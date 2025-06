SAN MARINO. Roberto Alesse Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, è stato insignito oggi, a San Marino, dell’onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, conferita dal Segretario di Stato Marco Gatti. La cerimonia ufficiale si è svolta a Palazzo Begni, sede della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. La stessa onorificenza è stata conferita anche ad Andrea Mazzella, Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Agenzia.

Roberto Alesse, dirigente generale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ex Presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, e Andrea Mazzella, già Ambasciatore d’Italia in Somalia e nella Repubblica del Congo, hanno ricevuto questo importante riconoscimento per l’impegno profuso nel rafforzare la cooperazione tecnica con la Repubblica di San Marino. In particolare, il loro contributo si è rivelato determinante nel supporto offerto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai processi di ammodernamento tecnologico, digitalizzazione e adeguamento del sistema doganale sammarinese agli standard dell’Unione Europea.

Un risultato concreto di tale collaborazione è rappresentato dalla sottoscrizione, nell’agosto 2024, di un Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2007 tra l’Agenzia e l’Ufficio Tributario di San Marino, che ha aggiornato e reso conforme il sistema di transito doganale sammarinese all’acquis communautaire. L’accordo ha permesso di potenziare la gestione informatizzata delle merci, garantendo maggiore sicurezza, trasparenza e fluidità negli scambi commerciali.

“Il patrimonio di conoscenze e di best practices dell’Agenzia rappresenta uno strumento straordinario al servizio della politica estera del nostro Paese. Ricevere questa onorificenza, di cui sono profondamente orgoglioso, è la conferma che la nostra Amministrazione sta operando efficacemente per sostenere i sistemi doganali dei Paesi con cui abbiamo avviato significative collaborazioni. Oltre a San Marino, penso anche ai Paesi dei Balcani Occidentali e a quelli coinvolti nel Piano Mattei, come Egitto, Tunisia ed Etiopia,” ha dichiarato il Direttore Alesse.

A conclusione della cerimonia, Alesse ha preso parte a un incontro privato con i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, presso il Palazzo Pubblico.

Redazione