del price cap è attualmente oggetto di dibattito, svoltosi durante il recente vertice Usa-Ue a Washington.

Tommaso Dal Passo

