SANZIONI. Aumenta la cooperazione sino-russa: 5 progetti all’orizzonte

Il portafoglio di progetti di investimento russo-cinesi potrebbe raddoppiare nei prossimi 3-4 anni. Lo ha affermato il direttore generale del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), Kirill Dmitriev, durante una conferenza stampa on line.

Nonostante le varie pressioni da parte dei paesi occidentali, Russia e Cina rimangono economie in rapida crescita, ciò è in gran parte dovuto “all’attuazione di una politica economica estera aperta e coscienziosa nei confronti dei partner, un’interazione basata sull’assenza di barriere commerciali”, afferma Dmitriev che ha parlato dei piani per l’apertura di un ufficio cinese della RDIF, nonché di cinque grandi progetti che saranno realizzati insieme agli investitori cinesi. Il direttore della RDIF non vede le sanzioni occidentali come una minaccia significativa alla cooperazione russo-cinese, riporta Vedomosti.

Nell’ambito dell’espansione della cooperazione, il fondo aprirà un ufficio nella capitale della provincia cinese di Heilongjiang, Harbin. “Questo è uno dei nostri pochi uffici all’estero. E promuoveremo attivamente l’ingresso delle aziende russe nelle zone economiche e industriali specializzate della Cina, comprese le zone economiche speciali della provincia di Heilongjiang. Riteniamo che anche l’interazione regionale e l’interazione con le regioni della Cina siano una delle aree prioritarie e chiave”, ha affermato Dmitriev. Ha sottolineato che sono le regioni settentrionali della Cina le più attraenti per le aziende russe, poiché hanno l’interazione più attiva con essa e attirano anche affari verso di loro.

Negli ultimi 10 anni, RDIF ha realizzato 50 progetti con la partecipazione di partner cinesi con un investimento totale di 780 miliardi di rubli. È stato possibile attirare capitali cinesi in quasi un progetto su tre del fondo, ha sottolineato Dmitriev. “In effetti, il 60% dell’interazione in termini di numero di progetti tra Russia e Cina è ciò che fa RDIF. Di conseguenza, le nostre aziende stanno mostrando ottimi risultati. I ricavi delle società in portafoglio in cui i partner cinesi hanno investito con RDIF ammontano a oltre 4 trilioni di rubli. nel 2023 e dimostriamo che gli investimenti congiunti russo-cinesi hanno successo”, ha affermato il capo del fondo.

I cinque progetti che saranno sviluppati insieme ai partner cinesi riguardano settori quali l’energia, la farmaceutica e la produzione high-tech.

Il primo progetto prevede la costruzione del primo terminal marino russo per il trasbordo di gas idrocarburi liquefatti (GPL) in Estremo Oriente. Il suo costo totale è stimato a 30 miliardi di rubli, di cui gli investimenti cinesi ammonteranno a circa 7 miliardi di rubli, dice Dmitriev. “Naturalmente, il progetto sottolinea l’importanza non solo delle infrastrutture in Estremo Oriente, ma anche dell’interazione tra Cina e Russia nel settore energetico”, ha affermato.

Il secondo progetto prevede una partnership con un’azienda cinese leader nell’innovazione che sviluppa parchi tecnologici, continua il capo della RDIF. Questa sarà la continuazione della politica del fondo, che attraverso RVC investe in varie società innovative. La partnership con il parco tecnologico aiuterà le aziende russe innovative ad entrare nel mercato cinese e amplierà anche l’interazione tra le imprese high-tech cinesi e la Russia.

“Il prossimo accordo è una joint venture per la produzione di farmaci innovativi. Insieme ai nostri partner investiremo più di 3 miliardi di rubli e l’attenzione sarà focalizzata sulla sostituzione di alcuni farmaci basati su componenti provenienti dalla Cina, anche con il trasferimento di tecnologie cinesi, nonché sulla localizzazione dei farmaci finiti e sul trasferimento degli sviluppi – di conseguenza, con accesso all’intero ciclo di produzione dei farmaci”, continua Dmitriev.

Nell’ambito del quarto progetto, insieme a una “azienda farmaceutica cinese leader”, verranno prodotti in Cina alcuni vaccini russi.

“E il quinto accordo sarà con una delle regioni chiave della Cina, con un’azienda che rappresenta questa regione. E in effetti, ciò sarà associato al sostegno all’ingresso delle aziende russe nelle zone economiche industriali speciali in una delle regioni della Cina”, ha concluso Dmitriev.

Il capo della RDIF ritiene che la presidenza russa dei BRICS quest’anno rappresenterà un impulso significativo alla crescita della cooperazione russo-cinese. Il Fondo, nell’ambito della sua presidenza in questo gruppo di lavoro sulla finanza, valuterà le possibilità di infrastrutture finanziarie e di investimento congiunte nei paesi BRICS, compreso un sistema di accordi reciproci e piattaforme comuni per gli investimenti, ha aggiunto Dmitriev.

Le restrizioni alla collaborazione con clienti russi da parte delle banche cinesi hanno iniziato ad espandersi dall’inizio dell’anno nel timore di sanzioni secondarie. Nel mese di febbraio, le grandi banche Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e China Construction Bank (CCB) hanno annunciato la sospensione delle transazioni con pagamenti dalla Russia. Prima di ciò, alla fine dello scorso anno, le banche cinesi avevano introdotto restrizioni sulle transazioni in dollari e inasprito i termini di servizio per lavorare con i clienti russi.

Il capo della RDIF, tuttavia, sostiene che al momento tali restrizioni non sono statisticamente significative. “Come possiamo vedere da tutte le cifre, dalla crescita del fatturato commerciale, l’interazione è ad un livello molto elevato e tutti i tentativi di impedirlo non hanno successo”, afferma Dmitriev. Il capo del fondo è fiducioso che molti anni di partnership ci abbiano permesso di sviluppare molti meccanismi per un’interazione di successo e che il numero di questi meccanismi non farà che aumentare e solo migliorare. A questo proposito, le sanzioni non potranno ostacolare l’espansione della cooperazione, ne è sicuro.

“Pertanto, non vediamo la possibilità che tali sanzioni illegittime influenzino l’interazione così potente che si sta verificando tra i nostri paesi”, ha concluso.

Anna Lotti

