SANZIONI. Aumentano in Russia le vendite di auto e smartphone cinesi

Le sanzioni occidentali imposte alla Russia durante la guerra in Ucraina hanno creato un’apertura per le auto e l’elettronica di produzione cinese per espandere la loro quota di mercato nel Paese.

I gruppi cinesi Chery Automobile, Great Wall Motor e Geely Automobile hanno conquistato complessivamente il 16,5% delle vendite di autovetture nuove e di piccoli veicoli commerciali in Russia nel 2022, rispetto al 6,3% dell’anno precedente, come riferisce l’Associazione delle imprese europee, riporta Nikkei.

Chery ha aumentato le vendite in Russia del 31%, raggiungendo le 53.000 autovetture, mentre il volume di Geely è sceso dello 0,7% a 24.000 veicoli.

Secondo i media russi, la quota di mercato dei marchi cinesi è destinata a superare un quarto quest’anno, poiché le case automobilistiche beneficiano della facilità di mantenere le forniture di componenti dalla Cina.

Come l’India e molti altri Paesi, la Cina non ha aderito alle sanzioni guidate dall’Occidente contro la Russia. Le relazioni russo-cinesi «stanno progredendo e crescendo costantemente, e stiamo raggiungendo nuove pietre miliari», ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in occasione di un incontro con l’alto diplomatico cinese Wang Yi a Mosca la scorsa settimana.

Il commercio tra i due Paesi è aumentato del 30% l’anno scorso, come riferisce l’Amministrazione generale delle dogane cinese, raggiungendo il secondo record annuale consecutivo. Da quando Mosca ha invaso l’Ucraina un anno fa, la maggior parte delle case automobilistiche straniere ha interrotto la produzione in Russia. Il Gruppo Mercedes-Benz e Toyota Motor sono tra le aziende che hanno dichiarato di voler uscire dal mercato russo.

Complessivamente, le vendite di auto nuove in Russia sono crollate del 59% lo scorso anno, arrivando a circa 690.000 auto. Le vendite di marche straniere sono diminuite di circa l’80%, a vantaggio dei marchi cinesi e russi.

La quota della principale casa automobilistica russa, AvtoVAZ, è aumentata di 6 punti, raggiungendo il 27,4%, ma il volume delle vendite della Lada è crollato del 46% a causa della carenza di pezzi di ricambio e dei fermi di fabbrica.

La svolta cinese del mercato automobilistico russo va oltre le vendite.

Quando l’anno scorso la francese Renault è uscita da uno stabilimento di Mosca, il marchio Moskvich, che ha ripreso vita nell’era sovietica, ha rilevato la fabbrica e ha iniziato la produzione a novembre. Il design dell’auto si basa sulle auto prodotte dal gruppo cinese Anhui Jianghuai Automobile, un’azienda statale di medio livello nota come JAC, e molti dei componenti sarebbero prodotti in Cina.

AvtoVAZ starebbe valutando la possibilità di lavorare con una casa automobilistica cinese in uno stabilimento di San Pietroburgo abbandonato da Nissan Motor. Questa iniziativa produrrebbe fino a 10.000 veicoli di lusso all’anno.

Questo modello di sostituzione delle quote di mercato si è visto anche nell’elettronica di consumo. Secondo le stime di un’azienda privata russa, gli smartphone di produzione cinese, guidati da Xiaomi, detenevano l’80% del mercato russo lo scorso anno, rispetto al 45% del 2021.

Prima della guerra contro l’Ucraina, l’iPhone era il telefono preferito dai russi che potevano permetterselo. Sebbene Apple sia ufficialmente uscita dalla Russia in risposta all’invasione, i russi possono ancora procurarsi gli iPhone attraverso importazioni clandestine. Ma i prezzi più alti sembrano aver eroso la quota di mercato del marchio.

L’anno scorso la cinese Huawei Technologies è diventata il secondo venditore russo di computer portatili per quota di mercato, passando dall’ottavo posto del 2021. HP è scesa dal primo posto al quarto nel 2022.

Antonio Albanese