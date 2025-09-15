Per la prima volta dagli anni ’90, il baratto tradizionale è in aumento nel commercio estero russo, con le aziende che cercano di aggirare le sanzioni occidentali che barattano grano con automobili cinesi e semi di lino con materiali da costruzione.

La notizia di per sé non è nuova. Putin afferma che l’economia russa ha superato le aspettative. Negli ultimi due anni è cresciuta più rapidamente rispetto ai paesi del G7, nonostante le previsioni occidentali di un crollo. Ha ordinato alle aziende e ai funzionari di sfidare le sanzioni in ogni modo possibile. Tuttavia, si stanno manifestando crescenti segnali di tensione sull’economia, che la banca centrale ora indica essere tecnicamente in recessione e che soffre di un’inflazione elevata.

Queste preoccupazioni sembrano essere alla base dell’emergere delle transazioni di baratto, molto più difficili da tracciare. Nel 2024, il Ministero dell’Economia russo ha pubblicato una “Guida alle transazioni di baratto con l’estero” di 14 pagine, consigliando alle aziende come utilizzare questo metodo per aggirare le sanzioni. Ha persino proposto la creazione di una piattaforma commerciale che funzionerebbe come un sistema di scambio di baratto.

“Le transazioni di baratto con l’estero consentono lo scambio di beni e servizi con aziende straniere senza la necessità di transazioni internazionali”, si legge nel documento del Ministero, citando “le condizioni delle restrizioni delle sanzioni”.

Ad agosto, è venuto fuori che la cinese Hainan Longpan Oilfield Technology Co. stava cercando di commerciare acciaio e leghe di alluminio in cambio di motori marini, scambi poi che sarebbero avvenuti almeno 8 volte sulla base di fonti commerciali, dichiarazioni pubbliche dei servizi doganali e dichiarazioni aziendali.

La pratica starebbe diventando più frequente; ”La crescita del baratto è un sintomo della de-dollarizzazione, della pressione delle sanzioni e dei problemi di liquidità tra i partner”, ha dichiarato Maxim Spassky, Segretario del Consiglio Generale dell’Unione Russo-Asiatica degli Industriali e degli Imprenditori. Spassky ha affermato che è probabile che i volumi del baratto aumentino ulteriormente.

Una possibile indicazione dell’entità del baratto è la crescente divergenza tra le statistiche sul commercio estero della banca centrale e i dati forniti dalle autorità doganali, che hanno raggiunto i 7 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno.

Le autorità doganali russe hanno confermato che il baratto è stato effettuato con diversi paesi “per un’ampia gamma di beni”. Ha affermato, tuttavia, che il numero di transazioni di baratto era insignificante rispetto al volume complessivo dei contratti di commercio estero.

Il surplus commerciale della Russia tra gennaio e luglio è diminuito del 14% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 77,2 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dal Servizio Federale delle Dogane. Le esportazioni in questo periodo sono diminuite di 11,5 miliardi di dollari, attestandosi a 232,6 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate di 1,2 miliardi di dollari, attestandosi a 155,4 miliardi di dollari. Una fonte vicina al governo ha affermato che la divergenza dei dati potrebbe essere dovuta a differenze metodologiche.

Un accordo è stato stipulato con il Pakistan.

Al forum economico di Kazan Expo di agosto, le aziende cinesi hanno citato le questioni relative agli accordi tra i problemi che ostacolano lo sviluppo del commercio bilaterale, e il baratto potrebbe essere una soluzione perché offre nuove opportunità per le imprese in Russia e nei paesi asiatici.

Maddalena Ingrao

