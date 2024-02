SANZIONI. Brasilia non ha rifornito l’areo di Lavrov

Secondo quanto riportato dal sito web dell’aviazione brasiliana, il vertice dei ministri degli Esteri del G20 della scorsa settimana a Rio de Janeiro è stato incredibilmente vicino a ripetere il caso del Boeing 747-300 battente bandiera venezuelana venduto dall’iraniana Mahan Air alla filiale cargo di Conviasa Emtrasur, che è stato sequestrato a Buenos Aires Aires per circa un anno prima di essere consegnato alle autorità statunitensi all’inizio di questo mese.

Le sanzioni statunitensi contro la Russia, che prendono di mira direttamente anche funzionari come Lavrov, potrebbero essere estese a coloro che aiutano in qualsiasi modo la superpotenza, proprio come le misure contro l’Iran hanno spinto i fornitori di carburante argentini a negare il rifornimento al capitano iraniano dell’aereo Emtrasur e ai suoi compagni dell’equipaggio misto iraniano-venezuelano.

In questo scenario, la società brasiliana VIBRA, precedentemente nota come BR Distribuidora e un tempo divisione di Petrobras, ha rifiutato di rifornire di carburante il quadrimotore IL-96 a Brasilia, dove avrebbe dovuto volare da Rio all’incontro tra Lavrov e il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da dove poi si dirigerebbe senza scalo a Casablanca, in rotta verso la Russia, aggirando lo spazio aereo europeo.

Se VIBRA avesse accolto la richiesta dei russi, le sarebbe stato vietato di continuare a vendere carburante ad American, Delta e United, le compagnie aeree statunitensi che effettuano voli regolari passeggeri verso il Brasile, oltre alle compagnie cargo.

L’aereo russo ad alto consumo di carburante è stato infine supportato da Jetfly Combustíveis, una compagnia senza legami commerciali con gli Stati Uniti, con meno di un quarto della sua capacità totale, appena sufficiente per raggiungere il suo scalo in Marocco venerdì scorso, mentre Lavrov viaggiava da Rio a Brasilia e ritorno su un aereo dell’aeronautica brasiliana come soluzione di compromesso. La rivista Valor Econômico ha riferito che l’incontro personale di Lavrov con Lula sarebbe stato sul punto di essere annullato.

Questo episodio aggiunge ulteriori interrogativi alla presenza del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G-20 di Rio de Janeiro a novembre, oltre al mandato di arresto emesso contro di lui dalla Corte internazionale di giustizia.

Non era il primo viaggio di Lavrov in Brasile da quando sono state imposte queste sanzioni, ma nella precedente occasione era andato direttamente a Brasilia e non era stato riferito se l’IL-96 dovesse essere rifornito di carburante.

L’episodio è avvenuto anche dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che sarebbero state imposte ulteriori sanzioni alla Russia in seguito alla morte in carcere del leader dell’opposizione Alexander Navalny.

Maddalena Ingrao

