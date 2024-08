SANZIONI. Gli USA bloccano i software cinesi sulle auto connesse

Gli Stati Uniti stanno pianificando di imporre un divieto assoluto all’uso di software cinese nei veicoli autonomi e connessi nel paese. Il governo Biden proporrà il divieto nelle prossime settimane e si applicherà a tutti i veicoli con automazione di Livello 3 e superiore. La tecnologia di Livello 3, nota anche come automazione della guida condizionale, consente ai conducenti di svolgere attività al volante, come guardare film o utilizzare smartphone, ma solo in condizioni limitate.

Secondo la proposta, le case automobilistiche e i fornitori dovrebbero verificare che nessuno dei loro software per veicoli connessi o veicoli autonomi avanzati sia stato sviluppato in una “entità straniera di interesse” come la Cina, hanno affermato fonti utilizzate da AF.

I funzionari statunitensi proporranno poi, anche di vietare la circolazione dei veicoli con moduli di capacità di comunicazione wireless avanzate sviluppati in Cina dalle strade statunitensi.

Il piano di vietare la tecnologia cinese non sorprenderebbe considerando che i funzionari statunitensi, tra cui la Segretaria al Commercio Gina Raimondo, hanno affermato che presenta rischi per la sicurezza nazionale a causa dei dati raccolti dai veicoli autonomi.

In un evento a gennaio, Raimondo ha affermato che i veicoli elettrici a guida autonoma (EV) raccolgono “un’enorme quantità di informazioni sul conducente, la posizione del veicolo, i dintorni del veicolo… Vogliamo che tutti quei dati vadano a Pechino?”

Il Bureau of Industry and Security del dipartimento del Commedio Usa emetterà una norma proposta che “si concentrerà su specifici sistemi di interesse all’interno del veicolo. L’industria avrà anche la possibilità di esaminare tale norma proposta e presentare commenti”, ha affermato un portavoce.

La scorsa settimana, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato hanno ospitato un incontro con alleati e leader del settore per “affrontare congiuntamente i rischi per la sicurezza nazionale associati ai veicoli connessi”, ha affermato il dipartimento.

L’incontro ha incluso funzionari degli Stati Uniti, Australia, Canada, Unione Europea, Germania, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna e Regno Unito che “si sono scambiati opinioni sui rischi per i dati e la sicurezza informatica associati ai veicoli connessi e ad alcuni componenti”.

Se entreranno in vigore, le norme statunitensi proposte vieteranno di fatto anche i test di veicoli autonomi realizzati in Cina sulle strade statunitensi.

A luglio scorso, Fortune ha riferito che le auto a guida autonoma prodotte dalle case automobilistiche cinesi avevano percorso quasi 3 milioni di chilometri sulle strade statunitensi dal 2017. Questi veicoli hanno utilizzato telecamere e laser per raccogliere dati dettagliati sulle strade statunitensi, con alcuni che addirittura archiviavano tali dati in Cina.

Nel frattempo, l’anno scorso, un gruppo di legislatori statunitensi ha anche affermato che nei 12 mesi terminati a novembre 2022 le aziende cinesi di veicoli autonomi hanno percorso oltre 724.205 km di test drive in California. Hanno anche sollevato dubbi sulla gestione dei dati da parte di 10 grandi aziende: Baidu, Nio, WeRide, Didi, Xpeng, Inceptio, Pony.ai, AutoX, Deeproute.ai e Qcraft.

In risposta ai piani degli Stati Uniti di vietare l’uso di tecnologia prodotta in Cina, un portavoce dell’ambasciata cinese a Washington ha affermato che i veicoli elettrici sono un’industria globalizzata: ”Solo la divisione del lavoro e la cooperazione possono portare benefici reciproci, e solo la competizione leale può portare progresso tecnologico”, ha affermato il portavoce.

“La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare seriamente i principi di mercato e le regole del commercio internazionale, e a creare condizioni di parità per le aziende di tutti i paesi. La Cina difenderà fermamente i suoi legittimi diritti e interessi”, ha poi detto l’Ambasciata.

Maddalena Ingroia

