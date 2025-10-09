SANZIONI. Il boomerang cinese della soia colpisce l’agricoltura USA e aiuta Brasile e Argentina 

Dopo che la Cina ha sospeso gli acquisti di soia dagli Stati Uniti tra giugno e agosto, a causa della guerra tariffaria del presidente Donald Trump, altri fornitori, come Brasile e Argentina, hanno trovato una nuova nicchia, secondo un’indagine dell’American Farm Bureau Federation, che rappresenta 6 milioni di agricoltori americani.

L’organizzazione ha affermato che le importazioni cinesi di soia statunitense sono crollate al livello più basso di sempre nel 2025. Al contrario, il Brasile è diventato il principale fornitore di questo cereale al gigante asiatico. Tra gennaio e agosto 2025, la Cina ha importato solo 5,8 milioni di tonnellate di soia americana, rispetto ai 26,5 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso, con un calo di quasi l’80%. Da giugno ad agosto, sottolinea il rapporto, gli Stati Uniti non hanno spedito “praticamente nulla” di soia in Cina, e il paese asiatico non ha acquistato nuovi raccolti per il raccolto dell’anno successivo, riporta Agencia Brasil.

Al contrario, il Brasile ha esportato oltre 77 milioni di tonnellate di prodotto sul mercato cinese nello stesso periodo. Nello stesso periodo, l’Argentina ha aumentato le vendite di soia dopo aver sospeso la tassa sulle esportazioni, rimborsandola dopo che il valore esportato ha superato i 7 miliardi di dollari.

Secondo l’American Federation of Agricultural Offices, la flessione non è un evento isolato, ma è il risultato della politica di diversificazione dei fornitori della Cina, in atto da anni. Dal 2018, quando la prima amministrazione Trump ha avviato la guerra commerciale, la Cina ha smesso di dare priorità agli agricoltori statunitensi, nonostante la domanda interna cinese abbia raggiunto livelli record.

Oltre alla soia, le esportazioni statunitensi di mais, grano e sorgo verso la Cina sono scese a zero nel 2025, e le vendite di carne di maiale e cotone rimangono deboli.

Secondo l’indagine, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevede che il valore totale delle esportazioni agricole verso la Cina scenderà a 17 miliardi di dollari quest’anno, il 30% in meno rispetto al 2024 e oltre il 50% in meno rispetto al 2022. Per il 2026, la stima è ancora più bassa: solo 9 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2018.

L’amministrazione Trump sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per i produttori rurali, simile a quello concesso nel 2019, quando furono stanziati oltre 22 miliardi di dollari per il settore durante la prima guerra commerciale con la Cina. “Useremo le risorse tariffarie per sostenere i nostri agricoltori”, ha dichiarato Trump sul suo social network Truth. Allo stesso tempo, il Tesoro degli Stati Uniti sta studiando misure di emergenza per contenere il deficit commerciale agricolo.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti stima che il reddito agricolo del Paese diminuirà del 2,5% nel 2025, raggiungendo il livello più basso dal 2007, riporta AT.

In risposta alla crescente pressione delle comunità rurali, l’amministrazione Trump starebbe preparando un pacchetto di salvataggio da 10 miliardi di dollari per sostenere gli agricoltori più colpiti dal blocco delle importazioni di soia da parte della Cina.

Il piano attingerà alle entrate tariffarie e ai fondi del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per compensare le perdite nei mercati di esportazione.

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato ai media che è un peccato che la leadership cinese abbia deciso di usare i coltivatori di soia americani come ostaggi o pedine nei negoziati commerciali.

Il blocco degli acquisti di soia statunitense da parte della Cina ha danneggiato le esportazioni totali degli Stati Uniti verso la Cina, che sono diminuite del 16,8% nei tre mesi tra giugno e agosto 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La cifra è diminuita solo del 7,4% su base annua nei primi cinque mesi di quest’anno.

Tommaso Dal Passo

