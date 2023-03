SANZIONI. Il Kazakistan trova nuovi metodi per non irritare l’Orso russo

In un nuovo tentativo di evitare di essere colpito per aver permesso alla Russia di eludere le sanzioni imposte dall’Occidente, il Kazakistan introdurrà dal prossimo mese un sistema online progettato per tracciare tutte le merci in entrata e in uscita dal Paese.

Il sistema, riporta Eurasianet, dovrebbe entrare in vigore dal 1 aprile, sembra essere lo sforzo più concertato fino ad oggi da parte del Kazakistan per dimostrare la conformità con gli sforzi occidentali per isolare l’economia russa in rappresaglia per l’invasione in corso dell’Ucraina.

La complessità della sfida che il Kazakistan deve affrontare è enorme, perché vuole evitare di irritare il suo bellicoso ed economicamente importante vicino del nord, pur continuando a coltivare proficui legami con l’Europa e gli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri Mukhtar Tleuberdi non ha fatto mistero di queste ansie nelle sue osservazioni insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, ad Astana il mese scorso.

«Il Kazakistan ha legami storici sia con la Russia che con l’Ucraina», ha detto Tleuberdi, parlando in inglese. «Le nostre economie sono interconnesse da molto, molto tempo, ed è per questo che sicuramente tutta questa situazione è piuttosto pesante per noi, per la nostra economia, e stiamo cercando di evitare qualsiasi effetto negativo delle sanzioni».

I principali ostacoli alla conformità sono la geografia e l’attuale regime commerciale in cui opera il Kazakistan. Il Kazakistan e la Russia sono entrambi membri dell’Unione economica eurasiatica a cinque nazioni. Ciò significa in teoria che non ci sono controlli doganali sulle merci che attraversano il loro confine di 7.600 chilometri.

Ciò ha contribuito negli ultimi anni a consolidare il ruolo della Russia come principale partner commerciale del Kazakistan. Quindi non è stata una sorpresa che quando la via delle merci occidentali verso la Russia è stata chiusa, Mosca ha guardato ai suoi vicini, come il Kazakistan, ma anche altri paesi dell’Asia centrale e del Caucaso, come una backdoor.

«Le informazioni raccolte dal Trade Data Monitor con sede a Ginevra indicano che alcuni beni sanzionati, in particolare i semiconduttori avanzati, vengono dirottati verso la Russia attraverso paesi terzi, molti dei quali hanno cambiato bruscamente le loro abitudini commerciali in seguito all’invasione della Russia», ha riferito Bloomberg all’inizio di questo mese.

Le cifre parlano da sole. Nell’anno solare prima dell’inizio della guerra, il Kazakistan ha esportato in Russia un misero valore di 12.000 dollari di semiconduttori avanzati. Nel 2022, questo importo è salito a 3,7 milioni di dollari.

E poi ci sono le cifre più difficili da definire. Prove aneddotiche suggeriscono che è emersa un’industria in crescita del commercio di navette per soddisfare la domanda di beni di consumo ad alta tecnologia e altri articoli ricercati.

Una ricerca pubblicata di recente dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo inoltre «fornisce prove che suggeriscono che il commercio intermedio attraverso le economie vicine della Russia viene utilizzato per aggirare le sanzioni».

I modelli di calo delle esportazioni dall’Ue alla Russia e di aumento delle esportazioni verso l’Asia centrale e il Caucaso «sono particolarmente pronunciati per i gruppi di prodotti parzialmente o totalmente soggetti alle sanzioni dell’UE, nonché per i beni simili a quelli sanzionati», afferma il rapporto della Bers.

Dopo l’introduzione delle sanzioni, le esportazioni dell’UE di merci sanzionate verso i membri dell’UEconomica Euroasiatica, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia sono aumentate di un ulteriore 30% rispetto alle esportazioni di altri beni, hanno concluso gli autori, dopo aver studiato i dati da gennaio 2017 ad agosto 2022. Non sono solo i partner commerciali diretti della Russia che devono essere vigili nell’aiutare ad arginare il flusso, secondo i funzionari occidentali che progettano il regime di sanzioni.

Dopotutto, di solito non sono le nazioni che aiutano la Russia a soddisfare le sue richieste di semiconduttori e simili materiali high-tech a produrre i componenti stessi.

Il consiglio di conformità alle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti chiarisce che gli esportatori occidentali sono responsabili di garantire che le merci sanzionate non raggiungano la Russia attraverso paesi terzi.

Reuters all’inizio di questo mese ha illustrato in pratica come funziona questo flusso parallelo: «le aziende russe hanno inondato i loro partner kazaki… con nuove richieste per aiutarli… a importare beni di cui c’era assolutamente bisogno (…) I russi hanno una lista della spesa molto lunga che include l’industria apparecchiature aeree, cuscinetti ferroviari, elettronica avanzata, apparecchiature radio, turbine, parti di aeroplani, materie prime e persino materiali per carte bancarie».

Questo boom degli affari è chiaramente evidenziato dai dati ufficiali kazaki che mostrano come le esportazioni verso la Russia siano aumentate del 25% lo scorso anno.

Per garantire che non si verifichino sanzioni involontarie, il Kazakistan e il governo degli Stati Uniti hanno collaborato, come ha osservato Tleuberdi durante la visita di Blinken. Astana è grata che gli americani «ci informino in anticipo di possibili casi su cui potrebbero essere applicate sanzioni secondarie», ha detto ai giornalisti il Ministro.

E mentre il Kazakistan non ha subito sanzioni secondarie, Washington le ha imposte su una società uzbeka per le forniture di microcircuiti alla Russia.

Sebbene non ci siano state ancora brutte sorprese, i funzionari di Astana stanno esortando le imprese a diffidare dei rischi del commercio con la Russia nel clima attuale.

Anna Lotti