SANZIONI. Il Druzhba è escluso dalle nuove sanzioni britanniche. Londra tende la mano a Budapest

L’ultima tornata di sanzioni del Regno Unito contro la Russia ha esentato il Druzhba, oleodotto al centro di un’aspra disputa tra l’Ungheria e i leader dell’UE.

Londra ha annunciato martedì quasi 300 nuove sanzioni per celebrare il quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. Il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha affermato che la Gran Bretagna sta adottando “azioni decisive” contro “i flussi di entrate che sostengono l’aggressione russa”, riporta Politico.

Tra gli obiettivi c’era la società di trasporto petrolifero Transneft, che gestisce la sezione russa dell’oleodotto Druzhba. Tale oleodotto fornisce ancora carburante a Ungheria e Slovacchia. Il Ministero degli Esteri britannico, del Commonwealth e dello Sviluppo ha affermato che l’azienda era “responsabile del trasporto di oltre l’80% delle esportazioni di petrolio russo, ostacolando ulteriormente la disperata corsa del Cremlino per trovare acquirenti per il suo petrolio sanzionato”.

Ma un nuovo documento dell’Office for Financial Sanctions Implementation del governo britannico, pubblicato martedì, elenca l’oleodotto Druzhba tra i “progetti esenti” dal regime di sanzioni alla Russia. Negli ultimi giorni, l’oleodotto è stato al centro di un’intensa controversia tra Ungheria e Bruxelles sul sostegno all’Ucraina.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha accusato Kiev di aver deliberatamente bloccato le riparazioni del tratto ucraino dell’oleodotto dopo che è stato danneggiato in quello che l’Ucraina ha definito un attacco con droni russi a gennaio. Budapest sta ora bloccando un prestito di 90 miliardi di euro dell’Unione Europea all’Ucraina a causa della controversia.

L’Ungheria rimane fortemente dipendente dal greggio russo. Mentre l’UE ha vietato l’importazione di petrolio russo nel 2022, è stata concessa un’esenzione per le importazioni tramite oleodotto, che Ungheria e Slovacchia continuano a sfruttare. Anche il Regno Unito ha vietato le importazioni di petrolio russo.

Lunedì, l’Ucraina ha effettuato un attacco con droni contro una stazione di pompaggio che funge da hub di approvvigionamento chiave per l’oleodotto Druzhba.

Le sanzioni hanno colpito anche i commercianti di petrolio russi, tre compagnie di energia nucleare e due terminali russi per l’esportazione di gas naturale liquefatto, Portovaya e Vysotsk.

Anna Lotti

