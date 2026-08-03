SANZIONI. Gli USA daranno la caccia agli asset di Teheran dovunque nel mondo 

Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha promesso venerdì scorso di perseguire i fondi iraniani in tutto il mondo nell’ambito della campagna di “massima pressione” di Washington contro Teheran.

“C’è molto denaro iraniano in circolazione e lo rintracceremo”, ha dichiarato Bessent a Fox News. Il 21 luglio, Bessent aveva affermato che il Tesoro aveva identificato un finanziere legato alla leadership iraniana e stava rintracciando oltre 100 milioni di dollari in proprietà immobiliari in tutto il mondo, riporta Shafaq News. Washington ha inoltre sanzionato nove entità e quattro individui legati al finanziere iraniano Babak Zanjani, accusando la rete di occultamento di proprietà, riciclaggio di denaro e trasferimento di fondi attraverso l’Iran e all’estero. Le sanzioni hanno riguardato il conglomerato Dot One di Zanjani, le società che supportano le piattaforme di scambio di asset digitali Zedcex e Zedxion e i dirigenti operanti in Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che gli indirizzi associati agli exchange avevano elaborato fondi per portafogli collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Da febbraio 2025, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato oltre 1.000 persone, imbarcazioni e velivoli legati all’Iran, prendendo di mira le esportazioni di petrolio, le operazioni bancarie ombra, le reti di elusione delle sanzioni, l’approvvigionamento di armi e il trasporto marittimo.

Bessent ha ribadito che gli Stati Uniti cercheranno attivamente i beni iraniani in tutto il mondo per garantire i fondi di risarcimento alle vittime del terrorismo sostenuto dall’Iran. Secondo Jin10, il Segretario americano ha affermato che le misure di blocco militare ed economico del governo statunitense contro il regime iraniano continueranno e non saranno allentate.

Intervenendo a una riunione di gabinetto a Camp David, Bessent ha sottolineato che “quel denaro andrà al popolo iraniano” o ai cittadini americani che sono stati in qualche modo danneggiati dalle operazioni iraniane.

Il Segretario ha inoltre affermato che l’amministrazione statunitense ha iniziato ad agire contro l’economia iraniana nel marzo 2025, portando al crollo di un’importante banca iraniana e alla stampa di moneta da parte della banca centrale del paese. “Ora hanno un’inflazione del 180% e non sono in grado di pagare le loro truppe”, ha concluso.

Il rial iraniano ha toccato minimi storici, mentre l’economia si trova ad affrontare un’inflazione superiore al 60% e una crescita negativa, secondo i dati ufficiali.

Lucia Giannini

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