SANZIONI. Crolla l’export brasiliano di caffè negli States

Le esportazioni brasiliane di caffè speciale verso gli Stati Uniti sono crollate a seguito dell’imposizione di dazi del 50% da parte del presidente Donald Trump. Il mese scorso, il Brasile ha spedito negli Stati Uniti poco più di 21.600 sacchi di caffè speciale, con un calo impressionante del 79,5% rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati pubblicati dal Consiglio brasiliano degli esportatori di caffè, Cecafé.
Gli Stati Uniti, che erano stati il principale importatore di caffè speciale brasiliano, sono scesi al sesto posto ad agosto, superati da paesi come Paesi Bassi, Germania, Belgio, Italia e Svezia. Secondo la Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA), molti contratti esistenti sono stati sospesi o annullati perché i dazi rendono il caffè troppo costoso per gli importatori statunitensi, riporta MercoPress.
La presidente della BSCA, Carmem Lucia Chaves de Brito, ha dichiarato che i dazi non solo danneggeranno i produttori brasiliani, ma porteranno anche a un aumento dei prezzi del caffè e all’inflazione per i consumatori statunitensi. L’organizzazione esorta il governo brasiliano ad avviare negoziati con l’amministrazione Trump per trovare una soluzione e ripristinare il flusso commerciale.
“Molti contratti firmati vengono sospesi, annullati o rinviati su richiesta degli importatori americani, poiché l’imposta del 50% sui caffè speciali brasiliani rende praticamente impossibile effettuare queste transazioni a causa dei prezzi estremamente elevati, il che spiega questo calo significativo delle esportazioni verso gli Stati Uniti”, ha aggiunto la Presidente della BSCA, nota anche come Ucha.
“Abbiamo già assistito a un aumento del prezzo del caffè per la popolazione americana, generando inflazione nell’economia del Paese. Questo è un peccato, poiché colpirà il più grande mercato di consumo mondiale, che è il principale partner del caffè brasiliano, e potrebbe causare il crollo di parte di questa struttura matura e consolidata, costruita con grandi costi e sforzi dai diversi attori dell’industria del caffè in Brasile e negli Stati Uniti. Abbiamo lavorato duramente per strutturare la filiera per l’intero mercato e, se questo scenario persiste, dovremo sostenere enormi nuovi costi e sforzi per tornare ai precedenti livelli di vendita negli Stati Uniti”, ha aggiunto.
Lucia Giannini
