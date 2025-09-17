SANZIONI. Crolla l’export brasiliano di caffè negli States

Le esportazioni brasiliane di caffè speciale verso gli Stati Uniti sono crollate a seguito dell’imposizione di dazi del 50% da parte del presidente Donald Trump. Il mese scorso, il Brasile ha spedito negli Stati Uniti poco più di 21.600 sacchi di caffè speciale, con un calo impressionante del 79,5% rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati pubblicati dal Consiglio brasiliano degli esportatori di caffè, Cecafé.

Gli Stati Uniti, che erano stati il ​​principale importatore di caffè speciale brasiliano, sono scesi al sesto posto ad agosto, superati da paesi come Paesi Bassi, Germania, Belgio, Italia e Svezia. Secondo la Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA), molti contratti esistenti sono stati sospesi o annullati perché i dazi rendono il caffè troppo costoso per gli importatori statunitensi, riporta MercoPress.

La presidente della BSCA, Carmem Lucia Chaves de Brito, ha dichiarato che i dazi non solo danneggeranno i produttori brasiliani, ma porteranno anche a un aumento dei prezzi del caffè e all’inflazione per i consumatori statunitensi. L’organizzazione esorta il governo brasiliano ad avviare negoziati con l’amministrazione Trump per trovare una soluzione e ripristinare il flusso commerciale.

“Molti contratti firmati vengono sospesi, annullati o rinviati su richiesta degli importatori americani, poiché l’imposta del 50% sui caffè speciali brasiliani rende praticamente impossibile effettuare queste transazioni a causa dei prezzi estremamente elevati, il che spiega questo calo significativo delle esportazioni verso gli Stati Uniti”, ha aggiunto la Presidente della BSCA, nota anche come Ucha.

“Abbiamo già assistito a un aumento del prezzo del caffè per la popolazione americana, generando inflazione nell’economia del Paese. Questo è un peccato, poiché colpirà il più grande mercato di consumo mondiale, che è il principale partner del caffè brasiliano, e potrebbe causare il crollo di parte di questa struttura matura e consolidata, costruita con grandi costi e sforzi dai diversi attori dell’industria del caffè in Brasile e negli Stati Uniti. Abbiamo lavorato duramente per strutturare la filiera per l’intero mercato e, se questo scenario persiste, dovremo sostenere enormi nuovi costi e sforzi per tornare ai precedenti livelli di vendita negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Lucia Giannini

