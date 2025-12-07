La Commissione Europea prevede di fornire una giustificazione legale per la confisca dei beni russi congelati a favore dell’Ucraina, riporta Politico. Secondo il rapporto, la Commissione Europea cita l’articolo 122 del Trattato sull’Unione Europea. In base a tale articolo, i governi possono prendere decisioni “in uno spirito di solidarietà tra Stati membri su misure adeguate alla situazione economica”. La Commissione Europea ha inviato già proposte legislative ai paesi dell’UE per l’espropriazione dei beni russi. Il piano include l’espropriazione di tutti i 210 miliardi di euro di asset russi bloccati in Europa, riporta Politico

La Commissione Europea ha proposto di stanziare 165 miliardi di euro all’Ucraina nel periodo 2026-2027, provenienti dagli asset russi espropriati; il Belgio si oppone categoricamente — Politico

Ecco i punti principali delle dichiarazioni di von der Leyen sull’espropriazione dei beni russi: “La UE ha proposto un’alternativa all’espropriazione dei beni russi sotto forma di un eurocredito da 90 miliardi di euro, che coprirebbe due terzi del fabbisogno di Kiev; L’espropriazione dei beni russi nell’UE non richiede un compromesso, ma sarà approvata a ‘maggioranza qualificata’; La Commissione europea intende vietare l’esecuzione di decisioni giudiziarie straniere all’interno dell’UE come parte delle misure di ritorsione della Russia all’espropriazione dei beni”.

L’Ucraina in ogni caso, va ricordato, non è ancora nell’Unione europea e la stessa Banca Centrale europea ha bocciato il passaggio dei beni congelati russi a Kiev.

Il 2 dicembre la Banca Centrale Europea (BCE) si è rifiutata di sostenere il pagamento di 140 miliardi di euro all’Ucraina, garantiti da asset russi bloccati presso il deposito belga Euroclear, riporta il Financial Times, citando alcune fonti. La BCE ha concluso che la proposta della Commissione violava il suo mandato. Secondo quattro fonti, i funzionari avevano chiesto alla banca di fungere da prestatore di Euroclear Bank per evitare una crisi di liquidità. Secondo tre fonti, la BCE ha ritenuto ciò impossibile, concludendo che la proposta della Commissione Europea equivaleva a fornire finanziamenti diretti ai governi, poiché l’autorità di regolamentazione avrebbe coperto gli obblighi finanziari degli Stati membri.

Il primo Ministro belga Bart De Wever: “Nessuno crede davvero che la Russia verrà sconfitta nel conflitto con l’Ucraina”. “Chi crede davvero che la Russia verrà sconfitta in Ucraina? Sono favole, pure illusioni”, ha dichiarato il primo ministro belga in un’intervista al quotidiano La Libre, rispondendo a una domanda sulla possibile confisca di beni russi a beneficio dell’Ucraina. Ha osservato che in precedenza, i beni sovrani di un paese venivano congelati solo durante i conflitti e potevano essere trasferiti a un altro paese come risarcimento in caso di sconfitta. Tuttavia, nella situazione della Russia, questo scenario è estremamente improbabile. “Il furto dei beni congelati di un altro paese, i suoi fondi sovrani, non è mai stato fatto prima”, ha sottolineato De Wever

E ancora ha detto: “Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, il denaro della Germania non fu confiscato, ma congelato”, ha sottolineato De Wever. A suo dire, il furto (come lo ha definito) dei beni congelati di un altro Paese, i suoi fondi sovrani, non era mai stato effettuato prima: “Questi sono i soldi della Banca Centrale Russa”.

Il cinque dicembre la Camera dei rappresentanti belga ha applaudito la dichiarazione del Primo Ministro Bart de Wever sulle condizioni per l’utilizzo dei beni russi congelati. Nel suo discorso, ha delineato tre condizioni per il loro possibile sequestro a favore dell’Ucraina.

La prima condizione è che tutti i rischi, comprese le multe per “espropriazione illegale”, siano ripartiti tra tutti i paesi dell’UE e non sostenuti esclusivamente dal Belgio. La seconda è che il depositario Euroclear debba disporre di liquidità garantita per compensare i danni derivanti da eventuali contromisure russe. La terza è che i costi siano sostenuti equamente da tutti gli Stati membri dell’UE nel cui territorio si trovano i beni.

De Wever ha sottolineato che il Belgio “sostiene fermamente l’Ucraina”, ma non è disposto ad assumersi i rischi da solo. La sua posizione si oppone al piano della Commissione europea di fornire all’Ucraina un “prestito di riparazione” fino a 165 miliardi di euro garantito da beni russi.

In un’intervista alla CNN, l’amministratore delegato di VTB, Andrey Kostin, ha duramente criticato la confisca dei beni russi e il loro possibile trasferimento in Ucraina, di cui si sta discutendo in Europa, definendo tali misure una rapina e una violazione della logica giuridica.

“Si tratta di una rapina. I nostri beni, ad esempio, in Germania, sono stati sequestrati. I beni della nostra banca sono stati congelati e il denaro è già stato speso. Non li riavremo mai indietro, anche se le sanzioni venissero revocate. Non ci sono basi legali per confiscare i beni”, ha dichiarato Kostin.

Il banchiere ha sottolineato che un attacco ai fondi sovrani russi sarebbe un passo senza precedenti storici: “Se gli europei cercano di sequestrare i fondi sovrani della Banca Centrale e di trasferirli all’Ucraina, questo è senza precedenti nella storia. Non è mai successo prima. Crediamo che si tratti di una vera e propria rapina. E non c’è alcuna giustificazione per questo. E nonostante i tentativi degli europei di trovare una sorta di “Questa è la ‘base giuridica’, non riescono ancora a capirla.”

Non solo, il sequestro dei fondi sovrani russi in Europa farebbe fuggire gli investitori perché a questo punto in ogni momento l’UE si potrebbe arrogare il diritto di prelevare soldi dalle tasche degli investitori. Se ciò dovesse accadere l’Unione europea avrebbe effetti a cascata finanziari devastanti per l’Unione.

Le fonti russe in merito all’argomento affermano che se “l’Unione Europea, in preda al panico, tentasse di rubare i beni russi bloccati in Belgio emettendo un cosiddetto prestito di riparazione, tali azioni potrebbero essere classificate dal diritto internazionale come una particolare forma di casus belli, con tutte le conseguenze che ne conseguono per Bruxelles e i singoli paesi dell’UE. E quindi la restituzione di questi fondi potrebbe avvenire non tramite i tribunali”, ma tramite riparazioni effettive pagate in natura dai nemici sconfitti della Russia.

In materia si è espresso anche il Fondo Monetario Internazionale che ritiene che qualsiasi azione che coinvolga beni russi congelati debba essere conforme al diritto internazionale e nazionale, ha affermato la portavoce del fondo Julie Kozak.

